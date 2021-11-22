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  • Хачатурянц: «Лимит должен измениться, но мы не можем говорить о его полной отмене»

Хачатурянц: «Лимит должен измениться, но мы не можем говорить о его полной отмене»

22 ноября 2021, 17:34
8

Президент РПЛ Ашот Хачатурянц высказался о возможном изменении лимита на легионеров в российском футболе.

«Вопрос по лимиту острый и стоит давно. Он беспокоит клубы и не напрасно. На сегодняшний момент у нас отсутствует здоровая конкуренция среди доморощенных игроков. Лимит должен измениться.

Не можем говорить сейчас о полной отмене лимита, но то, что формула 10+15 или другая нужна — обсуждается. После согласования с клубами она будет утверждена.

Проблем много, они очень разные. В первую очередь то, о чeм я заявил в стратегии, это то, что мы хотим повысить конкурентно способность лиги. Она должна быть во многих отраслях. Она связана со способностью наших футболистов, клубов, выступлениях в еврокубках. Это основные вызовы», – сказал Хачатурянц.

  • Сейчас в РПЛ действует формула «8 иностранцев + 17 россиян».
  • Лимит касается только заявки команд, а на поле могут выходить хоть все легионеры одновременно.

Хачатурянц представил концепцию развития РПЛ. Главная цель – конкурентоспособный чемпионат

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Россия Хачатурянц Ашот
Комментарии (8)
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Блямба
1637591965
Мхитарян лив мэ тью
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КаДеС
1637592095
Давай, работай. Надеюсь, не очередной болтун, чей-то представитель по направлению денежных потоков
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Бухбух
1637592741
Президент РПЛ должен смениться, чтобы российский футбол начал выбираться из болота.
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vladimir-7
1637597430
Столько лет только разговоры и ты намерен их продолжить?
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paracetamol
1637598356
Ты о судействе, тобой устроенном, лучше поговори. Расскажи, скоко откатов получаешь!
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JTherry
1637602047
чиновники все живут по принципу, введенному еще Петром I : "...вид надо иметь лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальства"... поэтому лимит не отменят, пока власть не имеет лимита...
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Andrew01
1637606025
Лимит нужно вводить не на количество иностранцев, а на минимальное число игроков, которые могут играть за сборную России, например 10 человек минимум в заявке на сезон, а команда может заявить хоть 30 человек, сейчас 22 + 8 воспитанников. Тогда наши игроки будут тренироваться и конкурировать на равных с иностранцами, доказывая свою состоятельность. Завышенные зарплаты и стоимость игроков уйдут сами, никто не будет платить столько тем, кто просто сидит на лавке. Если кто-то думает, что наберут дешевых игроков низкого качества, то они ошибаются, сейчас тоже можно взять 8 игроков за дешево и платить им копейки по сравнению с нашими, но почему-то никто так не делает, стараются держать соотношение цена-качество, и конкурентно способных в РПЛ.
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Князев
1637671256
Если вы хотите улучшения игры российских футболистов, то необходимо установить лимит легионеров: не более трёх на поле. Причём это должны быть высококвалифицированные футболисты.
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