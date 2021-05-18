Семин – о сносе «РЖД Арены»: «Против не только я. Не хотелось бы нарушать традиции «Локомотива»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин выступил против сноса «РЖД Арены». По информации Baza, с подобным предложением выступило руководство столичного клуба.

«Поступает разная информация. С одной стороны, что на «РЖД Арене» будет реконструкция. С другой, что на еe месте будет совершенно другой комплекс. Сейчас говорить что-то сложно.

Болельщикам нужно учитывать то, что на этом месте был стадион «Старт», теперь «РЖД Арена». На сегодняшний день мы не знаем, что показала экспертиза, соответствует ли стадион всем требованиям.

Я не хочу, чтобы «РЖД Арену» сносили. Да и не только я, все не хотят. Это традиции «Локомотива» и всего его футбола. Да и в советское время стадион был на этом месте. Не хотелось бы нарушать традиции», – сказал Семин.

Руководство «Локо» считает бессмысленным ремонт стадиона в Черкизово и предлагает его снести.

РЖД и «Локомотив» ведут активные переговоры с мэрией Москвы об аренде «Лужников».

Железнодорожники собираются открыть в «Лужниках» клубный офис, перенести тренировочную базу и академию команды.

«Чемпионат»: «Локомотив» хочет начать следующий сезон в «Лужниках». Клуб намерен арендовать стадион на 49 лет