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    Федун: «Не могу бросить «Спартак». На него ежегодно тратим 6-7 миллиардов рублей»

    Владелец «Спартака» Леонид Федун раскрыл сумму, в которую ему ежегодно обходится содержание клуба. Речь идет о миллиардах рублей.

    «Я не отошел от «Спартака». Не могу бросить клуб. Содержание клуба – это большое удовольствие. Ежегодно тратим на клуб 6-7 миллиардов рублей, чтобы поддерживать клуб.

    Просто после ковида у меня возникли проблемы со здоровьем», – сказал Федун в эфире телеканала «Россия 24».

    • Федун не посетил последние матчи «Спартака» по состоянию здоровья.
    • Федун купил клуб в 2004 году. При нем «Спартак» выиграл 1 официальный трофей.
    • Сейчас «Спартак» идет в РПЛ 9-м.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    17.12.2021 23:25
    Комментарии3
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      Рейтинг: +764

      стоп кран 57 минут назад

      Федун: «Не могу бросить «Спартак»====Ну понятно. Столько бабла вбухал, а отдачи нет. Хочет бросить, да вложенных денежек жалко.
      Может вспомнить идею Федуна ---В 2023 году управлять клубом начнут болельщики. «Спартак» – народная команда, и она должна управляться народом»
      Контрольный пакет акций «Спартака» будет передан в некоммерческую организацию. Её членами будут болельщики. В приоритете – владельцы абонементов.
      Болельщики сами смогут назначать президента клуба, определять дизайн формы, трансферную политику и так далее. Если выбранный президент не будет справляться со своими обязанностями, то его смогут снять те же болельщики и путём голосования выбрать нового.
      Нужно, чтобы то наследие, которое я оставляю: стадион, база, финансовая система и безубыточный бюджет – всё работало на будущее «Спартака».

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      Рейтинг: +19265

      JTherry 1 час назад

      тонкий намек на толстые обстоятельства: "я плачу, а вы заткнитесь..." как же ты всех болельщиков зае*ал своей простотой г-н Федун, никакого "состояния здоровья" не хватает смотреть, как "плетет" интриги Зарема в клубе... все же шито белыми нитками с этим вашим протеже Ваноли...(

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      Рейтинг: +4485

      R_a_i_n 1 час назад

      Федун, скажи Зареме, что бы от Борзыкина отстала. А то реально стыдно уже.

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