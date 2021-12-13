Журналист Карпов: Черчесов – главный кандидат на пост тренера «Ференцвароша»

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов может возглавить «Ференцварош».

По информации журналиста Ивана Карпова, 58-летний россиянин – основной кандидат на пост главного тренера венгерского клуба. Ранее «Ференцварош» объявил об отставке Петера Штeгера.

С июля Черчесов остается без работы после ухода из сборной России.

Команда под его руководством дошла до 1/4 финала ЧМ-2018 и не вышла из группы на Евро-2020.

За рубежом он тренировал в Австрии и Польше.

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