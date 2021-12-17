Сорокин – о противниках Fan ID: «Вцепились в свое ощущение, что у них отнимают права»

Глава оргкомитета финала Лиги чемпионов сезона-2021/22 Алексей Сорокин высказался о возможном введении Fan ID в России.

– Мне кажется, что многие противники Fan ID вцепились в свое ощущение, что у них отнимают права. На самом деле это вопрос реализации концепции. Мы с ней еще не столкнулись.

А эта реализация может, напротив, выразиться во что-то положительное, во что-то несущее дополнительные преимущества болельщикам.

Если приблизить Fan ID к абонементам, которые традиционно отлично реализуются многими клубами, и привнести некие новые функции, то это может быть встречено болельщиками с большим энтузиазмом.

Откровенно говоря, ничего страшного в ведении Fan ID на матчи РПЛ я не вижу. С одной стороны, это может быть хорошим инструментом безопасности. Об этом думают все – и организаторы, и болельщики.

С другой – это вопрос, сколько функций погрузить в карту идентификации болельщика. Их может быть бесконечное количество.

– Не снизится ли посещаемость?

– На какой-то первой эмоциональной реакции у какой-то категории болельщиков может и снизить, но потом к этому все привыкнут. А когда поймут, что это несет не ограничение, а преимущество, то может, наоборот, и повысить.

Об этом вслух не так часто говорят, но не секрет, что подчас у людей, которые хотят пойти на футбол с семьей, есть опасения. Ввиду которых они принимают решения остаться дома, а не идти на стадион.

Вполне возможно, это даст волну привлечения совершенно другого болельщика. Который будет более спокоен. В силу наличия Fan ID – инструмента определенной безопасности на стадионе. Тут надо балансировать между интересами всех заинтересованных сторон и найти правильную точку равновесия.

На создание системы идентификации планируют выделить 773,6 миллиона рублей.

Сообщалось, что система Fan ID будет похожа на ту, которая действовала во время ЧМ-2018. Главное отличие – систему сделают полностью цифровой.

Черные списков фанатов собираются обнулить.

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