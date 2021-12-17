Ваноли: «Хочу, чтобы в моем «Спартаке» атаковали все и защищались тоже все»

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли раскрыл свою философию. Он рассчитывает на универсализм футболистов.

– Какие позиции вы хотите укрепить? Каким видите свой «Спартак»?

– Мы займемся этим вопросом позже, когда мы укрепим спортивный блок. Тогда я отвечу на этот вопрос.

Что касается моего «Спартака», то если вы хотите услышать ложь, то отвечу, что мы будем красивой командой и выиграем чемпионат. А если говорить правду, то я хочу, чтобы мой Спартак работал и выкладывался на поле. Атаковать должны все, защищаться тоже все. Все должны быть готовы и выкладываться на 100%.

Ваноли сменил в «Спартаке» уволенного в среду Руя Виторию .

. Он заключил с клубом контракт до лета 2023 года с опцией продления еще на сезон.

Для специалиста это 1-й самостоятельный опыт в тренерской карьере.

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