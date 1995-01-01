Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: где сейчас крутые легионеры РФПЛ?
    Тест: где сейчас крутые легионеры РФПЛ?
    2 Угадай прозвища английских команд. Дьявольски сложный тест от «Бомбардира»
    Угадай прозвища английских команд. Дьявольски сложный тест от «Бомбардира»
    3 Тест: факт о Гинере, Федуне или Галицком?
    Тест: факт о Гинере, Федуне или Галицком?

    Журналист Карпов: Ваноли возглавит «Спартак». Вопрос с увольнением Витории решен давно

    Журналист Иван Карпов опроверг информацию «Матч ТВ» о том, что главный тренер «Спартака» Руй Витория может остаться в московском клубе.

    По его данным, вопрос с увольнением 51-летнего португальца решен давно. Команду возглавит Паоло Ваноли.

    • Витория возглавил «Спартак» в мае. Контракт с ним рассчитан до 2023 года.
    • Ваноли на взрослом профессиональном уровне самостоятельно не тренировал.
    • «Спартак» идет в РПЛ 9-м. Весной команда сыграет в 1/8 финала Лиги Европы.

    Журналист Кудинов: «Спартак» презентует Ваноли 17 декабря

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:28
    Комментарии20
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3121

      Иван Петров 1986 16 минут назад

      А кто такой журналюга карпов, он откуда знает?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11864

      NewLife 19 минут назад

      Мало ли кто чего сказал, это все слухи.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22034

      DOCTOR PENALTY 35 минут назад

      Маразм продолжается, маразм крепчает.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +22

      saidch > DOCTOR PENALTY 18 минут назад

      Нужна слава??? напиши о Спартаке

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4201

      _Marqella_ 39 минут назад

      Чудит Федун, дали бы тренеру время создать команду,купите игроков нормальных,создайте благоприятные условия для тренера а потом требуйте результат...Теперь всё заново, ну посмотрим на Виноли...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2255

      ALEX ML 54 минуты назад

      Руководство играет в PS и видимо дует ганджубас

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13214

      ilichkadr 1 час назад

      Не понимаю, чем думает Федун? Тренера, ВПЕРВЫЕ, за 100-летнюю историю выведшего команду с ПЕРВОГО МЕСТА в плей-офф ЛЕ -УВОЛЬНЯЮТ!!
      Ну, нет слов окромя матерных............................

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +27474

      silver29 > ilichkadr 55 минут назад

      А что первый раз ? Карпин шел на втором месте в РПЛ, Аленичев с Каррерой берут чемпионство впервые при нем и он без слезинки от них избавляется (((( 16-ть !!!!! тренеров, это клиника не поддающаяся логике.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25210

      slavutiq70 > ilichkadr 51 минуту назад

      А что Витория показал??? 9 место в чемпионате , что достойный результат ???У Попрыгунчика был тот же состав практически и совсем другой результат , а первое место в группе ЛЕ полностью заслуга Селихова взял 2 пенальти принёс 3 очка без них было бы 3 место , с одним согласен что Виноли не лучший кандидат ,,,

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1862

      B.G. > slavutiq70 22 минуты назад

      Ну.....полностью заслуга Селихова, это ты загнул ))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +22

      saidch > slavutiq70 21 минуту назад

      У попрыгунчика был Понсе - сломался, Ларссон - Старший сын Заремы по наказу матери перестал даже в основу попадать, Крал - продали. эти трое делали погоду в Спартаке. Ноо и без них команда вышла в 1/8 ЛЕ. Везение??? Но тогда почему так не везет другим клубам из РПЛ в европе. А в РПЛ судейский фактор нельзя отрицать.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4201

      _Marqella_ > slavutiq70 16 минут назад

      Голы тоже Селихов забивает ???

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1629

      Sviro 1 час назад

      Только-только спартак начал набирать, на тебе - вторая смена!!! Команда не создаётся тренером за месяц-полтора!! Это что, месть болельщикам? Будем смотреть фильму дальше.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12245

      Cleaner 1 час назад

      Федун решил добить Спартака. Ну а мы(не болельщики Спартака) ПОРЖЕМ и над новым тренером...)

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10741

      Вомбат > Cleaner 1 час назад

      Поржем в чемпионате, это так, но если дойдет до еврокубков, то, скорее всего, пригорюнимся. Впрочем, если Виторию выгоняят уже этой зимой, то Спартак в ближайшие годы в еврокубках вряд ли сыграет.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12245

      Cleaner > Вомбат 1 час назад

      Все, о чем Вы написали, можно лишь ПРЕДПОЛАГАТЬ...)

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10741

      Вомбат > Cleaner 1 час назад

      Поэтому я и пишу "скорее всего" и "вряд ли". Бывают исключения, когда тренерская чехарда выдает какого-нибудь Карреру. Но снаряд в одноу воронку редко падает дважды. Очень редко.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18074

      derrik2000 1 час назад

      А мне как-то за последние 20 лет по хрен стало, кого "хозяинбарин" назначУт-с.
      Посмотрю очередную лотерею под названием "А, вот в этом сезоне поставлена задача..."

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +30978

      oyabun 1 час назад

      Патамуша "Барин сказал!"

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    92073
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68289
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru