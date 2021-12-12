РПЛ. «Локомотив» победил впервые за восемь матчей, обыграв «Уфу»

«Локомотив» выиграл у «Уфы» в домашнем матче 18-го тура чемпионата России – 2:0. Голы забили Константин Марадишвили и Дживано Керк.

«Локо» победил впервые за восемь игр. Команда Маркуса Гисдоля занимает пятое место в турнирной таблице (28 очков).

«Уфа» идет на 15-м месте, имея 16 очков.

Россия. РПЛ. 18-й тур

Локомотив (Москва) – Уфа – 2:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Марадишвили, 71; 2:0 – Керк, 74.

Локомотив: Худяков, Рыбус, Ненахов (Тикнизян, 50), Пабло, Баринов, Рыбчинский (Борисенко, 87), Бабкин, Марадишвили, Зинович (Черный, 90), Керк, Смолов.

Уфа: Беленов, Никитин, Журавлeв, Плиев, Ботака-Иобома (Саплинов, 46), Алиев (Сухов, 85), Камилов (Голубев, 75), Агаларов, Фищенко, Мрзляк (Ахатов, 84), Милетич.

Предупреждения: Баринов, 11; Зинович, 31; Бабкин, 41 – Ботака-Иобома, 39; Мрзляк, 52.

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