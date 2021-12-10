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    Семак – о возможных соперниках «Зенита» в плей-офф ЛЕ: «Мы дошли до того этапа, где не бывает легких команд»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от жеребьевки плей-офф Лиги Европы.

    – Определились все возможные соперники «Зенита» по стыковым матчам в Лиге Европы. Есть ли команды, с которыми вы хотели бы сыграть или, наоборот, избежать встречи?

    – На мой взгляд, все команды делятся на две группы. Есть те, которые выглядят более сильно на бумаге – это испанские, итальянские клубы. С некоторыми из них мы играли, либо против них уже играли российские клубы.

    Вторая группа – это также непростые соперники. Но мы дошли уже до того этапа, где не бывает легких команд, к тому же мы будем играть после зимней паузы. Только «Динамо» Загреб столкнется с аналогичной проблемой, когда им нужно будет возобновлять сезон после перерыва.

    Плюс существуют свои нюансы при подготовке к матчам Лиги Европы. Мы рады, что вышли туда и посмотрим, что нужно будет сделать в перерыве, чтобы достойно выступить на всех фронтах.

    Нам предстоит впереди много игр – в Кубке России, чемпионате, Лиге Европы, кому-то еще играть за свои сборные. Непростой календарь.

    • Жеребьевка состоится в понедельник, 13 декабря, в 15:00 мск.
    • Список возможных соперников «Зенита» в стыках ЛЕ можно посмотреть здесь.

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    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +21985

      DOCTOR PENALTY 18 минут назад

      Радуйся, что сейчас повезло, весной этого может и не быть.

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