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Газизов: «Финансирование «Уфы» налаживается»

14 декабря 2021, 12:55
2

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов подвел итоги встречи с главой Башкортостана Радием Хабировым.

– Наша встреча с Радием Фаритовичем прошла очень продуктивно. Обсуждали кое-какие моменты по финансам, но они закрыты на сегодняшний момент.

Мы договорились о том, что более детально поговорим и увидимся еще в феврале, это будет большая встреча по детскому футболу. А так, финансирование налаживается.

– Была предложена кандидатура министра спорта Республики Башкортостан Руслана Хабибова на должность председателя попечительского совета клуба. Как вы к этому отнеслись?

– Я отнесся нормально. Радий Фаридович предложил, мы приняли. Никаких вопрос по этому поводу нет.

– Покинет ли клуб в связи с перестановками Ростислав Мурзагулов?

– Мы со Славой хорошо работали. Я надеюсь, что когда-нибудь еще будем вместе работать. Ему большое спасибо за все, он большое дело делал для футбола. Могу сказать только слова благодарности. Но скажу, что Ростислав Мурзагулов остается в системе клуба.

  • «Уфа» занимает 15-е место в чемпионате России.
  • Команда выступает в РПЛ с сезона-2014/2015.

Глава Башкортостана: «Все финансовые вопросы «Уфы» мы уже разрешили»

Газизов: «В случае вылета в ФНЛ «Уфы» не будет»

Источник: Gorobzor.ru
Россия. Премьер-лига Уфа Газизов Шамиль
Комментарии (2)
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vladimir-7
1639480736
Мурзагулов поменял фамилию на БУРзагул и остается смотрящим в системе клуба.
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serglider
1639486308
Все это напоминает следующий анекдот: Как водится, старенький "Запорожец" въезжает в крутую тачку, полную братков. Братки водителя за жабры: - Ты попал, мужик, с тебя 20 штук баксов. - Ребята, я же инженер, ну откуда у меня такие деньги? - Ну ладно, 15. Не отдашь через неделю - кранты тебе. Через неделю мужичок честно является на стрелку. - Принес бабки? - Ребята, ну откуда у меня? Зарплату полгода не платят... - Ну ладно, за то, что прятаться не пытаешься, пускай будет 10. Через неделю отдашь... Через неделю опять-таки является на стрелку. - Принес? - Ребята, ну нет у меня таких денег, и квартиры у меня нет, в коммуналке живу... - Бог с тобой, отдашь 5 штук и будет с тебя! Еще через неделю... - Принес 5 штук? - Да откуда у меня... - Мужик, ты задолбал! Все, конец тебе! - Ребята, ну чё вы в самом деле? Я же понемногу отдаю...
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