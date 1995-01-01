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    Ваноли: «Хочу, чтобы в моем «Спартаке» атаковали все и защищались тоже все»

    Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли раскрыл свою философию. Он рассчитывает на универсализм футболистов.

    – Какие позиции вы хотите укрепить? Каким видите свой «Спартак»?

    – Мы займемся этим вопросом позже, когда мы укрепим спортивный блок. Тогда я отвечу на этот вопрос.

    Что касается моего «Спартака», то если вы хотите услышать ложь, то отвечу, что мы будем красивой командой и выиграем чемпионат. А если говорить правду, то я хочу, чтобы мой Спартак работал и выкладывался на поле. Атаковать должны все, защищаться тоже все. Все должны быть готовы и выкладываться на 100%.

    • Ваноли сменил в «Спартаке» уволенного в среду Руя Виторию.
    • Он заключил с клубом контракт до лета 2023 года с опцией продления еще на сезон.
    • Для специалиста это 1-й самостоятельный опыт в тренерской карьере.

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    Источник: Sports.ru

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +618

      jek718875 11 минут назад

      Что бы все атаковали и все защищались, нужно им зарплату поднять раза в три(на меньше не согласятся)

      0
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      Рейтинг: +11913

      NewLife 54 минуты назад

      "Атаковать должны все..." Это настораживает, ему надо показать незабываемую игру Карреры с Ливерпулем.

      0
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      Рейтинг: +37

      KOSTROMA > NewLife 27 минут назад

      нет, лучше матчи при Эмери. У него похожая тема была.
      Только этот итальянец - может оборону настроит.

      0
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      Рейтинг: +55298

      portero 1 час назад

      Главное не надорвись, первые игры должны быть успешными...

      1
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      Рейтинг: +12082

      Литейный4 1 час назад

      В Италии все ржали, когда спартак подписал этого физрука. Он не то что в СериАле никому не сдался, а и аутсайдерам в серии В даже бесплатно не нужен. А тут стратег, епт! Гыгыгы

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      Рейтинг: +51

      кaстрюлька > Литейный4 1 час назад

      Что, псина, бан закончился ?

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