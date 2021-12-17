Федун: «Не могу бросить «Спартак». На него ежегодно тратим 6-7 миллиардов рублей»

Федун: «Не могу бросить «Спартак»====Ну понятно. Столько бабла вбухал, а отдачи нет. Хочет бросить, да вложенных денежек жалко.
Может вспомнить идею Федуна ---В 2023 году управлять клубом начнут болельщики. «Спартак» – народная команда, и она должна управляться народом»
Контрольный пакет акций «Спартака» будет передан в некоммерческую организацию. Её членами будут болельщики. В приоритете – владельцы абонементов.
Болельщики сами смогут назначать президента клуба, определять дизайн формы, трансферную политику и так далее. Если выбранный президент не будет справляться со своими обязанностями, то его смогут снять те же болельщики и путём голосования выбрать нового.
Нужно, чтобы то наследие, которое я оставляю: стадион, база, финансовая система и безубыточный бюджет – всё работало на будущее «Спартака».
Владелец «Спартака» Леонид Федун раскрыл сумму, в которую ему ежегодно обходится содержание клуба. Речь идет о миллиардах рублей.
«Я не отошел от «Спартака». Не могу бросить клуб. Содержание клуба – это большое удовольствие. Ежегодно тратим на клуб 6-7 миллиардов рублей, чтобы поддерживать клуб.
Просто после ковида у меня возникли проблемы со здоровьем», – сказал Федун в эфире телеканала «Россия 24».
- Федун не посетил последние матчи «Спартака» по состоянию здоровья.
- Федун купил клуб в 2004 году. При нем «Спартак» выиграл 1 официальный трофей.
- Сейчас «Спартак» идет в РПЛ 9-м.
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