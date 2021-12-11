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Материалы

Эспаньол - Леванте

11.12.2021, Суббота, 16:00 мск Испания. Примера, 17 тур Эспаньол - Леванте
Испания. Примера (2019/2020)
30 тур
20 июня, суббота 15:00 Эспаньол 1:3 Леванте
10 тур
27 октября, воскресенье 18:00 Леванте 0:1 Эспаньол
Испания. Примера (2018/2019)
33 тур
21 апреля, воскресенье 13:00 Леванте 2:2 Эспаньол
4 тур
16 сентября, воскресенье 17:15 Эспаньол 1:0 Леванте
Испания. Примера (2017/2018)
27 тур
4 марта, воскресенье 14:00 Леванте 1:1 Эспаньол
8 тур
13 октября, пятница 22:00 Эспаньол 0:0 Леванте
Испания. Кубок (2017/2018)
1/8 финала
ответный матч		 11 января, четверг 21:30 Леванте 0:2 Эспаньол
Испания. Кубок (2017/2018)
1/8 финала
первый матч		 4 января, четверг 23:00 Эспаньол 1:2 Леванте
Испания. Примера (2015/2016)
33 тур
15 апреля, пятница 21:30 Леванте 2:1 Эспаньол
14 тур
7 декабря, понедельник 22:30 Эспаньол 1:1 Леванте
Испания. Кубок (2015/2016)
1/16 финала
ответный матч		 15 декабря, вторник 23:00 Эспаньол 2:1 Леванте
Испания. Кубок (2015/2016)
1/16 финала
первый матч		 3 декабря, четверг 23:00 Леванте 1:1 Эспаньол
Испания. Примера (2014/2015)
32 тур
17 апреля, пятница 21:45 Леванте 2:2 Эспаньол
13 тур
29 ноября, суббота 20:00 Эспаньол 2:1 Леванте
Испания. Примера (2013/2014)
29 тур
22 марта, суббота 21:00 Эспаньол 0:0 Леванте
10 тур
26 октября, суббота 23:59 Леванте 3:0 Эспаньол
Испания. Примера (2012/2013)
22 тур
2 февраля, суббота 23:00 Эспаньол 3:2 Леванте
3 тур
2 сентября, воскресенье 20:00 Леванте 3:2 Эспаньол
Испания. Примера (2011/2012)
25 тур
26 февраля, воскресенье 01:00 Эспаньол 1:2 Леванте
6 тур
25 сентября, воскресенье 18:00 Леванте 3:1 Эспаньол
Испания. Примера (2010/2011)
27 тур
6 марта, воскресенье 19:00 Леванте 1:0 Эспаньол
8 тур
24 октября, воскресенье 19:00 Эспаньол 2:1 Леванте
Испания. Примера (2007/2008)
35 тур
4 мая, воскресенье 19:00 Леванте 1:1 Эспаньол
16 тур
15 декабря, суббота 22:00 Эспаньол 1:0 Леванте
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Реал 38 26 8 4 80:31 +49 86
2. Барселона 38 21 10 7 68:38 +30 73
3. Атлетико М 38 21 8 9 65:43 +22 71
4. Севилья 38 18 16 4 53:30 +23 70
5. Бетис 38 19 8 11 62:40 +22 65
6. Реал Сосьедад 38 17 11 10 40:37 +3 62
7. Вильярреал 38 16 11 11 63:37 +26 59
8. Атлетик Б 38 14 13 11 43:36 +7 55
9. Валенсия 38 11 15 12 48:53 -5 48
10. Осасуна 38 12 11 15 37:51 -14 47
11. Сельта 38 12 10 16 43:43 0 46
12. Райо Вальекано 38 11 9 18 39:50 -11 42
13. Эльче 38 11 9 18 40:52 -12 42
14. Эспаньол 38 10 12 16 40:53 -13 42
15. Хетафе 38 8 15 15 33:41 -8 39
16. Мальорка 38 10 9 19 36:63 -27 39
17. Кадис 38 8 15 15 35:51 -16 39
18. Гранада 38 8 14 16 44:61 -17 38
19. Леванте 38 8 11 19 51:76 -25 35
20. Алавес 38 8 7 23 31:65 -34 31
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