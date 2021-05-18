«Чемпионат»: после сноса «РЖД Арены» на ее месте не планируют строить новый стадион

После сноса «РЖД Арены» на месте стадиона не планируется строительство новой арены.

По информации «Чемпионата», это не входит в планы «Локомотива» и властей Москвы. Такое развитие событий может быть связано с возможным строительством нового вокзала в районе Черкизово.

Руководство «Локо» считает бессмысленным ремонт стадиона в Черкизово и предлагает его снести.

РЖД и «Локомотив» ведут активные переговоры с мэрией Москвы об аренде «Лужников».

Железнодорожники собираются открыть в «Лужниках» клубный офис, перенести тренировочную базу и академию команды.

«Чемпионат»: «Локомотив» хочет начать следующий сезон в «Лужниках». Клуб намерен арендовать стадион на 49 лет

Семин – о сносе «РЖД Арены»: «Против не только я. Не хотелось бы нарушать традиции «Локомотива»