Хачатурянц представил концепцию развития РПЛ. Главная цель – конкурентоспособный чемпионат

Новый президент РПЛ Ашот Хачатурянц представил клубам концепцию стратегического развития лиги.
В число первостепенных направлений концепции вошли:
- детальная разработка стратегии развития РПЛ
- поддержка клубов в кризисных условиях
- работа с основным вещателем РПЛ
- цифровизация внутренних процессов Лиги
- привлечение новой аудитории
- работа над восприятием бренда РПЛ среди футболистов, коммерческих партнeров и СМИ
- модернизация модели управления РПЛ
- развитие платформы для обмена опытом между клубами и лигами
«Главная цель концепции – становление РПЛ как конкурентоспособной лиги, дающей толчок к успешному выступлению клубов и сборной в международных турнирах и привлекающей внимание как зрителей и потенциальных партнeров, так и зарубежных футболистов.
Согласно проекту, на разработку и утверждение стратегии развития РПЛ отведено три-четыре месяца. Клубы приняли основу проекта и договорились подготовить свои предложения по концепции», – говорится в сообщении РПЛ.
- Сегодня на общем собрании РПЛ Хачатурянц был единогласно избран новым президентом лиги.
- Он сменил на этом посту Сергея Прядкина.
- Хачатурянц будет руководить лигой в течение 5 ближайших лет.
Источник: сайт РПЛ