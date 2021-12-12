«Будем бороться против вредительского закона!». Депутаты КПРФ высказались за отзыв законопроекта о Fan ID

Члены думской партии КПРФ не поддерживают введение в российском футболе паспортов болельщика (Fan ID). Депутаты фракции написали запрос об отзыве законопроекта.

«С товарищами по партии направили депутатский запрос на имя Председателя правительства РФ Мишустина М.В. об отзыве законопроекта о Fan ID (паспорта болельщика).

Будем продолжать нашу последовательную борьбу против этого вредительского закона!» – написал депутат КПРФ Владимир Исаков.

На создание системы идентификации планируют выделить 773,6 миллиона рублей.

Сообщалось, что система Fan ID будет похожа на ту, которая действовала во время ЧМ-2018. Главное отличие – систему сделают полностью цифровой.

Черные списков фанатов собираются обнулить.

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