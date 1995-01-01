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    Госдума приняла закон о введении Fan ID

    Сегодня депутаты Государственной Думы России поддержали законопроект о введении паспорта болельщиков (Fan ID).

    За документ, автором которого выступило Правительство страны, проголосовали в последнем третьем чтении.

    Инициатива предусматривает введение системы идентификации при посещении официальных спортивных соревнований.

    Введение Fan ID должно повысить уровень безопасности на российских стадионах.

    • На создание системы идентификации планируют выделить 773,6 миллиона рублей.
    • Сообщалось, что система Fan ID будет похожа на ту, которая действовала во время ЧМ-2018. Главное отличие – систему сделают полностью цифровой.
    • Черные списков фанатов собираются обнулить.

    Сорокин – о противниках Fan ID: «Вцепились в свое ощущение, что у них отнимают права»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Дума ТВ»

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    Сегодня, 14:24
    Комментарии29
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      Рейтинг: +4172

      FENIX-SL 21 секунду назад

      ну и чего тут распукались люди?
      и чего вы сделаете? баннер вывесите? ахахахахахахахахахах

      лучше бы головой подумали
      а стоит ли вообще этот футбол похода на стадион?
      но нет, лучше винить законы и все равно переться на стадион поддерживать свои клубы которым на вас начхать)
      пока вы смотрите трансляции и ходите на матчb..деньги текут в казну клубов..а вот качество футбола не улучшится
      популяризации этого вида спорта у нас в стране нет

      но у большинства мозгов то нет
      лучше идти поддерживать зюб и прочих
      за любимую эмблему вы и так привыкли класть на закон, че вам этот id

      0
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      Рейтинг: +332

      Zenit40k 23 минуты назад

      Я бы ввел только для фанатов (петухов )Спартака ,большинство из них неадекваты

      1
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      Рейтинг: +4172

      FENIX-SL > Zenit40k 5 минут назад

      полностью согласен
      а адекватным плевать на этот айди)

      0
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      Рейтинг: +235

      Storm13 35 минут назад

      Усиление тотального контроля за обществом, борьба с инакомыслием, цифровизация - клеймение человека штрихкодом, сегрегация (деление) на правильных и неправильных, усиление власти плутократии и в критические моменты проявление откровенного вождизма (кто если не путин), откровенный либеральный антикоммунизм, приведёт в итоге Россию к диктатуре фашизма. Приведу известные всем слова немецкого пастора Мартина Нимёллера
      "Когда нацисты хватали коммунистов, я молчал: я не был коммунистом.
      Когда они сажали социал-демократов, я молчал: я не был социал-демократом.
      Когда они хватали членов профсоюза, я молчал: я не был членом профсоюза.
      Когда они пришли за мной — заступиться за меня было уже некому."
      Не ждите когда за вами придут, помогайте друг другу.

      0
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      Рейтинг: +1354

      PNZ1985 1 час назад

      главное отмыть бабки,)

      2
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    • ...
      Рейтинг: +25338

      slavutiq70 1 час назад

      Паспорт один должен быть у гражданина ,это паспорт гражданина страны , и нечего придумывать паспорта болельщика, потом зрителя в большом и так далее ,,,

      2
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      ...
      Рейтинг: +11032

      Fusballer > slavutiq70 1 час назад

      Паспорт посетителя туалета.

      2
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      Рейтинг: +828

      Artemka444 1 час назад

      Что только не придумают, всё равно всё будет как есть сейчас

      А пиротерхнеку и так далее можно и по договору с клубами сделать.

      А токими темпами нельзя будет атрибутику и флаги и перфорансы брать с собой.

      Ещё бы фанатские сектора закрыли бы!!!!

      Да и вообще любые эмоции на матчах можно тогда запрещать!!!

      2
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      ...
      Рейтинг: +926

      zlobny_zenitos > Artemka444 1 час назад

      И всем смотреть футбол на удаленке... А законы эти принимают люди которые не ходили ни разу на стадион...или ходили на матчи ТОП клубов только потому что это модно...и при этом спрашивали "а наши в какой форме". Я таких много видел. Но когда ты на стадионе... Я отходил 17 лет на Петровский (+ Потом на нашу Баклан арену), когда ты в 3-м ряду у поля, играет Зенит - Спартак - 21 тысяча битком...все кипит до/после и во время матча... Вот это эмоции...

