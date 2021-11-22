«Женщины и дети должны чувствовать себя безопасно». Хачатурянц – о причинах введения Fan ID

Президент РПЛ Ашот Хачатурянц прокомментировал внедрение системы Fan ID на матчи лиги.
– Вы бы не хотели введения Fan ID?
– Это уже решенный вопрос. Бессмысленно обсуждать, нравится мне или нет. Понимаю, зачем это нужно. И у нас это не уникальный опыт. Я недавно посетил матч «Ювентус» – «Зенит» в Турине и прошел три проверки: паспорта с билетом, ковид-пасс, рамку. И это с учетом того, что у меня были именные билеты с приглашением от акционера клуба.
История с Fan ID возникла не от хорошей жизни. Проблемы с безопасностью на стадионах возникали. Та целевая аудитория, на которую мы ориентируемся, женщины и дети, должны чувствовать себя комфортно и безопасно.
– Якорная аудитория футбола за воротами, а не женщины, дети и семьи. Как поддерживать фанатское ядро? Тем более отказ от выдачи Fan ID может быть без основания.
– Вы имеете в виду отказ в случае намерения или действий на стадионе? Согласен, что основа футбола – эти фанаты. Сохранить их – первоочередная задача. Она будет проведена и РПЛ, и клубами. Чтобы облегчить получение и разъяснить все.
Понимаю, что дискуссия на очень высоком градусе, но окончательного документа еще нет. Да, это волнует. И эта работа в приоритете. Главные акционеры и генеральные директора клубов, мы говорили с ними, понимают, что это – серьезная дополнительная работа.
Могу точно пообещать, что поговорю с представителями фанатов, когда документ будет выпущен. Лично постараюсь им объяснить важность этой процедуры.
- На создание системы идентификации планируют выделить 773,6 миллиона рублей.
- Сообщалось, что система Fan ID будет похожа на ту, которая действовала во время ЧМ-2018. Главное отличие – систему сделают полностью цифровой.
- Черные списков фанатов собираются обнулить.
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