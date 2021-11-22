«Женщины и дети должны чувствовать себя безопасно». Хачатурянц – о причинах введения Fan ID

Президент РПЛ Ашот Хачатурянц прокомментировал внедрение системы Fan ID на матчи лиги.

– Вы бы не хотели введения Fan ID?

– Это уже решенный вопрос. Бессмысленно обсуждать, нравится мне или нет. Понимаю, зачем это нужно. И у нас это не уникальный опыт. Я недавно посетил матч «Ювентус» – «Зенит» в Турине и прошел три проверки: паспорта с билетом, ковид-пасс, рамку. И это с учетом того, что у меня были именные билеты с приглашением от акционера клуба.

История с Fan ID возникла не от хорошей жизни. Проблемы с безопасностью на стадионах возникали. Та целевая аудитория, на которую мы ориентируемся, женщины и дети, должны чувствовать себя комфортно и безопасно.

– Якорная аудитория футбола за воротами, а не женщины, дети и семьи. Как поддерживать фанатское ядро? Тем более отказ от выдачи Fan ID может быть без основания.

– Вы имеете в виду отказ в случае намерения или действий на стадионе? Согласен, что основа футбола – эти фанаты. Сохранить их – первоочередная задача. Она будет проведена и РПЛ, и клубами. Чтобы облегчить получение и разъяснить все.

Понимаю, что дискуссия на очень высоком градусе, но окончательного документа еще нет. Да, это волнует. И эта работа в приоритете. Главные акционеры и генеральные директора клубов, мы говорили с ними, понимают, что это – серьезная дополнительная работа.

Могу точно пообещать, что поговорю с представителями фанатов, когда документ будет выпущен. Лично постараюсь им объяснить важность этой процедуры.

На создание системы идентификации планируют выделить 773,6 миллиона рублей.

Сообщалось, что система Fan ID будет похожа на ту, которая действовала во время ЧМ-2018. Главное отличие – систему сделают полностью цифровой.

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