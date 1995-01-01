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    Федун: «Только для агентов футбол – бизнес, для остальных футбол – это благотворительность. Наши клубы платят агентам до 9 миллиардов рублей»

    Владелец «Спартака» Леонид Федун считает, что на футболе могут заработать только агенты. В России они получают от клубов миллиарды рублей.

    «Сегодня реально на футболе зарабатывают агенты. Российские клубы выплачивают до 9 миллиардов рублей в качестве комиссии агентам. Для агентов футбол – это бизнес, а для всех остальных – благотворительность», – сказал Федун в эфире телеканала «Россия 24».

    • Федун не посетил последние матчи «Спартака» по состоянию здоровья.
    • Федун купил клуб в 2004 году. При нем «Спартак» выиграл 1 официальный трофей.
    • Сейчас «Спартак» идет в РПЛ 9-м.

    Федун: «Не могу бросить «Спартак». На него ежегодно тратим 6-7 миллиардов рублей»

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 17:12
    Комментарии10
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      Рейтинг: +6124

      BarStep 3 минуты назад

      Платить за услуги агентам должен тот кто нанимает..
      И это явно не клубы..
      Вопрос!?

      0
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      Рейтинг: +561

      alefreddy 30 минут назад

      без агентов сложно игрокам вести переговоры и трансферы а вот цена их услуг действительно напрягает

      0
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      Рейтинг: +2260

      Радио1000шумеров 36 минут назад

      А кто мешает владельцам клубов РПЛ регламентировать действия агентов? Установите, например, комиссионные в размере 10% от годовой зарплаты игрока, а за левые платежи карать в соответствии с АК и УК. Уже и Газзаева мимо Думы прокатили, противодействовать некому)

      2
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      Рейтинг: +4495

      R_a_i_n > Радио1000шумеров 34 минуты назад

      А может вообще агенты не нужны? У нас такие прокладки во всех сферах по стране, которые деньги делают из воздуха.

      0
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      Рейтинг: +15425

      Garrincha58 52 минуты назад

      меценат блин, если бы ты из своего кармана платил

      1
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      Рейтинг: +1664

      altezzik 56 минут назад

      Агенты не нужны

      1
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      Рейтинг: +996

      Taps 1 час назад

      Федун, а откаты с агентов куда идут ?
      Стыдливое молчание ...

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      Рейтинг: +3922

      ySS 1 час назад

      Когда деньги выбрасываются без толка - это не благотворительность

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      Рейтинг: +1372

      Frankfurt Am Main 1 час назад

      а шо кто виноват? отменить бы агентов навсегда и пусть сами футболисты и клуб ведут переговоры пез этих шарлатанов

      2
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      Рейтинг: +1644

      Олег1204 1 час назад

      Чувырла, так ты сам лично платишь. ЦСКА послал соболя и Комличенко именно из за жадности агентов. Вместо того чтоб самим устроить бойкот и не платить дань агентам вы ноете

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