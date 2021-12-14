Газизов: «Финансирование «Уфы» налаживается»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов подвел итоги встречи с главой Башкортостана Радием Хабировым.

– Наша встреча с Радием Фаритовичем прошла очень продуктивно. Обсуждали кое-какие моменты по финансам, но они закрыты на сегодняшний момент.

Мы договорились о том, что более детально поговорим и увидимся еще в феврале, это будет большая встреча по детскому футболу. А так, финансирование налаживается.

– Была предложена кандидатура министра спорта Республики Башкортостан Руслана Хабибова на должность председателя попечительского совета клуба. Как вы к этому отнеслись?

– Я отнесся нормально. Радий Фаридович предложил, мы приняли. Никаких вопрос по этому поводу нет.

– Покинет ли клуб в связи с перестановками Ростислав Мурзагулов?

– Мы со Славой хорошо работали. Я надеюсь, что когда-нибудь еще будем вместе работать. Ему большое спасибо за все, он большое дело делал для футбола. Могу сказать только слова благодарности. Но скажу, что Ростислав Мурзагулов остается в системе клуба.

«Уфа» занимает 15-е место в чемпионате России.

Команда выступает в РПЛ с сезона-2014/2015.

Глава Башкортостана: «Все финансовые вопросы «Уфы» мы уже разрешили»

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