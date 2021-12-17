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Госдума приняла закон о введении Fan ID

17 декабря 2021, 14:24
20

Сегодня депутаты Государственной Думы России поддержали законопроект о введении паспорта болельщиков (Fan ID).

За документ, автором которого выступило Правительство страны, проголосовали в последнем третьем чтении.

Инициатива предусматривает введение системы идентификации при посещении официальных спортивных соревнований.

Введение Fan ID должно повысить уровень безопасности на российских стадионах.

  • На создание системы идентификации планируют выделить 773,6 миллиона рублей.
  • Сообщалось, что система Fan ID будет похожа на ту, которая действовала во время ЧМ-2018. Главное отличие – систему сделают полностью цифровой.
  • Черные списков фанатов собираются обнулить.

Сорокин – о противниках Fan ID: «Вцепились в свое ощущение, что у них отнимают права»

Источник: «Дума ТВ»
Россия. Премьер-лига
Комментарии (20)
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fanfckrasnodar
1639741342
по-моему наоборот, кричалки, фаеры - это чисто футбольные эмоции. Про мат - его и в обычном трамвае хватает или в пятерочке, это не лечится.... и чем просто паспорт и компьютерное зрение не помогает? идентифицировать человека сейчас можно совсем легко...
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zlobny_zenitos
1639742296
Это все делается в рамках негласной доктрины тотального контроля...QR, Fan ID, Face ID и т.п. Таким обществом очень легко управлять и контролировать. Всё автоматизировали, удобно, человек счастлив, глазом моргнул - заплатил и т.п. Только есть и другая сторона, когда ты что то накосячил, пусть даже случайно, тебе одной кнопкой бах и всю жизнь зачеркнули, потому что без QR тебя никуда не пустят, банк блокирует карты моментально, Face ID и тебя уже ждут где надо... (пример фильма 1998 с У.Смитом "Враг государства", уже тогда, хоть и технологии были еще на уровне каменного века, человеку могли в одночасье переписать жизнь, посмотрите, а потом подумайте, что с нынешними технологиями могут с вами сделать). Люди иногда попадают в жизненные ситуации тяжелые и им не выбраться...а тут и раньше бы пошел куда то и решал бы человек, что с тобой делать и как помочь, а теперь никто не будет слушать тебя, автоответы приходят "извините не поможем"... Алгоритмам то на людей пофиг. Я не против цифры, но не тотально...
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Artemka444
1639742661
Что только не придумают, всё равно всё будет как есть сейчас
А пиротерхнеку и так далее можно и по договору с клубами сделать.
А токими темпами нельзя будет атрибутику и флаги и перфорансы брать с собой.
Ещё бы фанатские сектора закрыли бы!!!!
Да и вообще любые эмоции на матчах можно тогда запрещать!!!
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slavа0508
1639742741
Паспорт один должен быть у гражданина ,это паспорт гражданина страны , и нечего придумывать паспорта болельщика, потом зрителя в большом и так далее ,,,
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PNZ1985
1639742947
главное отмыть бабки,)
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Storm13
1639746581
Усиление тотального контроля за обществом, борьба с инакомыслием, цифровизация - клеймение человека штрихкодом, сегрегация (деление) на правильных и неправильных, усиление власти плутократии и в критические моменты проявление откровенного вождизма (кто если не путин), откровенный либеральный антикоммунизм, приведёт в итоге Россию к диктатуре фашизма. Приведу известные всем слова немецкого пастора Мартина Нимёллера "Когда нацисты хватали коммунистов, я молчал: я не был коммунистом. Когда они сажали социал-демократов, я молчал: я не был социал-демократом. Когда они хватали членов профсоюза, я молчал: я не был членом профсоюза. Когда они пришли за мной — заступиться за меня было уже некому." Не ждите когда за вами придут, помогайте друг другу.
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vladimir-7
1639749319
С футболом в России пора заканчивать, новые стадионы строить не надо, построенные стадионы использовать как рынки, РФС,РПЛ и ПФЛ ликвидировать, российских футболистов трудоустроить на заводах, фабриках и в структурах ЖКХ (дворники, сантехники и др.)
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BRO_football
1639778446
Ну а почему бы и нет? Тем более, если вся система цифровой будет и никуда самому ходить не надо, в отличие от Fan ID на ЧМ-2018. Если вы не злостный нарушитель или преступник, то вам бояться нечего. Надеюсь, что всяких быдланов, которые в своём заднем проходе проносят пиротехнику, станет гораздо меньше
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