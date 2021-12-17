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  • Сорокин – о противниках Fan ID: «Вцепились в свое ощущение, что у них отнимают права»

Сорокин – о противниках Fan ID: «Вцепились в свое ощущение, что у них отнимают права»

17 декабря 2021, 08:51
7

Глава оргкомитета финала Лиги чемпионов сезона-2021/22 Алексей Сорокин высказался о возможном введении Fan ID в России.

– Мне кажется, что многие противники Fan ID вцепились в свое ощущение, что у них отнимают права. На самом деле это вопрос реализации концепции. Мы с ней еще не столкнулись.

А эта реализация может, напротив, выразиться во что-то положительное, во что-то несущее дополнительные преимущества болельщикам.

Если приблизить Fan ID к абонементам, которые традиционно отлично реализуются многими клубами, и привнести некие новые функции, то это может быть встречено болельщиками с большим энтузиазмом.

Откровенно говоря, ничего страшного в ведении Fan ID на матчи РПЛ я не вижу. С одной стороны, это может быть хорошим инструментом безопасности. Об этом думают все – и организаторы, и болельщики.

С другой – это вопрос, сколько функций погрузить в карту идентификации болельщика. Их может быть бесконечное количество.

– Не снизится ли посещаемость?

– На какой-то первой эмоциональной реакции у какой-то категории болельщиков может и снизить, но потом к этому все привыкнут. А когда поймут, что это несет не ограничение, а преимущество, то может, наоборот, и повысить.

Об этом вслух не так часто говорят, но не секрет, что подчас у людей, которые хотят пойти на футбол с семьей, есть опасения. Ввиду которых они принимают решения остаться дома, а не идти на стадион.

Вполне возможно, это даст волну привлечения совершенно другого болельщика. Который будет более спокоен. В силу наличия Fan ID – инструмента определенной безопасности на стадионе. Тут надо балансировать между интересами всех заинтересованных сторон и найти правильную точку равновесия.

  • На создание системы идентификации планируют выделить 773,6 миллиона рублей.
  • Сообщалось, что система Fan ID будет похожа на ту, которая действовала во время ЧМ-2018. Главное отличие – систему сделают полностью цифровой.
  • Черные списков фанатов собираются обнулить.

Госдума приняла во втором чтении законопроект о введении Fan ID

«Будем бороться против вредительского закона!». Депутаты КПРФ высказались за отзыв законопроекта о Fan ID

Источник: «Известия»
Россия. Премьер-лига Россия
Комментарии (7)
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Добрый Бобер
1639723338
Сейчас Fan-ID, чтобы посетить стадион и QR-код, чтобы сходить в магазин (вчера приняли закон в первом чтении). Это без сомнения правильные и нужные меры, их надо принимать с радостью и благодарностью, ведь благодаря нашему терпению наши дети по Work-ID смогут посетить своё рабочее место и покинуть его, а отказавшись от пенсии по старости и зарегистрировавшись в приложении "право первой ночи для президента" смогут получить QR-код для посещения собственного туалета.
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Andrew01
1639724428
Дело не в правах и свободах, а в проблематичности походов на стадион. Я хожу 1-2 раза в год, например, так сейчас чтобы попасть на стадион надо сделать паспорт болельщика, потом добавили кьюар-коды, и хотят добавить этот фан-ид. Вопрос: нахрена мне всё это делать ради 1 раза? Я и дома посмотрю по телеку нормально, а в живую лучше пойду любительскую лигу посмотрю, там играют по уровню не хуже чем середняки РПЛ, и матчи намного интереснее, все играют за идею и на победу, и нет продажных судей и матчей.
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Hektor 84
1639726037
Типичный чинуша! Бла бла бла и ни слова по делу. Сказал бы честно захотели подраспилить бабла.
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Nerlinger
1639727077
Вот сами и смотрите эту мутотень под названием рясиский футбол. Хоть айди хоть с чем !!!!
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Niko
1639730630
Ключевое-что-то положительное. Обычный цифровой гулаг, порядок можно поддерживать и без такого массового сбора персональных данных, которые разбазариваются на каждом углу. Жаль что чиновники не из народа=) им не понять.
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