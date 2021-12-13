Журналист Карпов: Ваноли возглавит «Спартак». Вопрос с увольнением Витории решен давно

Журналист Иван Карпов опроверг информацию «Матч ТВ» о том, что главный тренер «Спартака» Руй Витория может остаться в московском клубе.

По его данным, вопрос с увольнением 51-летнего португальца решен давно. Команду возглавит Паоло Ваноли.

Витория возглавил «Спартак» в мае. Контракт с ним рассчитан до 2023 года.

Ваноли на взрослом профессиональном уровне самостоятельно не тренировал.

«Спартак» идет в РПЛ 9-м. Весной команда сыграет в 1/8 финала Лиги Европы.

Журналист Кудинов: «Спартак» презентует Ваноли 17 декабря