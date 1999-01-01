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    Хачатурянц представил концепцию развития РПЛ. Главная цель – конкурентоспособный чемпионат

    Новый президент РПЛ Ашот Хачатурянц представил клубам концепцию стратегического развития лиги.

    В число первостепенных направлений концепции вошли:

    • детальная разработка стратегии развития РПЛ
    • поддержка клубов в кризисных условиях
    • работа с основным вещателем РПЛ
    • цифровизация внутренних процессов Лиги
    • привлечение новой аудитории
    • работа над восприятием бренда РПЛ среди футболистов, коммерческих партнeров и СМИ
    • модернизация модели управления РПЛ
    • развитие платформы для обмена опытом между клубами и лигами

    «Главная цель концепции – становление РПЛ как конкурентоспособной лиги, дающей толчок к успешному выступлению клубов и сборной в международных турнирах и привлекающей внимание как зрителей и потенциальных партнeров, так и зарубежных футболистов.

    Согласно проекту, на разработку и утверждение стратегии развития РПЛ отведено три-четыре месяца. Клубы приняли основу проекта и договорились подготовить свои предложения по концепции», – говорится в сообщении РПЛ.

    • Сегодня на общем собрании РПЛ Хачатурянц был единогласно избран новым президентом лиги.
    • Он сменил на этом посту Сергея Прядкина.
    • Хачатурянц будет руководить лигой в течение 5 ближайших лет.

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    Источник: сайт РПЛ

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    Сегодня, 13:54
    Комментарии4
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      Рейтинг: +753

      ARSteven89 4 минуты назад

      Главная концепция развития лиги - невозможное невозможно )))

      0
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      Рейтинг: +11523

      Cleaner 22 минуты назад

      Как здорово! Наша РПЛ будет ЕЩЕ БОЛЕЕ КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОЙ, чем сейчас!!!...)

      И название какое умное придумано: " Концепция Стратегического Развития Лиги"..!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +14434

      paracetamol 30 минут назад

      Много таких прожектов было, и где они? Болтовня одна чтобы усидеть и бабла побольше оторвать!

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    • ...
      Рейтинг: +22103

      bset 57 минут назад

      Все это бесполезно без реформ РФС по развитию детских академий. Лига, к сожалению, пожинает плоды бездарного управления союзом.

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