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    Министр Матыцин: «Fan ID вводится во благо»

    Министр спорта РФ Олег Матыцин дал комментарий по поводу внедрения в российском футболе паспортов болельщика (Fan ID). Чиновник назвал этот проект благом.

    «Надеюсь, что введение Fan ID не создаст для болельщиков дополнительных препятствий и люди поймут, что это сделано во благо.

    Перечень соревнований, где будет применен Fan ID, пока не определен», – сказал Матыцин.

    • На создание системы идентификации планируют выделить 773,6 миллиона рублей.
    • Сообщалось, что система Fan ID будет похожа на ту, которая действовала во время ЧМ-2018. Главное отличие – систему сделают полностью цифровой.
    • Черные списков фанатов собираются обнулить.

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    Источник: ТАСС

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12433

      Cleaner 8 минут назад

      В нашей стране ВСЕ делается ВО БЛАГО простых людей!

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