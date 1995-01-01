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    Владелец «Легии» – о возвращении Черчесова: «Мы с ним на связи. Посмотрим»

    Владелец «Легии» Дариуш Миодуски не исключил возвращение на пост главного тренера Станислава Черчесова.

    – В России много слухов о том, что Станислав Черчесов может возглавить «Легию»...

    – С Черчесовым мы очень хорошие друзья. Мы находимся на связи.

    – Возможно, стоит его вернуть?

    – Посмотрим, вы все увидите.

    • Черчесов возглавлял «Легию» с 2015 по 2016 год.
    • При нем команда выиграла чемпионат и Кубок Польши.
    • С июля тренер остается без работы после ухода из сборной России.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 14:15
    Комментарии6
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      Рейтинг: +1136

      aubergine 15 минут назад

      Я уже запутался в количестве предложений Саламычу, вот, что значит топовый специалист))) Ждёт более выгодного предложения, скоро выяснится, что там уже и ПСЖ, и Реал и сборная галактики на связи)

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      Рейтинг: +10909

      Fusballer > aubergine 12 минут назад

      Сборную галактики уже Семак тренирует.

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      Рейтинг: +23286

      vladimir-7 23 минуты назад

      Если вам нужен полевой командир, то заберите его себе, в России он надоел.

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      Рейтинг: +1845

      ПалкоВводецъ 36 минут назад

      Нынешняя легия уровнем пердива, что её даже такие лузеры как срамтак обыгрывает. Гыгыгы

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      Рейтинг: +2929

      Klaido > ПалкоВводецъ 27 минут назад

      жаль, что акушер не сделал твоей маме аборт - столько дерьма сразу бы устранил...

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      Рейтинг: +10909

      Fusballer 49 минут назад

      И правильно! Черчесов сделал Легию великой! Не то что нынешний тренеришка((((

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