      4
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    • ...
      Рейтинг: +926

      zlobny_zenitos 1 час назад

      Это все делается в рамках негласной доктрины тотального контроля...QR, Fan ID, Face ID и т.п. Таким обществом очень легко управлять и контролировать.
      Всё автоматизировали, удобно, человек счастлив, глазом моргнул - заплатил и т.п. Только есть и другая сторона, когда ты что то накосячил, пусть даже случайно, тебе одной кнопкой бах и всю жизнь зачеркнули, потому что без QR тебя никуда не пустят, банк блокирует карты моментально, Face ID и тебя уже ждут где надо... (пример фильма 1998 с У.Смитом "Враг государства", уже тогда, хоть и технологии были еще на уровне каменного века, человеку могли в одночасье переписать жизнь, посмотрите, а потом подумайте, что с нынешними технологиями могут с вами сделать). Люди иногда попадают в жизненные ситуации тяжелые и им не выбраться...а тут и раньше бы пошел куда то и решал бы человек, что с тобой делать и как помочь, а теперь никто не будет слушать тебя, автоответы приходят "извините не поможем"... Алгоритмам то на людей пофиг. Я не против цифры, но не тотально...

      3
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      Рейтинг: +4475

      R_a_i_n > zlobny_zenitos 1 час назад

      Такая система работает уже в Китае. Там начисляются штрафные балы. Все на цифре. Ты перешел дорогу в неположенном месте и бац, камера запечатлела и минус бал. Чем больше минусов, тем больше тебе запретов, таких как покупки билетов на поезда, самолеты, посещение музеев, поступление в учебные заведения или устройство на хорошую работу.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +127

      fanfckrasnodar 2 часа назад

      по-моему наоборот, кричалки, фаеры - это чисто футбольные эмоции. Про мат - его и в обычном трамвае хватает или в пятерочке, это не лечится....

      и чем просто паспорт и компьютерное зрение не помогает? идентифицировать человека сейчас можно совсем легко...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +4981

      Semenycch 2 часа назад

      Полностью поддерживаю. Я считаю, что самыми привилегированными зрителями должны быть дети и подростки и их родители, конечно. И все что мешает детям комфортно воспринимать футбол, например мат, драки, скандирование ругательств, применение пиротехники и прочее должно нещадно вычищаться.

      3
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      ...
      Рейтинг: +14308

      KLIM777 > Semenycch 2 часа назад

      Сидите дома, епт. Вы из футбола хотите, чтобы было фигурное катание? И так уже многое стерли в порошок в плане фанатизма, так давайте юбки еще наденем футболистам, чтобы не матерились и они тоже.

      Вы в какой стране живете? Здесь веками матерились и будут матерится, никакие фан айди куйди не помогут! Куй вам с сраку!

      3
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      ...
      Рейтинг: +4981

      Semenycch > KLIM777 2 часа назад

      Другими словами, по-твоему, на футбольных матчах административный и уголовный кодекс не должны действовать?

      0
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      ...
      Рейтинг: +14308

      KLIM777 > Semenycch 2 часа назад

      должен, на стадионах давно есть камеры, на стадионах есть стюарды, которые подходят и делают замечания, на крайний случай могут вывести. И в целом, я не думаю, что фан айди чем-то поможет в том плане, что люди себя будут умиротворенно себя вести. Да хоть мента со скакалкой поставь, все равно при случае будет мат и файеры)

      0
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      ...
      Рейтинг: +1328

      Тазит > Semenycch 2 часа назад

      Бомж и кодекс -вещи несовместные, как говорил классик...

      0
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      ...
      Рейтинг: +4981

      Semenycch > KLIM777 1 час назад

      Футбол очень эмоциональный вид спорта и никто не требует от зрителей, чтобы те сидели тихо, как в общественной библиотеке. И все же, самых разнузданных фанатов, которые берегов не видят, нужно вычищать! А файеры нужно вставлять в зад зажжёнными тем, кто их проносит на стадион.

