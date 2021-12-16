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  • Госдума приняла во втором чтении законопроект о введении Fan ID

Госдума приняла во втором чтении законопроект о введении Fan ID

16 декабря 2021, 16:39
20

На пленарном заседании Госдумы во втором чтении был принят законопроект о введении паспортов болельщиков (Fan ID) в России.

«Получено пять поправок. Основное для нас было удобство оформления этой карты», – заявил представитель комитета по спорту Роман Терюшков из «Единой России».

После принятия законопроекта Терюшков предложил поставить его на голосование в последнем (третьем) чтении, которое состоится 17 декабря.

Введение Fan ID обсуждалась с представителями администрации президента РФ, МВД, министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, министерства спорта РФ, а также членами спортивных лиг и федераций.

  • На создание системы идентификации планируют выделить 773,6 миллиона рублей.
  • Сообщалось, что система Fan ID будет похожа на ту, которая действовала во время ЧМ-2018. Главное отличие – систему сделают полностью цифровой.
  • Черные списков фанатов собираются обнулить.

«Будем бороться против вредительского закона!». Депутаты КПРФ высказались за отзыв законопроекта о Fan ID

Дюков: «Fan ID может принести болельщикам бонусы и удобства»

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Россия
Комментарии (20)
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Красногорск_Фан
1639665646
Абсолютно идиотская мера. Для того что бы на стадионы ходили еще реже. Продавай билет по паспорту, требуй паспорт при предъявлении билета. А 800 миллионов будут распилены на тоже самое.
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Frankfurt Am Main
1639665798
знаете у овец коров на ухо есть штучка забыл как называется чтобы узнавали, вот так и для нас готовят что-то в этом роде.
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paracetamol
1639666362
Разогнать эту Думу за то, что всякой хренью занимается, а до людей им дела нет! ?50 лямов на нее не жалко, а на ребятишек не хватает!
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mahan
1639666788
Полный, бред. И где в этом популяризация футбола ? Теперь прежде чем сходить на стадион, надо будет кучу документов оформить. Бред полный. И я понимаю ладно бы постоянные болельщики, вот человек не разу не был и решил сходить на футбол посмотреть, увидит сколько всего надо сделать и забьет не пойдет.
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ilichkadr
1639666796
Понеслось............во страна идиотов!!! Надо каждому депутату на лбу QR-код захерачить. Всех едросов перекрасить в малиновый цвет!!
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FanatSerj
1639668747
Молодцы давно пора, чтобы там не ныли, а то видите ли у них ножки мерзнут на стадионе после матча стоять, а фаеры жечь у кого то ума хватило.
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ilich_16
1639672907
Совсем далёкие от футбола не умные люди приняли совсем не далёкий закон... Как обычно...
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ARSteven89
1639675462
"Введение Fan ID обсуждалось с представителями администрации президента РФ". С этого момента можно было не продолжать!
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Hektor 84
1639680465
Введение обсуждалось со всеми, но только не с болельщиками! Норм сами обсудили, сами приняли, для кого только? Вы говорите всё для болел делается. Так сначала у них и спросите. На футбол и так уже народа мало ходит, а то и вообще перестанут с вашими паспортами.
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Боцман59rus
1639710134
молодцы, ща попрет народу
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