Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы удивительные факты о тренерах?
    Тест: знаете ли вы удивительные факты о тренерах?
    2 Тест: с каким футболистом вы должны были встретить Новый год?
    Тест: с каким футболистом вы должны были встретить Новый год?
    3 Тест: знаете ли вы знаменитых болельщиков?
    Тест: знаете ли вы знаменитых болельщиков?

    Семин – о сносе «РЖД Арены»: «Против не только я. Не хотелось бы нарушать традиции «Локомотива»

    Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин выступил против сноса «РЖД Арены». По информации Baza, с подобным предложением выступило руководство столичного клуба.

    «Поступает разная информация. С одной стороны, что на «РЖД Арене» будет реконструкция. С другой, что на еe месте будет совершенно другой комплекс. Сейчас говорить что-то сложно.

    Болельщикам нужно учитывать то, что на этом месте был стадион «Старт», теперь «РЖД Арена». На сегодняшний день мы не знаем, что показала экспертиза, соответствует ли стадион всем требованиям.

    Я не хочу, чтобы «РЖД Арену» сносили. Да и не только я, все не хотят. Это традиции «Локомотива» и всего его футбола. Да и в советское время стадион был на этом месте. Не хотелось бы нарушать традиции», – сказал Семин.

    • Руководство «Локо» считает бессмысленным ремонт стадиона в Черкизово и предлагает его снести.
    • РЖД и «Локомотив» ведут активные переговоры с мэрией Москвы об аренде «Лужников».
    • Железнодорожники собираются открыть в «Лужниках» клубный офис, перенести тренировочную базу и академию команды.

    «Чемпионат»: «Локомотив» хочет начать следующий сезон в «Лужниках». Клуб намерен арендовать стадион на 49 лет

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 22:21
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1169

      Красногорск_Фан 1 час назад

      Поддерживаю. На хрен все это кроме распила бабла. Для болельщиков Черкизон родной.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    85683
    #3
    Рубик Докоян
    77177
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru