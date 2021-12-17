Федун: «Не могу бросить «Спартак». На него ежегодно тратим 6-7 миллиардов рублей»

Владелец «Спартака» Леонид Федун раскрыл сумму, в которую ему ежегодно обходится содержание клуба. Речь идет о миллиардах рублей.

«Я не отошел от «Спартака». Не могу бросить клуб. Содержание команды – это большое удовольствие.

Ежегодно тратим 6-7 миллиардов рублей, чтобы поддерживать клуб.

Просто после ковида у меня возникли проблемы со здоровьем», – сказал Федун в эфире телеканала «Россия 24».