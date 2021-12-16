Госдума приняла во втором чтении законопроект о введении Fan ID

На пленарном заседании Госдумы во втором чтении был принят законопроект о введении паспортов болельщиков (Fan ID) в России.
«Получено пять поправок. Основное для нас было удобство оформления этой карты», – заявил представитель комитета по спорту Роман Терюшков из «Единой России».
После принятия законопроекта Терюшков предложил поставить его на голосование в последнем (третьем) чтении, которое состоится 17 декабря.
Введение Fan ID обсуждалась с представителями администрации президента РФ, МВД, министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, министерства спорта РФ, а также членами спортивных лиг и федераций.
- На создание системы идентификации планируют выделить 773,6 миллиона рублей.
- Сообщалось, что система Fan ID будет похожа на ту, которая действовала во время ЧМ-2018. Главное отличие – систему сделают полностью цифровой.
- Черные списков фанатов собираются обнулить.
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