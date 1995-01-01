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    «Будем бороться против вредительского закона!». Депутаты КПРФ высказались за отзыв законопроекта о Fan ID

    Члены думской партии КПРФ не поддерживают введение в российском футболе паспортов болельщика (Fan ID). Депутаты фракции написали запрос об отзыве законопроекта.

    «С товарищами по партии направили депутатский запрос на имя Председателя правительства РФ Мишустина М.В. об отзыве законопроекта о Fan ID (паспорта болельщика).

    Будем продолжать нашу последовательную борьбу против этого вредительского закона!» – написал депутат КПРФ Владимир Исаков.

    • На создание системы идентификации планируют выделить 773,6 миллиона рублей.
    • Сообщалось, что система Fan ID будет похожа на ту, которая действовала во время ЧМ-2018. Главное отличие – систему сделают полностью цифровой.
    • Черные списков фанатов собираются обнулить.

    Президент «Урала» – о Fan ID: «На футбол перестанут ходить. Нахрен людям весь этот геморрой?»

    «Женщины и дети должны чувствовать себя безопасно». Хачатурянц – о причинах введения Fan ID

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал Владимира Исакова

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    Сегодня, 08:54
    Комментарии1
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      Рейтинг: +14982

      paracetamol 2 часа назад

      773,6 миллиона рублей есть куда выделить, например, пацанам из ДЮСШ.

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