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    Госдума приняла во втором чтении законопроект о введении Fan ID

    На пленарном заседании Госдумы во втором чтении был принят законопроект о введении паспортов болельщиков (Fan ID) в России.

    «Получено пять поправок. Основное для нас было удобство оформления этой карты», – заявил представитель комитета по спорту Роман Терюшков из «Единой России».

    После принятия законопроекта Терюшков предложил поставить его на голосование в последнем (третьем) чтении, которое состоится 17 декабря.

    Введение Fan ID обсуждалась с представителями администрации президента РФ, МВД, министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, министерства спорта РФ, а также членами спортивных лиг и федераций.

    • На создание системы идентификации планируют выделить 773,6 миллиона рублей.
    • Сообщалось, что система Fan ID будет похожа на ту, которая действовала во время ЧМ-2018. Главное отличие – систему сделают полностью цифровой.
    • Черные списков фанатов собираются обнулить.

    «Будем бороться против вредительского закона!». Депутаты КПРФ высказались за отзыв законопроекта о Fan ID

    Дюков: «Fan ID может принести болельщикам бонусы и удобства»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 16:39
    Комментарии15
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      Рейтинг: +7709

      FanatSerj 11 минут назад

      Молодцы давно пора, чтобы там не ныли, а то видите ли у них ножки мерзнут на стадионе после матча стоять, а фаеры жечь у кого то ума хватило.

      0
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      Рейтинг: +15389

      Garrincha58 38 минут назад

      на...рать два года не хожу и ещё пока живой не пойду смотреть там не на что на говённый наш футбол даже если бы мне заплатили я бы не пошёл зря время терять

      0
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      Рейтинг: +13280

      ilichkadr 43 минуты назад

      Понеслось............во страна идиотов!!! Надо каждому депутату на лбу QR-код захерачить. Всех едросов перекрасить в малиновый цвет!!

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      Рейтинг: +1555

      mahan 43 минуты назад

      Полный, бред. И где в этом популяризация футбола ? Теперь прежде чем сходить на стадион, надо будет кучу документов оформить. Бред полный. И я понимаю ладно бы постоянные болельщики, вот человек не разу не был и решил сходить на футбол посмотреть, увидит сколько всего надо сделать и забьет не пойдет.

      1
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      Рейтинг: +13280

      ilichkadr > mahan 39 минут назад

      Не, это не бред, а очередная форма отъёма денег у населения. Настроят всевозможных лавок/контор по продаже Fan ID. Придумают всевозможные абоненты, золотые, серебрянные, бронзовые именные карты, скидки, бонусы, лотореи и т.д. и т.п.

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      Рейтинг: +15068

      paracetamol 50 минут назад

      Разогнать эту Думу за то, что всякой хренью занимается, а до людей им дела нет! ?50 лямов на нее не жалко, а на ребятишек не хватает!

      3
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      Рейтинг: +1364

      Frankfurt Am Main 1 час назад

      знаете у овец коров на ухо есть штучка забыл как называется чтобы узнавали, вот так и для нас готовят что-то в этом роде.

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      Рейтинг: +4410

      R_a_i_n > Frankfurt Am Main 47 минут назад

      Госдума так же сегодня приняла закон о QR кодах. Это постепенная подготовка к чипированию населения. На нашем веке думаю даже захватим.

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      Рейтинг: +13280

      ilichkadr > Frankfurt Am Main 31 минуту назад

      Бирка ушная однокомпонентная для овец и барана.
      Кто служил в армии, знает пословицу: солдат без бирки, что п.... без дырки.

      0
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      Рейтинг: +3208

      Красногорск_Фан 1 час назад

      Абсолютно идиотская мера. Для того что бы на стадионы ходили еще реже. Продавай билет по паспорту, требуй паспорт при предъявлении билета. А 800 миллионов будут распилены на тоже самое.

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      Рейтинг: +14298

      KLIM777 1 час назад

      и куар-код и фан-айди, может млять бабушкины письма еще с собой брать?

      2
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      Рейтинг: +3208

      Красногорск_Фан > KLIM777 1 час назад

      Будут закрытые вечеринки бро. Подпольные матчи. без этой куйни.

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      Рейтинг: +1427

      Psih86 1 час назад

      Лучше бы придумали как футбол с колен поднять...

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      Рейтинг: +26535

      пьяныйхоровод > Psih86 45 минут назад

      По сравнению с чипированием холопов , этот проект практически неосуществим .

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      Рейтинг: +73

      гууд 1 час назад

      зачем нам FAN ID, у нас уже и так есть QR-кода?

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