      1
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      ...
      Рейтинг: +13286

      ilichkadr > Semenycch 1 час назад

      Дело не в кодексах, а в отцифровке населения. Можно подумать, что с введением паспорта болельщиков (Fan ID) улучшится обстановка на стадионах и в общественных местах.
      H.S. Очередная глупость власти, если не сказать хуже. Чем больше аусвайсов у человека, тем меньше он свободен в своих действиях.

      0
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      ...
      Рейтинг: +4981

      Semenycch > ilichkadr 1 час назад

      Оцифровка и так происходит, через мобильники, например. И оцифровка добровольная. А вот футбольным преступникам запретить посещать матчи совершенно верное решение.

      1
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      ...
      Рейтинг: +926

      zlobny_zenitos > Semenycch 1 час назад

      Все безусловно должно быть прилично...но...у вас дети есть? в школе вы хоть раз на перемене были?
      Там мат в среднем звене стоит такой, что я прожженых мужиков на стройке такого не слышал. Так что все это условно господа.

      1
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      ...
      Рейтинг: +4981

      Semenycch > zlobny_zenitos 1 час назад

      Может быть я не совсем точно выразился. Запретить высказываться нецензурно футболисту, которому шипами нанесли травму, не возможно. И отдельным зрителям эмоционально реагировать не запретишь. Я говорю про скандирование матных и оскорбительных речевок.

      1
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      Рейтинг: +13286

      ilichkadr > Semenycch 1 час назад

      Хочешь сказать, что с паспортом болельщика (Fan ID), последний не будет жечь файеры, орать матом, кричать кричалки...? Типа будет бояться лишиться документа?

      0
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      ...
      Рейтинг: +13286

      ilichkadr > zlobny_zenitos 1 час назад

      Вот вот, на перемене в школу лучше не заходить. Змей Горыныч отдыхает!

      1
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      Рейтинг: +4981

      Semenycch > ilichkadr 1 час назад

      Как будет на практике не знаю. Возможно будет сначала бардак, а потом устаканится.

      0
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      ...
      Рейтинг: +926

      zlobny_zenitos > Semenycch 1 час назад

      Это как раз со школы должно начинаться. Я советский ребенок, у нас мата не было почти. А сейчас что? И, если, вы хотите, что бы эти пацаны потом на стадионе не скандировали мат, то я считаю, что надо начать со школ. А лучше с детских садов в старших группах дети так иногда выдают... И тут встает вопрос, а почему, может потому что дома так родители разговаривают? И ведь так и есть. Поэтому людям, которые больше всего возмущаются про мат на стадионах и везде я могу так сказать, в принципе и всем наверное этот посыл. "НАЧНИТЕ С СЕБЯ, НЕ МАТЕРИТЕСЬ ПРИ ДЕТЯХ" и тогда они вырастут и не будут материться на стадионах. Я так думаю. Это не убрать в одночасье, на это нужна смена поколений...

      2
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      Рейтинг: +4475

      R_a_i_n > KLIM777 1 час назад

      Это вводится не для того, что бы на стадионах был порядок. Это тотальный контроль. Он будет везде. Скоро в магазинах будем расплачиваться только по идентификации лица.

      0
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      Рейтинг: +14308

      KLIM777 > R_a_i_n 1 час назад

      Куда еще контроля? И так уже все под колпаком.

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      Рейтинг: +13286

      ilichkadr > Semenycch 1 час назад

      Вот и правительство не знает, хотя знать-то с чего вдруг, если кого не возьми - сплошная не компетентность. Всё гораздо хуже.
      Присвоение человеку всевозможных номеров, ID, Ху.Яр.ь –кодов ни что иное как поражение в правах. Это уголовное преступление, но у на это оказывается благо!?
      По аллее вдоль парка ходить без QR-кода можно, но сидеть в парке на лавочке - НИЗЗЯЯЯЯЯ! Ходить в булочную, аптеку за таблетками можно, а в торговый центр за носками, трусами......... НИЗЗЯЯЯЯЯ!
      Неужели история с красными/белыми, большевиками/меньшевиками, эсерами/конституционными демократами ничему не научила?
      Полагаю, что НЕТ, поскольку те, которые сейчас чудят ИСТОРИИ и не знают.

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