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    «Женщины и дети должны чувствовать себя безопасно». Хачатурянц – о причинах введения Fan ID

    Президент РПЛ Ашот Хачатурянц прокомментировал внедрение системы Fan ID на матчи лиги.

    – Вы бы не хотели введения Fan ID?

    – Это уже решенный вопрос. Бессмысленно обсуждать, нравится мне или нет. Понимаю, зачем это нужно. И у нас это не уникальный опыт. Я недавно посетил матч «Ювентус» – «Зенит» в Турине и прошел три проверки: паспорта с билетом, ковид-пасс, рамку. И это с учетом того, что у меня были именные билеты с приглашением от акционера клуба.

    История с Fan ID возникла не от хорошей жизни. Проблемы с безопасностью на стадионах возникали. Та целевая аудитория, на которую мы ориентируемся, женщины и дети, должны чувствовать себя комфортно и безопасно.

    – Якорная аудитория футбола за воротами, а не женщины, дети и семьи. Как поддерживать фанатское ядро? Тем более отказ от выдачи Fan ID может быть без основания.

    – Вы имеете в виду отказ в случае намерения или действий на стадионе? Согласен, что основа футбола – эти фанаты. Сохранить их – первоочередная задача. Она будет проведена и РПЛ, и клубами. Чтобы облегчить получение и разъяснить все.

    Понимаю, что дискуссия на очень высоком градусе, но окончательного документа еще нет. Да, это волнует. И эта работа в приоритете. Главные акционеры и генеральные директора клубов, мы говорили с ними, понимают, что это – серьезная дополнительная работа.

    Могу точно пообещать, что поговорю с представителями фанатов, когда документ будет выпущен. Лично постараюсь им объяснить важность этой процедуры.

    • На создание системы идентификации планируют выделить 773,6 миллиона рублей.
    • Сообщалось, что система Fan ID будет похожа на ту, которая действовала во время ЧМ-2018. Главное отличие – систему сделают полностью цифровой.
    • Черные списков фанатов собираются обнулить.

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    Источник: Sports.ru

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    Сегодня, 18:41
    Комментарии8
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      Рейтинг: +15034

      Garrincha58 33 минуты назад

      помню когда менялся Президент РФС были те же самые лозунги а воз и ныне там теперь нового Ашота выбрали без альтернативы и опять те же самые лозунги могу поспорить ничего в этой стране не поменяется ещё лет 20

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      Рейтинг: +998

      kosmonaft 48 минут назад

      какие то коды паспорта хернёй всякой занимаются скоро люди вообще на стадионы ходить перестанут

      2
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      Рейтинг: +253

      Ушат Помоев > kosmonaft 6 минут назад



      Уже к сожалению перестают, причём массово…

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      Рейтинг: +26085

      пьяныйхоровод 1 час назад

      При входе зашивайте рты фанатам и наручники за спиной защёлкивайте - и будут женщиныидети в полном порядке .

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      Рейтинг: +47884

      MaxRnD 1 час назад

      Ковид сейчас - это уже политика и средство управления (подавления), поэтому в действительности безопасность женщин и детей в предполагаемом ряду причин стоит на самом последнем месте

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      Рейтинг: +22864

      vladimir-7 1 час назад

      Ашот, вот когда ты сам разберешься, ты с нами и поговори на русском языке.

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      Рейтинг: +64

      Nihatik 1 час назад

      Fan ID - дома сиди) пришёл конец эпохи фанатов)

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      Рейтинг: +253

      Ушат Помоев > Nihatik 5 минут назад




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