Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Супер-Валера. Главный футбольный помощник
    Супер-Валера. Главный футбольный помощник
    2 Тест: за сколько вы бы продали футболиста?
    Тест: за сколько вы бы продали футболиста?
    3 Тест: проверьте свою трезвость после празднования Нового года
    Тест: проверьте свою трезвость после празднования Нового года

    «Матч ТВ»: Витория может остаться в «Спартаке»

    Будущее главного тренера «Спартака» Руя Витории остается неопределенным.

    По информации «Матч ТВ», у португальца есть шансы сохранить пост благодаря успешному выступлению команды в Лиге Европы.

    В московском клубе есть люди, которые настаивают на продолжении сотрудничества с 51-летним специалистом.

    Решающее значение в вопросе будущего Витории в «Спартаке» будет иметь сегодняшний матч с «Сочи».

    • Контракт тренера с клубом рассчитан до 2023 года.
    • Витория возглавил команду в мае.
    • «Спартак» идет на 9-м месте в РПЛ, а в ЛЕ вышел из группы с 1-й строчки.
    • Ожидалось, что в декабре москвичей возглавит Паоло Ваноли.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:26
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +27449

      silver29 3 минуты назад

      Это просто диктуется здравым смыслом и уважением к труду Руя. Никто сейчас не вытянет клуб в призеры если качественно не усилимся. но сочей сегодня дергать надо для продолжения контракта.

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    92073
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68289
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru