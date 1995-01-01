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    Дюков: «Fan ID может принести болельщикам бонусы и удобства»

    Президент РФС Александр Дюков высказался по поводу введения в российском футболе паспортом болельщика (Fan ID). Из его слов следует, что проект будет реализован.

    «Что касается Fan ID, то я много про это говорил. Решение было принято правительством почти три года назад. Лиге и клубам решение надо реализовать. Наша задача сделать так, чтобы процедура была удобна всем. Это может принести дополнительные бонусы и удобства тем же болельщикам. Задача – создать доступную и комфортную среду болельщикам.

    Нет никаких попыток усилить давление прежде всего на фанатскую среду. Мы прекрасно видим, что происходит массовая цифровизация разных сфер. Проект находится в русле этой задачи. Станет ли это обременением для болельщиков? Нам бы этого не хотелось. Надо сделать эти сервисы наиболее простыми, попытаться создать дополнительные бонусы для болельщиков», – сказал Дюков.

    • На создание системы идентификации планируют выделить 773,6 миллиона рублей.
    • Сообщалось, что система Fan ID будет похожа на ту, которая действовала во время ЧМ-2018. Главное отличие – систему сделают полностью цифровой.
    • Черные списков фанатов собираются обнулить.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +14285

      KLIM777 1 час назад

      В общем и целом ничего не понятно.

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