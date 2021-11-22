Хачатурянц представил концепцию развития РПЛ. Главная цель – конкурентоспособный чемпионат

Новый президент РПЛ Ашот Хачатурянц представил клубам концепцию стратегического развития лиги.

В число первостепенных направлений концепции вошли:

детальная разработка стратегии развития РПЛ

поддержка клубов в кризисных условиях

работа с основным вещателем РПЛ

цифровизация внутренних процессов Лиги

привлечение новой аудитории

работа над восприятием бренда РПЛ среди футболистов, коммерческих партнeров и СМИ

модернизация модели управления РПЛ

развитие платформы для обмена опытом между клубами и лигами

«Главная цель концепции – становление РПЛ как конкурентоспособной лиги, дающей толчок к успешному выступлению клубов и сборной в международных турнирах и привлекающей внимание как зрителей и потенциальных партнeров, так и зарубежных футболистов.

Согласно проекту, на разработку и утверждение стратегии развития РПЛ отведено три-четыре месяца. Клубы приняли основу проекта и договорились подготовить свои предложения по концепции», – говорится в сообщении РПЛ.