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    Семак: «Каждый год кто-то преследует «Зенит» в таблице. Разговоры о чемпионстве преждевременны»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о предстоящем матче 18-го тура РПЛ против «Динамо».

    – В воскресенье встречаются два вероятных претендента на чемпионство. Можно ли сказать, что основная задача «Зенита» сейчас – уйти на перерыв лидерами?

    – Разговоры о чемпионстве преждевременны. Две-три игры могут кардинально изменить ситуацию. А так, встречаются две команды с верхних позиций турнирной таблицы, что подчеркивает дополнительный интерес к матчу – но не более того.

    – Как вы считаете, за счет чего «Динамо» в этом сезоне удается держать такой хороший ритм?

    – Каждый год кто-то преследует нас в таблице в зависимости от состояния команды, игры, потерь. «Динамо» сейчас заслуженно находится вверху таблицы.

    У них стабильный состав, крепкая игра, мобильная и интересная команда. Нас ждет непростой выездной матч в нелегких погодных условиях – будем готовиться.

    • «Динамо» примет «Зенит» в воскресенье, 12 декабря, в 14:00 мск.
    • Перед очным матчем петербуржцы опережают москвичей на 2 очка.

    Семак – о возможных соперниках «Зенита» в плей-офф ЛЕ: «Мы дошли до того этапа, где не бывает легких команд»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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    Сегодня, 18:43
    Комментарии5
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      Рейтинг: +5497

      Ганнибал Лектор 38 минут назад

      Онанюба выйдет и деклассирует динаму!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1875

      ПалкоВводецъ 43 минуты назад

      Каждый год у Зенита конкурент. И только срамтак плетётся в лузерах . Гыгыгы

      2
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      Рейтинг: +18

      тарасятник 1 час назад

      Судейки затянут вас, как обычно, на первое место, так что не ссы, силёжа

      0
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      Рейтинг: +604

      пега 1 час назад

      семак может сольёт динамо.

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      Рейтинг: +3536

      raritet > пега 1 час назад

      Здесь даже можно сказать не сольет, а скорее всего сил не будет, настолько выложились с Челси, и скорее всего не будет травмированных лидеров. Наш передок так набегался в игре с Челси, что во втором тайме видно было что пора менять , а кем?

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