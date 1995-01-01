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    РПЛ. «Локомотив» победил впервые за восемь матчей, обыграв «Уфу»

    «Локомотив» выиграл у «Уфы» в домашнем матче 18-го тура чемпионата России – 2:0. Голы забили Константин Марадишвили и Дживано Керк.

    «Локо» победил впервые за восемь игр. Команда Маркуса Гисдоля занимает пятое место в турнирной таблице (28 очков).

    «Уфа» идет на 15-м месте, имея 16 очков.

    Россия. РПЛ. 18-й тур

    Локомотив (Москва) – Уфа – 2:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Марадишвили, 71; 2:0 – Керк, 74.

    Локомотив: Худяков, Рыбус, Ненахов (Тикнизян, 50), Пабло, Баринов, Рыбчинский (Борисенко, 87), Бабкин, Марадишвили, Зинович (Черный, 90), Керк, Смолов.

    Уфа: Беленов, Никитин, Журавлeв, Плиев, Ботака-Иобома (Саплинов, 46), Алиев (Сухов, 85), Камилов (Голубев, 75), Агаларов, Фищенко, Мрзляк (Ахатов, 84), Милетич.

    Предупреждения: Баринов, 11; Зинович, 31; Бабкин, 41 – Ботака-Иобома, 39; Мрзляк, 52.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 20:54
    Комментарии17
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      Рейтинг: +1700

      serglider 9 минут назад

      Победили Уфу!? Ну, а какой должен быть исход этой встречи, если команда через 3 года (если я не ошибаюсь) должна выиграть ЛЧ?

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      Рейтинг: +824

      lysenkoff 19 минут назад

      Было бы чем гордиться. Обидели калеку.

      0
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      Рейтинг: +6617

      Антибиотик > lysenkoff 2 минуты назад

      Так сейчас никто и не гордится. И не гордились, когда твой Зенит ушатали. Вот только ты тогда заткнулся и молчал почему-то.

      0
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      Рейтинг: +92065

      zigbert 24 минуты назад

      Все шло к ничейному результату. В одном из эпизодов Марадишвили решился на удар по воротам издали, гол получился красивым и точным, даже Беленов не сумел его отбить. Тут же Локомотиву удалось забить и второй гол, который и решил исход матча.
      Локомотив с победой!

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      Рейтинг: +2063

      фанат джигурды 37 минут назад

      Посмотрел обзор.

      Оба вратаря- молодцы!
      Соболеву недавно за подобное деяние, что совершил Милетич, дали прямую красную.
      Баринов тоже должен был доиграться.
      Уфа хорошо атаковала, но ударам где-то не хватало силы или точности, как и ударам Локомотива.

      Если хотим быть выше 7-8 места по окончании сезона, то УВНИК!!!

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      Рейтинг: +13219

      житель СПб 54 минуты назад

      Смотрел только 1 тайм (потом переключился на Краснодар - НН). Почему? Скучно. Неинтересно. Удивительно, что потом выиграли.

      1
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      Рейтинг: +3148

      Красногорск_Фан > житель СПб 48 минут назад

      во 2-м тайме появился драйв. Плохой сделали выбор. Хотя после первого хотелось также сделать

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      Рейтинг: +13219

      житель СПб > житель СПб 48 минут назад

      Тем не менее, поздравляю Локо и желаю им после паузы зимней восстановиться и стать прежним уважаемым Локомотивом!

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      Рейтинг: +14997

      paracetamol 55 минут назад

      Агалар не забивает, Фуфа пролетает!

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      Рейтинг: +3862

      ySS 56 минут назад

      Неожидано, с победой, железные дорожники!)

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      Рейтинг: +2063

      фанат джигурды 1 час назад

      Они выиграли!!! Кто бы мог подумать!!!


      Где-то в непримечательном месте С-Пб плачет Гена-гальюнщик-лигейный, завидуя победе Паровоза и отдыху на Мальдивах своего кумира.

      1
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      Рейтинг: +242

      SpartakMoskwa 1 час назад

      Заслуженная победа!! Вернемся после перерыва и места в тройке опять будет у Локо!!Уж слишком сильная у нас молодежь!)

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      Рейтинг: +14997

      paracetamol 1 час назад

      Чё бы так с Марселем не играть?

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      Рейтинг: +242

      SpartakMoskwa > paracetamol 1 час назад

      Мы играли так же с Марселем))просто Уфа это далеко не Марсель ))

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      Рейтинг: +3148

      Красногорск_Фан > SpartakMoskwa 57 минут назад

      У них тоже есть шанс сыграть с Марселем в ЛЕ. Поживем, увидим. Как с ним надо играть.

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