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РПЛ. «Локомотив» победил впервые за восемь матчей, обыграв «Уфу»

12 декабря 2021, 20:54
27

«Локомотив» выиграл у «Уфы» в домашнем матче 18-го тура чемпионата России – 2:0. Голы забили Константин Марадишвили и Дживано Керк.

«Локо» победил впервые за восемь игр. Команда Маркуса Гисдоля занимает пятое место в турнирной таблице (28 очков).

«Уфа» идет на 15-м месте, имея 16 очков.

Россия. РПЛ. 18-й тур

Локомотив (Москва) – Уфа – 2:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Марадишвили, 71; 2:0 – Керк, 74.

Локомотив: Худяков, Рыбус, Ненахов (Тикнизян, 50), Пабло, Баринов, Рыбчинский (Борисенко, 87), Бабкин, Марадишвили, Зинович (Черный, 90), Керк, Смолов.

Уфа: Беленов, Никитин, Журавлeв, Плиев, Ботака-Иобома (Саплинов, 46), Алиев (Сухов, 85), Камилов (Голубев, 75), Агаларов, Фищенко, Мрзляк (Ахатов, 84), Милетич.

Предупреждения: Баринов, 11; Зинович, 31; Бабкин, 41 – Ботака-Иобома, 39; Мрзляк, 52.

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Турнирная таблица РПЛ

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Локомотив Уфа
Комментарии (27)
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xkixerx
1639331877
Судья конечно чудак на букву М. В обе стороны на ошибался. Локомотив с ДОЛГОЖДАННОЙ ПОБЕДОЙ!!!!
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Красногорск_Фан
1639332084
Никакой логики в происходящим, но результат отличный!!! С победой!!! Понравились - Худяков, космические голы Марадишвили и Керка, отбор Баринова в первом тайме. Не понравились - ноголом Баринов (какой то очень добрый судейка), Борисенко, Керк . Да все они, кроме Худякова, не понравились. Брак, медленные скорости, безадресные передачи. Тем удивительней результат. Ну ждем следующего года в улучшенном настроении!
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SpartakMoskwa
1639332984
Заслуженная победа!! Вернемся после перерыва и места в тройке опять будет у Локо!!Уж слишком сильная у нас молодежь!)
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фанат джигурды
1639333629
Они выиграли!!! Кто бы мог подумать!!! Где-то в непримечательном месте С-Пб плачет Гена-гальюнщик-лигейный, завидуя победе Паровоза и отдыху на Мальдивах своего кумира.
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ySS
1639333942
Неожидано, с победой, железные дорожники!)
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житель СПб
1639334029
Смотрел только 1 тайм (потом переключился на Краснодар - НН). Почему? Скучно. Неинтересно. Удивительно, что потом выиграли.
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фанат джигурды
1639335046
Посмотрел обзор. Оба вратаря- молодцы! Соболеву недавно за подобное деяние, что совершил Милетич, дали прямую красную. Баринов тоже должен был доиграться. Уфа хорошо атаковала, но ударам где-то не хватало силы или точности, как и ударам Локомотива. Если хотим быть выше 7-8 места по окончании сезона, то УВНИК!!!
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zigbert
1639335867
Все шло к ничейному результату. В одном из эпизодов Марадишвили решился на удар по воротам издали, гол получился красивым и точным, даже Беленов не сумел его отбить. Тут же Локомотиву удалось забить и второй гол, который и решил исход матча. Локомотив с победой!
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kiopfrty5
1639343819
На что сегодня будешь ставить? Нашел? Если не хочешь всадить очередной раз свои копейки полагаясь на одну интуицию, советую заглянуть на профессиональный сайт прогнозов на футбол king-ball.ru Чуваки там выдают просто пушечную статистику, работают уже очень давно с 2013 года, так что не переживай, тебя там НЕ об манят!
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Дедуктор
1639372496
В первом тайме проводники (кроме Худякова) дружно на пару с трибунами сливали Гисдоля. Во втором тайме задумались - а нах...а? Вместо доброго дядьки Гисдоля приведут какого нибудь ... кто втрое больше бегать и прыгать заставит. Совсем другая игра пошла. Вот, только, недоумение осталось. Неужто Баринов настолько глуп что не понимает - нельзя на ровном месте провоцировать своё удаление? Дважды был повод удалить дурака с поля. Почему судейка не сделал этого - вопрос.
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