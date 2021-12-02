Президент «Урала» – о Fan ID: «На футбол перестанут ходить. Нахрен людям весь этот геморрой?

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался против введения паспорта болельщика (Fan ID) в российском футболе.

«После событий на стадионе ЦСКА моя позиция по Fan ID никак не изменилась. По-прежнему скептически отношусь к этому нововведению. А почему она должна была измениться? Кучка людей устроила непонятный бардак с файерами, болельщики здесь при чем?

Возьмем город Сочи. Люди приехали отдыхать и увидели афишу хорошего матча. Захотели его посетить, а на стадион их не пускают — надо подать кучу документов для получения паспорта болельщика. Ну и плюнут они на этот футбол, пойдут пить пиво и загорать на пляже. Нахрен им весь этот геморрой? Так мы и потеряем болельщиков.

На чемпионате мира эта система оправдала себя, потому что по ней въезжали в нашу страну вместо визы. Это совсем другой вопрос. Я против самой системы ничего не имею, но на футбол перестанут ходить. Я только из-за этого беспокоюсь. Fan ID отнимает у людей время, следовательно, и желание ходить на футбол. Я против этого.

Женщины и дети будут чувствовать себя в безопасности? А кто вам сказал, что после внедрения Fan ID женщины и дети сразу проявят интерес к футболу и пойдут оформлять паспорт болельщика? Очень сомневаюсь в этом. Мое мнение: Fan ID не нужен», — сказал Иванов.

На создание системы идентификации планируют выделить 773,6 миллиона рублей.

Сообщалось, что система Fan ID будет похожа на ту, которая действовала во время ЧМ-2018. Главное отличие – систему сделают полностью цифровой.

Черные списков фанатов собираются обнулить.

«Женщины и дети должны чувствовать себя безопасно». Хачатурянц – о причинах введения Fan ID