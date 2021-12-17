Федун: «Не могу бросить «Спартак». На него ежегодно тратим 6-7 миллиардов рублей»

Владелец «Спартака» Леонид Федун раскрыл сумму, в которую ему ежегодно обходится содержание клуба. Речь идет о миллиардах рублей.
«Я не отошел от «Спартака». Не могу бросить клуб. Содержание команды – это большое удовольствие.
Ежегодно тратим 6-7 миллиардов рублей, чтобы поддерживать клуб.
Просто после ковида у меня возникли проблемы со здоровьем», – сказал Федун в эфире телеканала «Россия 24».
- Федун не посетил последние матчи «Спартака» по состоянию здоровья.
- Федун купил клуб в 2004 году. При нем «Спартак» выиграл 1 официальный трофей.
- Сейчас «Спартак» идет в РПЛ 9-м.
Источник: Бомбардир.ру