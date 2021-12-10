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  • Семак: «Каждый год кто-то преследует «Зенит» в таблице. Разговоры о чемпионстве преждевременны»

Семак: «Каждый год кто-то преследует «Зенит» в таблице. Разговоры о чемпионстве преждевременны»

10 декабря 2021, 18:43
3

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о предстоящем матче 18-го тура РПЛ против «Динамо».

– В воскресенье встречаются два вероятных претендента на чемпионство. Можно ли сказать, что основная задача «Зенита» сейчас – уйти на перерыв лидерами?

– Разговоры о чемпионстве преждевременны. Две-три игры могут кардинально изменить ситуацию. А так, встречаются две команды с верхних позиций турнирной таблицы, что подчеркивает дополнительный интерес к матчу – но не более того.

– Как вы считаете, за счет чего «Динамо» в этом сезоне удается держать такой хороший ритм?

– Каждый год кто-то преследует нас в таблице в зависимости от состояния команды, игры, потерь. «Динамо» сейчас заслуженно находится вверху таблицы.

У них стабильный состав, крепкая игра, мобильная и интересная команда. Нас ждет непростой выездной матч в нелегких погодных условиях – будем готовиться.

  • «Динамо» примет «Зенит» в воскресенье, 12 декабря, в 14:00 мск.
  • Перед очным матчем петербуржцы опережают москвичей на 2 очка.

Семак – о возможных соперниках «Зенита» в плей-офф ЛЕ: «Мы дошли до того этапа, где не бывает легких команд»

Источник: Официальный сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Динамо Зенит Семак Сергей
Комментарии (3)
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Ганнибал Лектор
1639157078
Онанюба выйдет и деклассирует динаму!
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Spirit_78
1639171948
Самое главное препятствие для Зенита перед чемпионством - это сам Зенит. К сожалению, очень часто проявляется дурацкая недооценка соперника и недонастрой (что было в матчах с Арсеналом и Уралом, как минимум).
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