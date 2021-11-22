Хачатурянц: «Лимит должен измениться, но мы не можем говорить о его полной отмене»

Президент РПЛ Ашот Хачатурянц высказался о возможном изменении лимита на легионеров в российском футболе.

«Вопрос по лимиту острый и стоит давно. Он беспокоит клубы и не напрасно. На сегодняшний момент у нас отсутствует здоровая конкуренция среди доморощенных игроков. Лимит должен измениться.

Не можем говорить сейчас о полной отмене лимита, но то, что формула 10+15 или другая нужна — обсуждается. После согласования с клубами она будет утверждена.

Проблем много, они очень разные. В первую очередь то, о чeм я заявил в стратегии, это то, что мы хотим повысить конкурентно способность лиги. Она должна быть во многих отраслях. Она связана со способностью наших футболистов, клубов, выступлениях в еврокубках. Это основные вызовы», – сказал Хачатурянц.

Сейчас в РПЛ действует формула «8 иностранцев + 17 россиян».

Лимит касается только заявки команд, а на поле могут выходить хоть все легионеры одновременно.

Хачатурянц представил концепцию развития РПЛ. Главная цель – конкурентоспособный чемпионат