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Дюков: «Fan ID может принести болельщикам бонусы и удобства»

15 декабря 2021, 17:30
5

Президент РФС Александр Дюков высказался по поводу введения в российском футболе паспортом болельщика (Fan ID). Из его слов следует, что проект будет реализован.

«Что касается Fan ID, то я много про это говорил. Решение было принято правительством почти три года назад. Лиге и клубам решение надо реализовать. Наша задача сделать так, чтобы процедура была удобна всем. Это может принести дополнительные бонусы и удобства тем же болельщикам. Задача – создать доступную и комфортную среду болельщикам.

Нет никаких попыток усилить давление прежде всего на фанатскую среду. Мы прекрасно видим, что происходит массовая цифровизация разных сфер. Проект находится в русле этой задачи. Станет ли это обременением для болельщиков? Нам бы этого не хотелось. Надо сделать эти сервисы наиболее простыми, попытаться создать дополнительные бонусы для болельщиков», – сказал Дюков.

  • На создание системы идентификации планируют выделить 773,6 миллиона рублей.
  • Сообщалось, что система Fan ID будет похожа на ту, которая действовала во время ЧМ-2018. Главное отличие – систему сделают полностью цифровой.
  • Черные списков фанатов собираются обнулить.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Дюков Александр
Комментарии (5)
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vladimir-7
1639590230
Обычное и неудачное обоснование по внедрению паспортов болельщика Дюковым.
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Axe111
1639593459
Фу
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portero
1639595842
Еще одна кормушка для своих фирм у вас и так все данные на фпнптов имеются, при покупке абонемента все вносится ..... Просто кормушка еще одна для братанов...
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zigbert
1639657306
Ну прямо сплошные удобства и удовольствия.
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Hektor 84
1639660947
Перечисли бонусы и удобства
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