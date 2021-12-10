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  • Владелец «Легии» – о возвращении Черчесова: «Мы с ним на связи. Посмотрим»

Владелец «Легии» – о возвращении Черчесова: «Мы с ним на связи. Посмотрим»

10 декабря 2021, 14:15
9

Владелец «Легии» Дариуш Миодуски не исключил возвращение на пост главного тренера Станислава Черчесова.

– В России много слухов о том, что Станислав Черчесов может возглавить «Легию»...

– С Черчесовым мы очень хорошие друзья. Мы находимся на связи.

– Возможно, стоит его вернуть?

– Посмотрим, вы все увидите.

  • Черчесов возглавлял «Легию» с 2015 по 2016 год.
  • При нем команда выиграла чемпионат и Кубок Польши.
  • С июля тренер остается без работы после ухода из сборной России.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Европа Легия Черчесов Станислав
Комментарии (9)
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Fusballer
1639135012
И правильно! Черчесов сделал Легию великой! Не то что нынешний тренеришка((((
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vladimir-7
1639136584
Если вам нужен полевой командир, то заберите его себе, в России он надоел.
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aubergine
1639137031
Я уже запутался в количестве предложений Саламычу, вот, что значит топовый специалист))) Ждёт более выгодного предложения, скоро выяснится, что там уже и ПСЖ, и Реал и сборная галактики на связи)
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DOCTOR PENALTY
1639138121
Черчесов ждёт предложения, где кроме тренерской работы будет в договор включён пункт о закупках больших объёмов рыбы с их с Агузаровым прудов во Владикавказе. )
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FanatSerj
1639138782
Вот в очередной раз убеждаюсь что лысые тренеры прям в почёте, а если ещё усы есть тааак вообще топчик, про Зидана и то меньше новостей в последнее время чем про Черчесова ))))
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derrik2000
1639139074
А что? Нормальный для Легии вариант. Для уССатого тоже: 1. Страну и команду он знает, равно как и польский футбол, 2. С владельцем клуба в хороших отношениях, 3. Успехи, несомненные успехи, которые были у Легии, когда он её тренировал, были. Он бы и дальше её тренировал, но тут поступило супер денежное предложение от РФС... Кто бы от мешка денег отказался??? Так что - велкам ту Легия, уССатый: примут, как родного! ))
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