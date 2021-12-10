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  • Семак – о возможных соперниках «Зенита» в плей-офф ЛЕ: «Мы дошли до того этапа, где не бывает легких команд»

Семак – о возможных соперниках «Зенита» в плей-офф ЛЕ: «Мы дошли до того этапа, где не бывает легких команд»

10 декабря 2021, 17:40
10

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от жеребьевки плей-офф Лиги Европы.

– Определились все возможные соперники «Зенита» по стыковым матчам в Лиге Европы. Есть ли команды, с которыми вы хотели бы сыграть или, наоборот, избежать встречи?

– На мой взгляд, все команды делятся на две группы. Есть те, которые выглядят более сильно на бумаге – это испанские, итальянские клубы. С некоторыми из них мы играли, либо против них уже играли российские клубы.

Вторая группа – это также непростые соперники. Но мы дошли уже до того этапа, где не бывает легких команд, к тому же мы будем играть после зимней паузы. Только «Динамо» Загреб столкнется с аналогичной проблемой, когда им нужно будет возобновлять сезон после перерыва.

Плюс существуют свои нюансы при подготовке к матчам Лиги Европы. Мы рады, что вышли туда и посмотрим, что нужно будет сделать в перерыве, чтобы достойно выступить на всех фронтах.

Нам предстоит впереди много игр – в Кубке России, чемпионате, Лиге Европы, кому-то еще играть за свои сборные. Непростой календарь.

  • Жеребьевка состоится в понедельник, 13 декабря, в 15:00 мск.
  • Список возможных соперников «Зенита» в стыках ЛЕ можно посмотреть здесь.

Источник: Официальный сайт «Зенита»
Лига Европы Зенит Семак Сергей
Комментарии (10)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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DOCTOR PENALTY
1639148053
Радуйся, что сейчас повезло, весной этого может и не быть.
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arok
1639153858
Но мы дошли уже до того этапа!!!!! Вы благополучно вылетели в этот этап. Может там повезёт, удачи!
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paracetamol
1639155001
Ты тренер, ты и готовь команду к 17 февраля! А если не тренер, вали в ФНЛ!
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ВоньсБолот
1639155685
«Мы дошли до того этапа, где не бывает легких команд» - Уаааахахааа. Миллер с Абрамовичем расписали ничейку. Сказали говнотренеру симаку и бомжам, чтобы не ссали идти вперед, а бомжарские наивные, думают они великие, с челси вничейку сгоняли.
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Ганнибал Лектор
1639155943
Главным образом, в соперники не хотелось бы получить итальянцев. В идеале Рейнджерс, Брага, Бетис. Удачи Зениту!
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