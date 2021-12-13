«Матч ТВ»: Витория может остаться в «Спартаке»

Будущее главного тренера «Спартака» Руя Витории остается неопределенным.
По информации «Матч ТВ», у португальца есть шансы сохранить пост благодаря успешному выступлению команды в Лиге Европы.
В московском клубе есть люди, которые настаивают на продолжении сотрудничества с 51-летним специалистом.
Решающее значение в вопросе будущего Витории в «Спартаке» будет иметь сегодняшний матч с «Сочи».
- Контракт тренера с клубом рассчитан до 2023 года.
- Витория возглавил команду в мае.
- «Спартак» идет на 9-м месте в РПЛ, а в ЛЕ вышел из группы с 1-й строчки.
- Ожидалось, что в декабре москвичей возглавит Паоло Ваноли.
Источник: «Матч ТВ»