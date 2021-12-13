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  • Журналист Карпов: Ваноли возглавит «Спартак». Вопрос с увольнением Витории решен давно

Журналист Карпов: Ваноли возглавит «Спартак». Вопрос с увольнением Витории решен давно

13 декабря 2021, 13:28
23

Журналист Иван Карпов опроверг информацию «Матч ТВ» о том, что главный тренер «Спартака» Руй Витория может остаться в московском клубе.

По его данным, вопрос с увольнением 51-летнего португальца решен давно. Команду возглавит Паоло Ваноли.

  • Витория возглавил «Спартак» в мае. Контракт с ним рассчитан до 2023 года.
  • Ваноли на взрослом профессиональном уровне самостоятельно не тренировал.
  • «Спартак» идет в РПЛ 9-м. Весной команда сыграет в 1/8 финала Лиги Европы.

Журналист Кудинов: «Спартак» презентует Ваноли 17 декабря

Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига Спартак Витория Руй
Комментарии (23)
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oyabun
1639392400
Патамуша "Барин сказал!"
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derrik2000
1639392961
А мне как-то за последние 20 лет по хрен стало, кого "хозяинбарин" назначУт-с. Посмотрю очередную лотерею под названием "А, вот в этом сезоне поставлена задача..."
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Sviro
1639393768
Только-только спартак начал набирать, на тебе - вторая смена!!! Команда не создаётся тренером за месяц-полтора!! Это что, месть болельщикам? Будем смотреть фильму дальше.
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ilichkadr
1639393808
Не понимаю, чем думает Федун? Тренера, ВПЕРВЫЕ, за 100-летнюю историю выведшего команду с ПЕРВОГО МЕСТА в плей-офф ЛЕ -УВОЛЬНЯЮТ!! Ну, нет слов окромя матерных............................
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ALEX ML
1639394382
Руководство играет в PS и видимо дует ганджубас
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_Marqella_
1639395310
Чудит Федун, дали бы тренеру время создать команду,купите игроков нормальных,создайте благоприятные условия для тренера а потом требуйте результат...Теперь всё заново, ну посмотрим на Виноли...
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DOCTOR PENALTY
1639395519
Маразм продолжается, маразм крепчает.
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Иван Петров 1986
1639396702
А кто такой журналюга карпов, он откуда знает?
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paracetamol
1639397848
Как это по-свински: человек сделал свин чемпионом, - уволить; взял второе место - уволить; выиграл группу в ЛЕ - уволить! И кого берете - темную лошадку?
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Arrow10
1639402382
Похоже у Спартака руководсто тоже дерьмовое, как и у ЦСКА.
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