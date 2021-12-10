Семак: «Каждый год кто-то преследует «Зенит» в таблице. Разговоры о чемпионстве преждевременны»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о предстоящем матче 18-го тура РПЛ против «Динамо».

– В воскресенье встречаются два вероятных претендента на чемпионство. Можно ли сказать, что основная задача «Зенита» сейчас – уйти на перерыв лидерами?

– Разговоры о чемпионстве преждевременны. Две-три игры могут кардинально изменить ситуацию. А так, встречаются две команды с верхних позиций турнирной таблицы, что подчеркивает дополнительный интерес к матчу – но не более того.

– Как вы считаете, за счет чего «Динамо» в этом сезоне удается держать такой хороший ритм?

– Каждый год кто-то преследует нас в таблице в зависимости от состояния команды, игры, потерь. «Динамо» сейчас заслуженно находится вверху таблицы.

У них стабильный состав, крепкая игра, мобильная и интересная команда. Нас ждет непростой выездной матч в нелегких погодных условиях – будем готовиться.

«Динамо» примет «Зенит» в воскресенье, 12 декабря, в 14:00 мск.

Перед очным матчем петербуржцы опережают москвичей на 2 очка.

Семак – о возможных соперниках «Зенита» в плей-офф ЛЕ: «Мы дошли до того этапа, где не бывает легких команд»