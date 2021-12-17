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  • Федун: «Не могу бросить «Спартак». На него ежегодно тратим 6-7 миллиардов рублей»

Федун: «Не могу бросить «Спартак». На него ежегодно тратим 6-7 миллиардов рублей»

17 декабря 2021, 23:25
22

Владелец «Спартака» Леонид Федун раскрыл сумму, в которую ему ежегодно обходится содержание клуба. Речь идет о миллиардах рублей.

«Я не отошел от «Спартака». Не могу бросить клуб. Содержание команды – это большое удовольствие.

Ежегодно тратим 6-7 миллиардов рублей, чтобы поддерживать клуб.

Просто после ковида у меня возникли проблемы со здоровьем», – сказал Федун в эфире телеканала «Россия 24».

  • Федун не посетил последние матчи «Спартака» по состоянию здоровья.
  • Федун купил клуб в 2004 году. При нем «Спартак» выиграл 1 официальный трофей.
  • Сейчас «Спартак» идет в РПЛ 9-м.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Федун Леонид
Комментарии (22)
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JTherry
1639774353
тонкий намек на толстые обстоятельства: "я плачу, а вы заткнитесь..." как же ты всех болельщиков зае*ал своей простотой г-н Федун, никакого "состояния здоровья" не хватает смотреть, как "плетет" интриги Зарема в клубе... все же шито белыми нитками с этим вашим протеже Ваноли...(
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Vitaga
1639789603
Федун купил клуб в 2004 году. При нем «Спартак» выиграл 1 официальный трофей....... ну сколько можно еще? тут любому дебилу станет понятно что это его дело. не получается никак. как друзья вы не садитесь а в музыканты -не годитесь... смена тренеров почти каждый сезон а иногда и не сезон... смена спортдиров... а толку 0. причина только в этом упертом болване что из за прихоти губит клуб.
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gor77
1639793301
Удивительный человек.)))) Он напоминает старое изречение: Курить я буду, но пить не брошу. ))))))))))
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Боцман59rus
1639798696
_ не свои тратишь, а сколько земли отжали под коммерческую застройку в Тушино, я вообще молчу ...так что сказки бабушкам рассказывай клоун>)))
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vladimir-7
1639811048
Федун: "На содержание клуба выделяем 6-7 миллиардов рублей, причем если Алекперов выделит 7 миллиардов, то клуб получит 6, а если 8 миллиардов, то клуб получит 7 миллиардов рублей, ну разве могу Я бросить клуб, конечно нет, содержание клуба — большое удовольствие и прибыльное коммерческое дело. Тренеры приходят и уходят, а Я — остаюсь.
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upiter622
1639821532
Не можешь бросать Спартак,бросай Зарему!
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general.lizyukov
1639822990
17 лет, 1 трофей. Эффективность зашкаливает.
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Bozigit
1639825386
Правильно. Добивай)
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mamba9090909
1639828609
6 - 7 миллиардов? Не в коня корм.
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portero
1639829654
Бросать не надо, вроде покупатели были... продай раз игрушка надоела.
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