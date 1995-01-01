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    Журналист Карпов: Черчесов – главный кандидат на пост тренера «Ференцвароша»

    Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов может возглавить «Ференцварош».

    По информации журналиста Ивана Карпова, 58-летний россиянин – основной кандидат на пост главного тренера венгерского клуба. Ранее «Ференцварош» объявил об отставке Петера Штeгера.

    • С июля Черчесов остается без работы после ухода из сборной России.
    • Команда под его руководством дошла до 1/4 финала ЧМ-2018 и не вышла из группы на Евро-2020.
    • За рубежом он тренировал в Австрии и Польше.

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    Сегодня, 18:58
    Комментарии1
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      Рейтинг: +15344

      Garrincha58 1 час назад

      его куда только не отправляют

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