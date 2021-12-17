Ваноли: «Игроки несут ответственность за девятую строчку в РПЛ. Это не место «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли раскрыл свою философию. Он будет требовать от игроков самоотдачу.

«Я веду себя честно по отношению к вам. Могу обещать вам только работу, самоотдачу. От игроков буду требовать дисциплину, страсть. После каждого матча их футболки должны быть абсолютно мокрые.

Конечно, над тактическими моментами мы будем работать. Это тоже очень важно. Я требовательный человек – к самому себе и окружающим.

На игроках есть ответственность за занимаемое ныне девятое место в РПЛ. Это не место «Спартака», – сказал итальянец.

Ваноли сменил в «Спартаке» уволенного в среду Руя Виторию .

. Он заключил с клубом контракт до лета 2023 года с опцией продления еще на сезон.

Для специалиста это 1-й самостоятельный опыт в тренерской карьере.

Ваноли: «Не могу сказать, сколько проработаю в «Спартаке». Благодарен руководству за доверие»