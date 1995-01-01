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    Сорокин – о противниках Fan ID: «Вцепились в свое ощущение, что у них отнимают права»

    Глава оргкомитета финала Лиги чемпионов сезона-2021/22 Алексей Сорокин высказался о возможном введении Fan ID в России.

    – Мне кажется, что многие противники Fan ID вцепились в свое ощущение, что у них отнимают права. На самом деле это вопрос реализации концепции. Мы с ней еще не столкнулись.

    А эта реализация может, напротив, выразиться во что-то положительное, во что-то несущее дополнительные преимущества болельщикам.

    Если приблизить Fan ID к абонементам, которые традиционно отлично реализуются многими клубами, и привнести некие новые функции, то это может быть встречено болельщиками с большим энтузиазмом.

    Откровенно говоря, ничего страшного в ведении Fan ID на матчи РПЛ я не вижу. С одной стороны, это может быть хорошим инструментом безопасности. Об этом думают все – и организаторы, и болельщики.

    С другой – это вопрос, сколько функций погрузить в карту идентификации болельщика. Их может быть бесконечное количество.

    – Не снизится ли посещаемость?

    – На какой-то первой эмоциональной реакции у какой-то категории болельщиков может и снизить, но потом к этому все привыкнут. А когда поймут, что это несет не ограничение, а преимущество, то может, наоборот, и повысить.

    Об этом вслух не так часто говорят, но не секрет, что подчас у людей, которые хотят пойти на футбол с семьей, есть опасения. Ввиду которых они принимают решения остаться дома, а не идти на стадион.

    Вполне возможно, это даст волну привлечения совершенно другого болельщика. Который будет более спокоен. В силу наличия Fan ID – инструмента определенной безопасности на стадионе. Тут надо балансировать между интересами всех заинтересованных сторон и найти правильную точку равновесия.

    • На создание системы идентификации планируют выделить 773,6 миллиона рублей.
    • Сообщалось, что система Fan ID будет похожа на ту, которая действовала во время ЧМ-2018. Главное отличие – систему сделают полностью цифровой.
    • Черные списков фанатов собираются обнулить.

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    Источник: «Известия»

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    Сегодня, 08:51
    Комментарии5
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      Рейтинг: +2562

      Nerlinger 51 минуту назад

      Вот сами и смотрите эту мутотень под названием рясиский футбол. Хоть айди хоть с чем !!!!

      0
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      Рейтинг: +13301

      Hektor 84 1 час назад

      Типичный чинуша! Бла бла бла и ни слова по делу. Сказал бы честно захотели подраспилить бабла.

      0
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      Рейтинг: +1033

      Andrew01 1 час назад

      Дело не в правах и свободах, а в проблематичности походов на стадион. Я хожу 1-2 раза в год, например, так сейчас чтобы попасть на стадион надо сделать паспорт болельщика, потом добавили кьюар-коды, и хотят добавить этот фан-ид.
      Вопрос: нахрена мне всё это делать ради 1 раза?
      Я и дома посмотрю по телеку нормально, а в живую лучше пойду любительскую лигу посмотрю, там играют по уровню не хуже чем середняки РПЛ, и матчи намного интереснее, все играют за идею и на победу, и нет продажных судей и матчей.

      3
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      Рейтинг: +5713

      Добрый Бобер 1 час назад

      Сейчас Fan-ID, чтобы посетить стадион и QR-код, чтобы сходить в магазин (вчера приняли закон в первом чтении). Это без сомнения правильные и нужные меры, их надо принимать с радостью и благодарностью, ведь благодаря нашему терпению наши дети по Work-ID смогут посетить своё рабочее место и покинуть его, а отказавшись от пенсии по старости и зарегистрировавшись в приложении "право первой ночи для президента" смогут получить QR-код для посещения собственного туалета.

      2
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      Рейтинг: +388

      Forvard47 > Добрый Бобер 58 минут назад

      + 15 рублей от кремля лови....

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