«Матч ТВ»: Витория может остаться в «Спартаке»

Будущее главного тренера «Спартака» Руя Витории остается неопределенным.

По информации «Матч ТВ», у португальца есть шансы сохранить пост благодаря успешному выступлению команды в Лиге Европы.

В московском клубе есть люди, которые настаивают на продолжении сотрудничества с 51-летним специалистом.

Решающее значение в вопросе будущего Витории в «Спартаке» будет иметь сегодняшний матч с «Сочи».