Примера. «Эспаньол» обыграл «Леванте» в матче с семью голами и догнал «Барселону»

В 17-м туре чемпионата Испании «Эспаньол» одержал домашнюю победу над «Леванте» со счетом 4:3.

Каталонцы выиграли благодаря дублю Хави Пуадо, также по голу у хозяев забили Серхи Дардер и Рауль де Томас. В составе гостей отличились Хорхе де Фрутос, Сон и Хосе Луис Моралес.

Набрав три очка, «Эспаньол» догнал в турнирной таблице Примеры идущую седьмой «Барселону». «Леванте» остался на последнем месте.

Испания. Примера. 17-й тур

Эспаньол – Леванте – 4:3 (1:2)

Голы: 1:0 – Дардер, 6; 1:1 – де Фрутос, 11; 1:2 – Сон, 26; 2:2 – де Томас, 49; 2:3 – Моралес, 57; 3:3 – Пуадо, 60; 4:3 – Пуадо, 76.

Удаление: нет – Сон, 78.

Календарь Примеры

Турнирная таблица Примеры