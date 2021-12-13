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Судьи
Главный судья:
Артем Любимов (Санкт-Петербург)
Помощники:
Дмитрий Жвакин, Дмитрий Ермаков
Дополнительные помощники:
VAR - Виталий Мешков AVAR-1 - Алексей Воронцов AVAR-2 - Ян Бобровский
Резервный судья:
Роман Сафьян
Инспектор:
Александр Гончар
Материалы

Локомотив - Уфа

12.12.2021, Воскресенье, 19:00 мск Москва, стадион РЖД-Арена Трансляция: Матч! Премьер Россия. Премьер-лига, 18 тур Локомотив - Уфа
Россия. Премьер-лига (2021/2022)
3 тур
6 августа, пятница 17:00 Уфа 1:1 Локомотив
Россия. Премьер-лига (2020/2021)
23 тур
18 марта, четверг 17:00 Уфа 0:1 Локомотив
11 тур
17 октября, суббота 16:30 Локомотив 1:0 Уфа
Россия. Премьер-лига (2019/2020)
28 тур
12 июля, воскресенье 16:30 Локомотив 1:1 Уфа
15 тур
2 ноября, суббота 14:00 Уфа 1:1 Локомотив
Россия. Премьер-лига (2018/2019)
30 тур
26 мая, воскресенье 14:00 Локомотив 1:0 Уфа
1 тур
30 июля, понедельник 18:00 Уфа 0:0 Локомотив
Россия. Премьер-лига (2017/2018)
27 тур
22 апреля, воскресенье 19:00 Локомотив 0:0 Уфа
13 тур
15 октября, воскресенье 14:00 Уфа 1:0 Локомотив
Россия. Кубок (2016/2017)
1/2 финала
5 апреля, среда 19:30 Локомотив 1:0 Уфа
Россия. Премьер-лига (2016/2017)
21 тур
1 апреля, суббота 15:00 Уфа 0:1 Локомотив
7 тур
17 сентября, суббота 19:00 Локомотив 0:1 Уфа
Товарищеские матчи 2016

7 июля, четверг 18:00 Локомотив 2:0 Уфа
Россия. Премьер-лига (2015/2016)
20 тур
13 марта, воскресенье 17:00 Локомотив 2:0 Уфа
6 тур
23 августа, воскресенье 13:30 Уфа 0:3 Локомотив
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
24 тур
18 апреля, суббота 13:00 Уфа 1:0 Локомотив
14 тур
24 ноября, понедельник 19:00 Локомотив 0:0 Уфа
Россия. Кубок (2014/2015)
1/8 финала
29 октября, среда 17:00 Уфа 0:1 Локомотив
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 19 8 3 66:28 +38 65
2. Сочи 30 17 5 8 54:30 +24 56
3. Динамо М 30 16 5 9 53:41 +12 53
4. Краснодар 30 14 8 8 42:30 +12 50
5. ЦСКА 30 15 5 10 42:29 +13 50
6. Локомотив 30 13 9 8 43:39 +4 48
7. Ахмат 30 13 3 14 36:38 -2 42
8. Крылья Советов 30 12 5 13 39:36 +3 41
9. Ростов 30 10 8 12 47:51 -4 38
10. Спартак М 30 10 8 12 37:41 -4 38
11. Пари НН 30 8 9 13 26:39 -13 33
12. Урал 30 8 9 13 27:35 -8 33
13. Химки 30 7 11 12 34:47 -13 32
14. Уфа 30 6 12 12 29:40 -11 30
15. Рубин 30 8 5 17 34:56 -22 29
16. Арсенал Т 30 5 8 17 30:59 -29 23
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    Рейтинг: +469

    BoaSnake 12 декабря 2021, 20:59

    Нежданчик случился, апосля Марселя то.

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    Рейтинг: +98

    OstavteLOKO_V_pokoe 12 декабря 2021, 20:36

    да ну, 2-0 !!!
    Неожиданно!

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    Рейтинг: +2560

    andrej-lucevich 12 декабря 2021, 20:16

    ничья

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    Рейтинг: +504

    the teacher 12 декабря 2021, 20:03

    огисдоливание продолжается, судя по всему?

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    Рейтинг: +307

    bomilazdeshnii > the teacher 12 декабря 2021, 20:20

    Гисдолят как хотят. Жаль Локомотив очень.

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    Рейтинг: +536

    Aleksey! 12 декабря 2021, 19:12

    Давай, Локо , нужен новый рекорд без выигрышей.

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    Рейтинг: +2901

    фанат джигурды 12 декабря 2021, 16:32

    Смотреть не буду, но желаю Агаларову забить дубль, который будет единственными голами в этом матче.


    УВНИК!!!!!!!!!!!!!!!!

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    Рейтинг: +2901

    фанат джигурды > ПалкоВводецъ 12 декабря 2021, 17:28

    Гена- гальюнщик, над тобой знатно жизнь надругалась вкупе со спартачами, гы-гы-гы)))

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    Рейтинг: +307

    bomilazdeshnii > ПалкоВводецъ 12 декабря 2021, 20:21

    КЛАССНЫЙ!!! ник

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