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  • Президент «Урала» – о Fan ID: «На футбол перестанут ходить. Нахрен людям весь этот геморрой?»

Президент «Урала» – о Fan ID: «На футбол перестанут ходить. Нахрен людям весь этот геморрой?»

2 декабря 2021, 15:58
7

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался против введения паспорта болельщика (Fan ID) в российском футболе.

«После событий на стадионе ЦСКА моя позиция по Fan ID никак не изменилась. По-прежнему скептически отношусь к этому нововведению. А почему она должна была измениться? Кучка людей устроила непонятный бардак с файерами, болельщики здесь при чем?

Возьмем город Сочи. Люди приехали отдыхать и увидели афишу хорошего матча. Захотели его посетить, а на стадион их не пускают — надо подать кучу документов для получения паспорта болельщика. Ну и плюнут они на этот футбол, пойдут пить пиво и загорать на пляже. Нахрен им весь этот геморрой? Так мы и потеряем болельщиков.

На чемпионате мира эта система оправдала себя, потому что по ней въезжали в нашу страну вместо визы. Это совсем другой вопрос. Я против самой системы ничего не имею, но на футбол перестанут ходить. Я только из-за этого беспокоюсь. Fan ID отнимает у людей время, следовательно, и желание ходить на футбол. Я против этого.

Женщины и дети будут чувствовать себя в безопасности? А кто вам сказал, что после внедрения Fan ID женщины и дети сразу проявят интерес к футболу и пойдут оформлять паспорт болельщика? Очень сомневаюсь в этом. Мое мнение: Fan ID не нужен», — сказал Иванов.

  • На создание системы идентификации планируют выделить 773,6 миллиона рублей.
  • Сообщалось, что система Fan ID будет похожа на ту, которая действовала во время ЧМ-2018. Главное отличие – систему сделают полностью цифровой.
  • Черные списков фанатов собираются обнулить.

«Женщины и дети должны чувствовать себя безопасно». Хачатурянц – о причинах введения Fan ID

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Урал Иванов Григорий
Комментарии (7)
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rash1959
1638451410
Вот последний спец, которого нужно слушать, так этот придурок в рыжей тюбетейке.
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FanatSerj
1638458245
Дурачек что ли, зачем геморрой и каждый раз на другом стадионе его оформлять? ты его один раз оформишь как водительские права и пользуйся по всей стране (приложение в телефоне) и нести ответственность за свои поступки на стадионе, также как в организованные тобой ДТП на дорогах. Если ты такой ограниченный, но всё же занимаешь должность ну зачем так позориться, он бы хоть побывал на последних чемпионатах чтобы понять про что речь. На том же ЧЕ2021 билеты на матчи так покупались, оформлялись и по приложению в телефоне проходили на стадионы не имея бумажек. Тут вопросы в другом, народец хулиганский то ушлый, будут по не своим проходить и это же надо проверять уже сотрудниками на стадионе, а у нас в ТЦ QR-коды охрана просто глазами смотрит ))) причем требует обязательно каждому показать, дебилизм и показуха.
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Garrincha58
1638458581
а нормальных людей туда уже и не пускают или они сами не ходят
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paracetamol
1638462385
Не понимаешь ты Иванов-дурачина, что цель Роспозорнадзора как раз и заключается в распространении своего влияния на все сферы жизни! Взять всех за глотку, вот их задача!
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CSKA471
1638466189
Абсолютно точно
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Vitaga
1638497677
контроль и поголовная чипизация. каждый пук под наблюдением. чтоб чего дурного не замыслили против власти. в Думе опереточная оппозиция из клоунов. типа за народ но денежки от едросов получают. а вдруг на стадионе фанаты задумают создать партию свою - нельзя. надо в зародыше загасить
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Hektor 84
1638726604
Государство все ни как не может нас сосчитать.
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