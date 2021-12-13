Глава «Уфы»: «Хочу поздравить главного арбитра с победой «Локомотива»

Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов высказался о судействе матча 18-го тура РПЛ против «Локомотива» (0:2).

«Хочу поздравить главного арбитра с победой «Локомотива», потому что он сделал этот результат. Вся страна видела, что Баринова нужно было выгонять с поля. Соответственно не видел только он.

Видимо, это просто ошибка, поскольку сейчас мы не можем говорить по-другому, может, меня даже и оштрафуют. Ошибка настолько вопиющая, не понимаю, если я все видел в телевизоре, а он, находясь на поле, нет.

Понятно, что VAR не смотрит желтые и вторые желтые, но это все очень удручает. Насмарку плоды работы футболистов, тренерского штаба, администраторов команды.

Я просто потрясен результатом, потому что играли мы лучше «Локомотива». Что касается протеста, то соберемся, обсудим, но по-моему тут все очевидно», – сказал Мурзагулов.

Матч обслуживала судейская бригада Артема Любимова .

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