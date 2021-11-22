Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Женщины и дети должны чувствовать себя безопасно». Хачатурянц – о причинах введения Fan ID

«Женщины и дети должны чувствовать себя безопасно». Хачатурянц – о причинах введения Fan ID

22 ноября 2021, 18:41
10

Президент РПЛ Ашот Хачатурянц прокомментировал внедрение системы Fan ID на матчи лиги.

– Вы бы не хотели введения Fan ID?

– Это уже решенный вопрос. Бессмысленно обсуждать, нравится мне или нет. Понимаю, зачем это нужно. И у нас это не уникальный опыт. Я недавно посетил матч «Ювентус» – «Зенит» в Турине и прошел три проверки: паспорта с билетом, ковид-пасс, рамку. И это с учетом того, что у меня были именные билеты с приглашением от акционера клуба.

История с Fan ID возникла не от хорошей жизни. Проблемы с безопасностью на стадионах возникали. Та целевая аудитория, на которую мы ориентируемся, женщины и дети, должны чувствовать себя комфортно и безопасно.

– Якорная аудитория футбола за воротами, а не женщины, дети и семьи. Как поддерживать фанатское ядро? Тем более отказ от выдачи Fan ID может быть без основания.

– Вы имеете в виду отказ в случае намерения или действий на стадионе? Согласен, что основа футбола – эти фанаты. Сохранить их – первоочередная задача. Она будет проведена и РПЛ, и клубами. Чтобы облегчить получение и разъяснить все.

Понимаю, что дискуссия на очень высоком градусе, но окончательного документа еще нет. Да, это волнует. И эта работа в приоритете. Главные акционеры и генеральные директора клубов, мы говорили с ними, понимают, что это – серьезная дополнительная работа.

Могу точно пообещать, что поговорю с представителями фанатов, когда документ будет выпущен. Лично постараюсь им объяснить важность этой процедуры.

  • На создание системы идентификации планируют выделить 773,6 миллиона рублей.
  • Сообщалось, что система Fan ID будет похожа на ту, которая действовала во время ЧМ-2018. Главное отличие – систему сделают полностью цифровой.
  • Черные списков фанатов собираются обнулить.

Хачатурянц: «Лимит должен измениться, но мы не можем говорить о его полной отмене»

Хачатурянц представил концепцию развития РПЛ. Главная цель – конкурентоспособный чемпионат

Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Россия Хачатурянц Ашот
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
vladimir-7
1637596701
Ашот, вот когда ты сам разберешься, ты с нами и поговори на русском языке.
Ответить
MaxRnD
1637596931
Ковид сейчас - это уже политика и средство управления (подавления), поэтому в действительности безопасность женщин и детей в предполагаемом ряду причин стоит на самом последнем месте
Ответить
kosmonaft
1637598585
какие то коды паспорта хернёй всякой занимаются скоро люди вообще на стадионы ходить перестанут
Ответить
Garrincha58
1637599488
помню когда менялся Президент РФС были те же самые лозунги а воз и ныне там теперь нового Ашота выбрали без альтернативы и опять те же самые лозунги могу поспорить ничего в этой стране не поменяется ещё лет 20
Ответить
mutabor0992
1637617629
Походу ара совсем того...Стукнутый!На всю голову.На стадионах и так три калеки...А так совсем пусто будет.Жен и детей футболистов считать не будем.Они за билеты не платят.
Ответить
Главные новости
«Рома» может отказаться от бразильца из «Зенита»
14:30
Пиняев прокомментировал интерес «Спартака»
14:24
Семин – о пенальти в пользу «Зенита»: «Не понимаю логику решения»
13:49
7
Тренер «Балтики» оскорбил Мостового и Радимова одним словом
13:46
6
Агент Тюкавина оценил готовность форварда сыграть со «Спартаком»
13:43
ЦСКА заинтересовался бельгийским форвардом
13:32
Суперкомпьютер оценил шансы «Зенита», «Спартака» и «Краснодара» на титул РПЛ
13:28
5
Орлов – о Даку: «Пока не вписался в футбол Карседо»
13:15
5
Пиняев – о кричалке болельщиков «Локомотива»: «Это чуть-чуть неправильно»
13:07
ВидеоФутболисты «Алании» едва не подрались с болельщиками команды
12:49
Все новости
Все новости
Игрок «Зенита» оценил скандальный пенальти в Воронеже
14:37
Бубнов назвал оптимальную позицию для Кругового в ЦСКА
14:18
1
ВидеоОтстраненный из-за ставок Писарский отдал голевой пас пяткой в 1-м матче за новый клуб
14:00
ЦСКА заинтересовался бельгийским форвардом
13:32
Суперкомпьютер оценил шансы «Зенита», «Спартака» и «Краснодара» на титул РПЛ
13:28
5
Орлов – о Даку: «Пока не вписался в футбол Карседо»
13:15
5
Пиняев – о кричалке болельщиков «Локомотива»: «Это чуть-чуть неправильно»
13:07
ФотоИгроки «Крыльев» и «Торпедо» перешли в клуб Второй лиги
12:55
Дивеев объяснил, почему «Зениту» было тяжело в матче с «Факелом»
12:31
1
Реакция Аршавина на переход Слуцкого в медиафутбол
12:24
Орлов – о ничьей «Спартака»: «Что поделать? Осечки еще будут, подвела реализация»
12:06
14
Рахимич описал Игдисамова тремя прилагательными
12:00
1
Карседо объяснил, почему заменил Умярова по ходу игры с «Оренбургом»
11:54
7
Экс-спартаковца уличили в том, что он «слил» тренера
11:51
1
В ворота «Краснодара» в матче с «Ростовом» ошибочно не поставили пенальти
11:44
4
Тренер «Оренбурга» – о фолах: «Болельщики «Спартака» после потери очков ищут причины»
11:27
3
Реакция «Локо» на дебют Батракова за «Галатасарай»
11:24
ФотоЦСКА готов купить за 12 миллионов бразильца у мексиканского клуба
11:13
10
Орлов высказался о пенальти в пользу «Зенита» в игре с «Факелом»
10:58
12
Аршавин оценил потенциал Касаджикова из «Оренбурга» для игры за «Зенит»
10:49
3
Баринов может вернуться в состав ЦСКА без операции на колене
10:39
4
Реакция Червиченко на ничью «Спартака» с «Оренбургом»
09:40
6
«Зенит» может возобновить переговоры по Данило
09:28
10
Президент «Оренбурга» заявил о потере двух очков в игре со «Спартаком»
08:52
28
Итоги шестого тура РПЛ 2026/2027. Скандальный пенальти «Зенита», «Спартак» потерял очки дома
08:49
5
Энрике близок к уходу из «Зенита»
08:43
9
Губерниев высказал пожелание «Спартаку» после ничьей с «Оренбургом»
08:30
5
Шнякин заявил об ошибке судьи в пользу «Краснодара»
08:17
14
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+