Журналист Карпов: Ваноли возглавит «Спартак». Вопрос с увольнением Витории решен давно

Журналист Иван Карпов опроверг информацию «Матч ТВ» о том, что главный тренер «Спартака» Руй Витория может остаться в московском клубе.
По его данным, вопрос с увольнением 51-летнего португальца решен давно. Команду возглавит Паоло Ваноли.
- Витория возглавил «Спартак» в мае. Контракт с ним рассчитан до 2023 года.
- Ваноли на взрослом профессиональном уровне самостоятельно не тренировал.
- «Спартак» идет в РПЛ 9-м. Весной команда сыграет в 1/8 финала Лиги Европы.
Журналист Кудинов: «Спартак» презентует Ваноли 17 декабря
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова