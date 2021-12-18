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  • Федун: «Только для агентов футбол – бизнес, для остальных футбол – это благотворительность. Наши клубы платят агентам до 9 миллиардов рублей»

Федун: «Только для агентов футбол – бизнес, для остальных футбол – это благотворительность. Наши клубы платят агентам до 9 миллиардов рублей»

18 декабря 2021, 17:12
27

Владелец «Спартака» Леонид Федун считает, что на футболе могут заработать только агенты. В России они получают от клубов миллиарды рублей.

«Сегодня реально на футболе зарабатывают агенты. Российские клубы выплачивают до 9 миллиардов рублей в качестве комиссии агентам. Для агентов футбол – это бизнес, а для всех остальных – благотворительность», – сказал Федун в эфире телеканала «Россия 24».

  • Федун не посетил последние матчи «Спартака» по состоянию здоровья.
  • Федун купил клуб в 2004 году. При нем «Спартак» выиграл 1 официальный трофей.
  • Сейчас «Спартак» идет в РПЛ 9-м.

Федун: «Не могу бросить «Спартак». На него ежегодно тратим 6-7 миллиардов рублей»

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Федун Леонид
Комментарии (27)
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Олег1204
1639837543
Чувырла, так ты сам лично платишь. ЦСКА послал соболя и Комличенко именно из за жадности агентов. Вместо того чтоб самим устроить бойкот и не платить дань агентам вы ноете
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Frankfurt Am Main
1639837801
а шо кто виноват? отменить бы агентов навсегда и пусть сами футболисты и клуб ведут переговоры пез этих шарлатанов
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altezzik
1639839996
Агенты не нужны
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Garrincha58
1639840197
меценат блин, если бы ты из своего кармана платил
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alefreddy
1639841519
без агентов сложно игрокам вести переговоры и трансферы а вот цена их услуг действительно напрягает
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serglider
1639843389
Сказочник! 9 миллиардов агентам!? Кто бы давал "агентам" такие бабки если бы не повсеместные откаты и распилы))) Менеджмент клуба совместно с агентами и футболерами потрошат клубные бюджеты и в ус не дуют! В той же Франции игроки низших лиг вполне совмещают футбол и работу на заводе или фабрике))) А у нас, куда не плюнь, только "профессиональные" футболеры, с чего бы только?
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vladimir-7
1639844421
Федун, а сколько ты себе лично отстегиваешь из денег, выделенных Алекперовым для клуба?
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NewLife
1639844442
Работа без брокера или агента - это работа впотьмах, она оправдывает поговорку, что жадный платит дважды. Агент владеет полнотой информации и связями в своей сфере, а также помогает уторговывать контракты. Поэтому работа агента крайне необходима и полезна, если только он не жулик. В профессиональной среде можно откатить или украсть один раз, и на этом карьера завершается, больше с жуликом никто работать не будет. Во всем мире во всех областях от лондонского сити до нью йоркских фондовых бирж работа брокера ценится и вознаграждается. Только у нас, как отрыжка совка, работа посредника считается вредной, и с таковыми повсеместно борются, якобы сокращая расходы - см. выше о русской поговорке))
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diadushka
1639845138
Может болельщикам скинуться, раз тебе не хватает, благотворитель ты наш...........?! Или смсками собирать?
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FanatSerj
1639852192
Удивительно это слышать от Федуна, как раз из за него и прочих владельцев "игрушек" идет переплата агентам, хотя все прекрасно понимают что это официальные узаконенные распилы бабла на футболе, как раз такие как Федун собравшись всего один раз вместе могли бы это решить за день, но они конечно же не будут этого делать.
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