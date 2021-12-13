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  • Глава «Уфы»: «Хочу поздравить главного арбитра с победой «Локомотива»

Глава «Уфы»: «Хочу поздравить главного арбитра с победой «Локомотива»

13 декабря 2021, 11:56
12

Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов высказался о судействе матча 18-го тура РПЛ против «Локомотива» (0:2).

«Хочу поздравить главного арбитра с победой «Локомотива», потому что он сделал этот результат. Вся страна видела, что Баринова нужно было выгонять с поля. Соответственно не видел только он.

Видимо, это просто ошибка, поскольку сейчас мы не можем говорить по-другому, может, меня даже и оштрафуют. Ошибка настолько вопиющая, не понимаю, если я все видел в телевизоре, а он, находясь на поле, нет.

Понятно, что VAR не смотрит желтые и вторые желтые, но это все очень удручает. Насмарку плоды работы футболистов, тренерского штаба, администраторов команды.

Я просто потрясен результатом, потому что играли мы лучше «Локомотива». Что касается протеста, то соберемся, обсудим, но по-моему тут все очевидно», – сказал Мурзагулов.

  • Матч обслуживала судейская бригада Артема Любимова.
  • «Уфа» ушла на зимнюю паузу на 15-м месте в РПЛ.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Уфа
Комментарии (12)
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Красногорск_Фан
1639387606
Не смотря на то что болею за Локо, он прав. Судейка нашего ноголома "не заметил". Хотя свистни иначе бы игра пошла. Баринов неисправим. Каждый матч отрывает руки, ноги, головы.
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Zloikaksobaka
1639389145
А в Уфе ещё не устали после каждого матча кого-то поздравлять? Лучше бы играть научились, а то стоят в своей штрафной весь матч всей командой а потом соперник виноват что забил.
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MaxRnD
1639389633
Любимов просто бледно выглядит против Омелина, отсудившего вчерашнюю игру в Грозном
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SMITHI
1639392137
Судя по комментариям директоров Уфы, Урала, Арсенала... Их в каждом матче лишают очков. По логике руководителей этих клубов именно они должны быть в ТОП3, а не зениты, динамы, цыски
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Вомбат
1639393727
Не в защиту судьи скажу, что Уфа играла плохо. Игроки старались, но в атаке вобще ничего не создали. Проиграли по делу.
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фанат джигурды
1639404058
Поздравляю Ростика с тем, что Милетич- не Соболев. Ему можно. "ВСЯ СТРАНА ВИДЕЛА!!!"(С) Что-то мне подсказывает, что очередные извинюльки уже готовятся в печать.
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Павелий
1639405388
Не буду комментировать судейство, ещё одна оплеуха от футбольного Бога за Соболева и Спартак!
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