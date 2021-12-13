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«Матч ТВ»: Витория может остаться в «Спартаке»

13 декабря 2021, 11:26
21

Будущее главного тренера «Спартака» Руя Витории остается неопределенным.

По информации «Матч ТВ», у португальца есть шансы сохранить пост благодаря успешному выступлению команды в Лиге Европы.

В московском клубе есть люди, которые настаивают на продолжении сотрудничества с 51-летним специалистом.

Решающее значение в вопросе будущего Витории в «Спартаке» будет иметь сегодняшний матч с «Сочи».

  • Контракт тренера с клубом рассчитан до 2023 года.
  • Витория возглавил команду в мае.
  • «Спартак» идет на 9-м месте в РПЛ, а в ЛЕ вышел из группы с 1-й строчки.
  • Ожидалось, что в декабре москвичей возглавит Паоло Ваноли.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Витория Руй
Комментарии (21)
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oyabun
1639384455
Если Сочам проиграем сегодня - отставка будет однозначно. Выиграет Спартак - шансы остаться у Руя 50/50. Сегодня всё зависит от игроков. Вот и посмотрим, за Виторию они или хотят избавиться.
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Hektor 84
1639384951
Руй мы за тебя! Спартак вперед! Зарэма в отставку! Федун или продай Спартак или поменяй жену!
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NewLife
1639387828
Руюшка, не бзди, главное не учуди с составом, хотя выбирать особо не из кого, но были игры, когда был аховый состав и дебильные очень поздние замены, и мне тогда хотелось, чтобы тебя немедленно прогнали, чтобы не повторялись позорные сливы. Мне кажется, сейчас Руй лучше стал понимать игроков, и после европейских побед, думаю, может дать ему шанс.)
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slavа0508
1639388469
Как оценивать Руя ???В чемпионате просто полный провал ,,,не надо про состав только Тед с этим составом внизу таблицы не был в итоге второй , в ЛЕ да результат отличный , но там играли по другой модели от обороны и первое место во многом благодаря двум отбитым пенальти Селихова , не отбей он эти два пендаля и мы бы не вышли из группы ,,,,,
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lek!
1639389223
Спартаку ни когда не давал шансов тренерам , Мурад Якин , Унаи Эмери , последний вообще много-го добился . Не знаю что нужно Спартаку , просто менять состав почти на 100% , потом судить . Не говорю что Руй гигант , но хотя бы годик надо дать
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rash1959
1639391143
Думаю ответ на останется-не останется будет после матча. Выиграть должны не просто "выиграть", а вдрызг разорвать сочи, вот подождём и посмотрим, хочет ли команда его оставить, и кто выйдет в составе совсем не важно. А в итоге решать только Федуну, и никому более. А "информация срач тв" никого не интересует.
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derrik2000
1639391567
"Решающее значение в вопросе будущего Витории в «Спартаке» будет иметь сегодняшний матч с «Сочи»." А причём здесь сегодняшний матч или просто нужен "положительный счёт на табло"??? КОМУ играть-то??? ЗМС Кутепову, Рассказову, Ломовицкому и Мелкадзе и ещё нескольким фуфлогонам, по своему классу и стараниям достойным быть во втором составе команды КФК и при этом получающим огромное баблище??? Не, ну, кому нравится только "счёт на табло" и место в таблице" предлагаю ВООБЩЕ МАТЧИ НЕ СМОТРЕТЬ! А зачем??? После матча новостник открыл, результат увидел - если положительный радуешься. если отрицательный огорчаешься - и давай здесь на ветке отписываться . ))) ЗАЧЕМ ВАМ, радеющим только за счёт на табло и место в таблице, ФУТБОЛ СМОТРЕТЬ??? Только электроэнергию телевизора тратить. А так: результат посмотрел, табличку посмотрел и - радуйся, сколько влезет. Руй ставит команде ИГРУ! Только, вот проблема: игроки, собранные сейчас в команде, "заточены" под попрыгунчиковский "бей-беги", а не для игры в ФУТБОЛ. Усиление ему обещали? Обещали. Усилили состав? ХРЕН С МАСЛОМ! Так причём здесь игра с Сочи? Тренер вывел команду в евровесну. Приобретите НУЖНЫХ Рую игроков, чтобы он наконец смог поставить Спартаку ИГРУ, а не "бей-беги", а потом уж и оценивайте его работу. Моё мнение - Руя нужно оставить, а в конце сезона уже и принимать решение.
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Smoking_dog
1639391813
Уже вся команда новая известна даже.Матч тв умеет хайпануть)
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ivany4
1639394575
Похоже у срач тв дела совсем плохо, раз хайпуют на таких "новостях".)) Руй провалил все сам. Его заявление о значимости следующего года для Спартака, оказались пустые. По моему всем было видно, что и имеющуюся игру разрушил, и новую не поставил. Результат в таблице. Успехи в ЛЕ случайны. Любой скажет, что выигранные матчи, заслуга вратаря и поставленного автобуса. Причем самой игры не было, а воспользовались ошибками соперника. Если говорить, что ему не дали игроков, вспомните его заявления, что игроки в Спартаке собраны хорошие и для решения поставленных задач готовы. После чехарды тренеров, убедился, что нам, до и не только нам, больше подойдут немецкие тренеры. Примеры перед глазами. По этому и к Ваноли отношусь с настороженностью, будем посмотреть. Если Руй и может остаться в Спартаке, то только в штабе Ваноли.)))
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zigbert
1639396396
На мой взгляд Витории нужно было дать доработать до конца сезона. У руководства Спартака другие планы.
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