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    «Чемпионат»: после сноса «РЖД Арены» на ее месте не планируют строить новый стадион

    После сноса «РЖД Арены» на месте стадиона не планируется строительство новой арены.

    По информации «Чемпионата», это не входит в планы «Локомотива» и властей Москвы. Такое развитие событий может быть связано с возможным строительством нового вокзала в районе Черкизово.

    • Руководство «Локо» считает бессмысленным ремонт стадиона в Черкизово и предлагает его снести.
    • РЖД и «Локомотив» ведут активные переговоры с мэрией Москвы об аренде «Лужников».
    • Железнодорожники собираются открыть в «Лужниках» клубный офис, перенести тренировочную базу и академию команды.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 22:39
    Комментарии5
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      Рейтинг: +2647

      FENIX-SL 13 минут назад

      ахахахахахха
      так стадиону даже 20 лет нет вроде
      ахахахахахахахахахаххахахахаха
      россия как всегда

      1
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      Рейтинг: +50

      tarasofka 20 минут назад

      что значит "с возможным строительством нового вокзала"? восточный вокзал уже на 99% готов, в конце мая первые поезда поедут через него. если речь о том, что болельщикам будет не уехать/не приехать из-за пассажиров, которые создадут пробки на мцк/метро - то да. непонятно только, к чему написано про возможное строительство.

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      Рейтинг: +1651

      almanev 39 минут назад

      А где ж он так износился за 20 лет? Что вообще происходит?

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      Рейтинг: +3603

      Из Твери Леха 48 минут назад

      Если не ошибаюсь, то первый матч сборной на этом стадике был со шведами, товарняк? Потом убойный матч с Ирландией. Эх, грустно если снесут и абсурдно.

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      Рейтинг: +3788

      TOMSON 48 минут назад

      Больше всего раздражает в нынешнем положении это в том, что нам с умным видом верхи говорят одно, а делают абсолютно противоположно сказанному.

      Я понимаю, что им негоже перед быдлом оправдываться, но неужели с такими бабками не придумать «правдивую» легенду, которая бы объяснила хоть как-то то или иное действие?

      Просто на пофиг делают, что хотят...

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