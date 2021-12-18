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Министр Матыцин: «Fan ID вводится во благо»

18 декабря 2021, 20:47
7

Министр спорта РФ Олег Матыцин дал комментарий по поводу внедрения в российском футболе паспортов болельщика (Fan ID). Чиновник назвал этот проект благом.

«Надеюсь, что введение Fan ID не создаст для болельщиков дополнительных препятствий и люди поймут, что это сделано во благо.

Перечень соревнований, где будет применен Fan ID, пока не определен», – сказал Матыцин.

  • На создание системы идентификации планируют выделить 773,6 миллиона рублей.
  • Сообщалось, что система Fan ID будет похожа на ту, которая действовала во время ЧМ-2018. Главное отличие – систему сделают полностью цифровой.
  • Черные списков фанатов собираются обнулить.

Сорокин – о противниках Fan ID: «Вцепились в свое ощущение, что у них отнимают права»

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига
Комментарии (7)
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Garrincha58
1639858551
как же вы все достали благодеятели отправить бы вас всех на Колыму
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Hektor 84
1639864831
Хотят чтоб болелы вообще перестали ходить на футбол. И не мешали своим шумом господам смотреть футбол из вип лож. Меньше людей на трибунах меньше проблем. Футбол в России уже давно не ради болел на трибунах. Государство и гос корпорации за счет бюджетного бабла с лихвой покрывают убытки клубов.
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Hektor 84
1639864881
В России ничего не делается для простых людей
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BarStep
1639898982
Приветствую это решение! Давно пора., ситуация назрела.. Уверен, ЕС скоро подтянется за нами..
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NewLife
1639907410
Начните с керлинга)
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bomilazdeshnii
1639939053
Дорога в Ад вымощена благими намерениями - народная мудрость.
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