Министр Матыцин: «Fan ID вводится во благо»

Министр спорта РФ Олег Матыцин дал комментарий по поводу внедрения в российском футболе паспортов болельщика (Fan ID). Чиновник назвал этот проект благом.

«Надеюсь, что введение Fan ID не создаст для болельщиков дополнительных препятствий и люди поймут, что это сделано во благо.

Перечень соревнований, где будет применен Fan ID, пока не определен», – сказал Матыцин.

На создание системы идентификации планируют выделить 773,6 миллиона рублей.

Сообщалось, что система Fan ID будет похожа на ту, которая действовала во время ЧМ-2018. Главное отличие – систему сделают полностью цифровой.

Черные списков фанатов собираются обнулить.

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