Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по его экзотической стране
    Тест: угадай футболиста по его экзотической стране
    2 Тест: ваша жизнь скучнее Евро-2016?
    Тест: ваша жизнь скучнее Евро-2016?
    3 Тест, который взбесит Роналду. Это исландский футболист, вулкан или река?
    Тест, который взбесит Роналду. Это исландский футболист, вулкан или река?

    Ваноли: «Игроки несут ответственность за девятую строчку в РПЛ. Это не место «Спартака»

    Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли раскрыл свою философию. Он будет требовать от игроков самоотдачу.

    «Я веду себя честно по отношению к вам. Могу обещать вам только работу, самоотдачу. От игроков буду требовать дисциплину, страсть. После каждого матча их футболки должны быть абсолютно мокрые.

    Конечно, над тактическими моментами мы будем работать. Это тоже очень важно. Я требовательный человек – к самому себе и окружающим.

    На игроках есть ответственность за занимаемое ныне девятое место в РПЛ. Это не место «Спартака», – сказал итальянец.

    • Ваноли сменил в «Спартаке» уволенного в среду Руя Виторию.
    • Он заключил с клубом контракт до лета 2023 года с опцией продления еще на сезон.
    • Для специалиста это 1-й самостоятельный опыт в тренерской карьере.

    Ваноли: «Не могу сказать, сколько проработаю в «Спартаке». Благодарен руководству за доверие»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Спартака»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:35
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +26571

      пьяныйхоровод 11 минут назад

      Начал с главного - нашёл виноватых .

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +165

      Suvorov51 39 минут назад

      Вот тут ты просто попал точно в дырочку. согласен с тобой. что не только игроки. но и руководство Спартака. ведь это силнейший клуб за всю историю футбола и чтобы не говорили недоброжелатили и бомжатника да и из других клубов Спартак есть СПАРТАК. просто завидуют многократному чемпиону СССР и России нужаба давит

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +301

      vavilon69 59 минут назад

      Любопытно , сколько он продержится ..... думаю- пол сезона.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4846

      rash1959 1 час назад

      Но дубиной лечить надо всех, не только "виновных"

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    92171
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68302
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru