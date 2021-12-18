Федун: «Только для агентов футбол – бизнес, для остальных футбол – это благотворительность. Наши клубы платят агентам до 9 миллиардов рублей»

Владелец «Спартака» Леонид Федун считает, что на футболе могут заработать только агенты. В России они получают от клубов миллиарды рублей.
«Сегодня реально на футболе зарабатывают агенты. Российские клубы выплачивают до 9 миллиардов рублей в качестве комиссии агентам. Для агентов футбол – это бизнес, а для всех остальных – благотворительность», – сказал Федун в эфире телеканала «Россия 24».
- Федун не посетил последние матчи «Спартака» по состоянию здоровья.
- Федун купил клуб в 2004 году. При нем «Спартак» выиграл 1 официальный трофей.
- Сейчас «Спартак» идет в РПЛ 9-м.
Федун: «Не могу бросить «Спартак». На него ежегодно тратим 6-7 миллиардов рублей»
Источник: Бомбардир.ру