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  • Хачатурянц представил концепцию развития РПЛ. Главная цель – конкурентоспособный чемпионат

Хачатурянц представил концепцию развития РПЛ. Главная цель – конкурентоспособный чемпионат

22 ноября 2021, 13:54
9

Новый президент РПЛ Ашот Хачатурянц представил клубам концепцию стратегического развития лиги.

В число первостепенных направлений концепции вошли:

  • детальная разработка стратегии развития РПЛ
  • поддержка клубов в кризисных условиях
  • работа с основным вещателем РПЛ
  • цифровизация внутренних процессов Лиги
  • привлечение новой аудитории
  • работа над восприятием бренда РПЛ среди футболистов, коммерческих партнeров и СМИ
  • модернизация модели управления РПЛ
  • развитие платформы для обмена опытом между клубами и лигами

«Главная цель концепции – становление РПЛ как конкурентоспособной лиги, дающей толчок к успешному выступлению клубов и сборной в международных турнирах и привлекающей внимание как зрителей и потенциальных партнeров, так и зарубежных футболистов.

Согласно проекту, на разработку и утверждение стратегии развития РПЛ отведено три-четыре месяца. Клубы приняли основу проекта и договорились подготовить свои предложения по концепции», – говорится в сообщении РПЛ.

  • Сегодня на общем собрании РПЛ Хачатурянц был единогласно избран новым президентом лиги.
  • Он сменил на этом посту Сергея Прядкина.
  • Хачатурянц будет руководить лигой в течение 5 ближайших лет.

Источник: сайт РПЛ
Россия. Премьер-лига Россия Хачатурянц Ашот
Комментарии (9)
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paracetamol
1637581348
Много таких прожектов было, и где они? Болтовня одна чтобы усидеть и бабла побольше оторвать!
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ARSteven89
1637582954
Главная концепция развития лиги - невозможное невозможно )))
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Fusballer
1637585051
Ну всё, в следующем сезоне выиграем Лигу чемпионов, Лигу Европы и Лигу конференций.
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shahor
1637589755
Если бы данный персонаж занял свой пост в конкурентной борьбе,а не был бы очередным назначенцем,то ,по крайней мере,можно было ознакомиться с "концепцией развития" из чистого любопытства.А так время терять неохота:обычный трёп,обличённый в множество громких слов.Рассчитанный на самую невзыскательную публику.Печально-развал всего и вся продолжается...
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Freyd
1637591876
Посмотрим по ходу дела попозже.
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mikturovpefz
1637591908
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Бан
1637609254
Очередной кризисный менеджер далекий от футбола. Еще и бывший фсбшник. Хачатурянцу 53 года, он родился в Кисловодске, окончил Московский институт нефти и газа имени Губкина. Он работал в «Газэкспорте», занимал руководящие должности в Министерстве экономического развития и ФСБ. В ФСБ он возглавлял управление федеральной целевой программы «Госграница» - для обустройства границы понадобился его опыт работы в министерстве «в сочетании с хорошей экспертизой в области финансов». В 2008-2020 годах он был гендиректором «Сбербанк Капитал» – взыскивающей активы должников и инвестирующей их компании."
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maygli
1637610547
Вся эта стратегия для управления бизнесом в РПЛ, одна коммерция и ни строчки о развитии самого футбола в России, волнуют только деньги, значит будем падать ещё ниже.
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