Госдума приняла во втором чтении законопроект о введении Fan ID

На пленарном заседании Госдумы во втором чтении был принят законопроект о введении паспортов болельщиков (Fan ID) в России.

«Получено пять поправок. Основное для нас было удобство оформления этой карты», – заявил представитель комитета по спорту Роман Терюшков из «Единой России».

После принятия законопроекта Терюшков предложил поставить его на голосование в последнем (третьем) чтении, которое состоится 17 декабря.

Введение Fan ID обсуждалась с представителями администрации президента РФ, МВД, министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, министерства спорта РФ, а также членами спортивных лиг и федераций.

На создание системы идентификации планируют выделить 773,6 миллиона рублей.

Сообщалось, что система Fan ID будет похожа на ту, которая действовала во время ЧМ-2018. Главное отличие – систему сделают полностью цифровой.

Черные списков фанатов собираются обнулить.

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