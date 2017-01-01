Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Лучший трансфер зимы-2017. Рейтинг «Бомбардира»
    Лучший трансфер зимы-2017. Рейтинг «Бомбардира»
    2 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Рубина»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Рубина»?
    3 Тест: можете ли вы стать вратарем сборной?
    Тест: можете ли вы стать вратарем сборной?

    Хачатурянц: «Лимит должен измениться, но мы не можем говорить о его полной отмене»

    Президент РПЛ Ашот Хачатурянц высказался о возможном изменении лимита на легионеров в российском футболе.

    «Вопрос по лимиту острый и стоит давно. Он беспокоит клубы и не напрасно. На сегодняшний момент у нас отсутствует здоровая конкуренция среди доморощенных игроков. Лимит должен измениться.

    Не можем говорить сейчас о полной отмене лимита, но то, что формула 10+15 или другая нужна — обсуждается. После согласования с клубами она будет утверждена.

    Проблем много, они очень разные. В первую очередь то, о чeм я заявил в стратегии, это то, что мы хотим повысить конкурентно способность лиги. Она должна быть во многих отраслях. Она связана со способностью наших футболистов, клубов, выступлениях в еврокубках. Это основные вызовы», – сказал Хачатурянц.

    • Сейчас в РПЛ действует формула «8 иностранцев + 17 россиян».
    • Лимит касается только заявки команд, а на поле могут выходить хоть все легионеры одновременно.

    Хачатурянц представил концепцию развития РПЛ. Главная цель – конкурентоспособный чемпионат

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:34
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2810

      Бухбух 2 минуты назад

      Президент РПЛ должен смениться, чтобы российский футбол начал выбираться из болота.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +359

      КаДеС 13 минут назад

      Давай, работай. Надеюсь, не очередной болтун, чей-то представитель по направлению денежных потоков

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2369

      Блямба 15 минут назад

      Мхитарян лив мэ тью

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    91347
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68183
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru