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    Глава «Уфы»: «Хочу поздравить главного арбитра с победой «Локомотива»

    Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов высказался о судействе матча 18-го тура РПЛ против «Локомотива» (0:2).

    «Хочу поздравить главного арбитра с победой «Локомотива», потому что он сделал этот результат. Вся страна видела, что Баринова нужно было выгонять с поля. Соответственно не видел только он.

    Видимо, это просто ошибка, поскольку сейчас мы не можем говорить по-другому, может, меня даже и оштрафуют. Ошибка настолько вопиющая, не понимаю, если я все видел в телевизоре, а он, находясь на поле, нет.

    Понятно, что VAR не смотрит желтые и вторые желтые, но это все очень удручает. Насмарку плоды работы футболистов, тренерского штаба, администраторов команды.

    Я просто потрясен результатом, потому что играли мы лучше «Локомотива». Что касается протеста, то соберемся, обсудим, но по-моему тут все очевидно», – сказал Мурзагулов.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 11:56
    Комментарии10
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      Рейтинг: +10741

      Вомбат 1 час назад

      Не в защиту судьи скажу, что Уфа играла плохо. Игроки старались, но в атаке вобще ничего не создали. Проиграли по делу.

      0
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      Рейтинг: +1701

      sovok 1 час назад

      Правила в футболе, как и законы в государстве, должны быть ОДНИ ДЛЯ ВСЕХ!!!

      0
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      Рейтинг: +272

      SMITHI 1 час назад

      Судя по комментариям директоров Уфы, Урала, Арсенала... Их в каждом матче лишают очков. По логике руководителей этих клубов именно они должны быть в ТОП3, а не зениты, динамы, цыски

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      Рейтинг: +1621

      FROL001 1 час назад

      Школа Сухины. гыгыгы

      0
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      Рейтинг: +48135

      MaxRnD 2 часа назад

      Любимов просто бледно выглядит против Омелина, отсудившего вчерашнюю игру в Грозном

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      Рейтинг: +78

      Zloikaksobaka 2 часа назад

      А в Уфе ещё не устали после каждого матча кого-то поздравлять? Лучше бы играть научились, а то стоят в своей штрафной весь матч всей командой а потом соперник виноват что забил.

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      Рейтинг: +3158

      Красногорск_Фан 2 часа назад

      Не смотря на то что болею за Локо, он прав. Судейка нашего ноголома "не заметил". Хотя свистни иначе бы игра пошла. Баринов неисправим. Каждый матч отрывает руки, ноги, головы.

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      Рейтинг: +858

      xkixerx > Красногорск_Фан 47 минут назад

      Милетич оторвал ногу Ненахову, прямая красная карточка, судейка даже фол не свистнул, не говоря уже про вар

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      Рейтинг: +3158

      Красногорск_Фан > xkixerx 28 минут назад

      Про Милетича я не обладаю информацией что он так делает каждый матч. А про Баринова могу это сказать уверенно. После того как на Баринова не обратили внимания, сразу после этого забито 2 гола. Обрати - история бы пошла другим путем. Высоко вероятно. Очень жаль конечно что игроки получили травмы. Момент с Ненаховым столь подробно не смотрел спасибо что обратили внимание.

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      Рейтинг: +12245

      Cleaner 2 часа назад

      Уфа, ХВАТИТ НЫТЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!...(((

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