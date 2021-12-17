Госдума приняла закон о введении Fan ID

Сегодня депутаты Государственной Думы России поддержали законопроект о введении паспорта болельщиков (Fan ID).

За документ, автором которого выступило Правительство страны, проголосовали в последнем третьем чтении.

Инициатива предусматривает введение системы идентификации при посещении официальных спортивных соревнований.

Введение Fan ID должно повысить уровень безопасности на российских стадионах.

На создание системы идентификации планируют выделить 773,6 миллиона рублей.

Сообщалось, что система Fan ID будет похожа на ту, которая действовала во время ЧМ-2018. Главное отличие – систему сделают полностью цифровой.

Черные списков фанатов собираются обнулить.

Сорокин – о противниках Fan ID: «Вцепились в свое ощущение, что у них отнимают права»