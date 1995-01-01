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    Примера. «Эспаньол» обыграл «Леванте» в матче с семью голами и догнал «Барселону»

    В 17-м туре чемпионата Испании «Эспаньол» одержал домашнюю победу над «Леванте» со счетом 4:3.

    Каталонцы выиграли благодаря дублю Хави Пуадо, также по голу у хозяев забили Серхи Дардер и Рауль де Томас. В составе гостей отличились Хорхе де Фрутос, Сон и Хосе Луис Моралес.

    Набрав три очка, «Эспаньол» догнал в турнирной таблице Примеры идущую седьмой «Барселону». «Леванте» остался на последнем месте.

    Испания. Примера. 17-й тур

    Эспаньол – Леванте – 4:3 (1:2)

    Голы: 1:0 – Дардер, 6; 1:1 – де Фрутос, 11; 1:2 – Сон, 26; 2:2 – де Томас, 49; 2:3 – Моралес, 57; 3:3 – Пуадо, 60; 4:3 – Пуадо, 76.

    Удаление: нет – Сон, 78.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

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    Источник: «Бомбардир»

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