«Будем бороться против вредительского закона!». Депутаты КПРФ высказались за отзыв законопроекта о Fan ID

773,6 миллиона рублей есть куда выделить, например, пацанам из ДЮСШ.
Члены думской партии КПРФ не поддерживают введение в российском футболе паспортов болельщика (Fan ID). Депутаты фракции написали запрос об отзыве законопроекта.
«С товарищами по партии направили депутатский запрос на имя Председателя правительства РФ Мишустина М.В. об отзыве законопроекта о Fan ID (паспорта болельщика).
Будем продолжать нашу последовательную борьбу против этого вредительского закона!» – написал депутат КПРФ Владимир Исаков.
- На создание системы идентификации планируют выделить 773,6 миллиона рублей.
- Сообщалось, что система Fan ID будет похожа на ту, которая действовала во время ЧМ-2018. Главное отличие – систему сделают полностью цифровой.
- Черные списков фанатов собираются обнулить.
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