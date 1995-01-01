Госдума приняла закон о введении Fan ID

ну и чего тут распукались люди?
и чего вы сделаете? баннер вывесите? ахахахахахахахахахах
лучше бы головой подумали
а стоит ли вообще этот футбол похода на стадион?
но нет, лучше винить законы и все равно переться на стадион поддерживать свои клубы которым на вас начхать)
пока вы смотрите трансляции и ходите на матчb..деньги текут в казну клубов..а вот качество футбола не улучшится
популяризации этого вида спорта у нас в стране нет
но у большинства мозгов то нет
лучше идти поддерживать зюб и прочих
за любимую эмблему вы и так привыкли класть на закон, че вам этот id
Сегодня депутаты Государственной Думы России поддержали законопроект о введении паспорта болельщиков (Fan ID).
За документ, автором которого выступило Правительство страны, проголосовали в последнем третьем чтении.
Инициатива предусматривает введение системы идентификации при посещении официальных спортивных соревнований.
Введение Fan ID должно повысить уровень безопасности на российских стадионах.
- На создание системы идентификации планируют выделить 773,6 миллиона рублей.
- Сообщалось, что система Fan ID будет похожа на ту, которая действовала во время ЧМ-2018. Главное отличие – систему сделают полностью цифровой.
- Черные списков фанатов собираются обнулить.
Сорокин – о противниках Fan ID: «Вцепились в свое ощущение, что у них отнимают права»