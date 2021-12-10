Владелец «Легии» – о возвращении Черчесова: «Мы с ним на связи. Посмотрим»

Владелец «Легии» Дариуш Миодуски не исключил возвращение на пост главного тренера Станислава Черчесова.

– В России много слухов о том, что Станислав Черчесов может возглавить «Легию»...

– С Черчесовым мы очень хорошие друзья. Мы находимся на связи.

– Возможно, стоит его вернуть?

– Посмотрим, вы все увидите.