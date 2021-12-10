Семак – о возможных соперниках «Зенита» в плей-офф ЛЕ: «Мы дошли до того этапа, где не бывает легких команд»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от жеребьевки плей-офф Лиги Европы.

– Определились все возможные соперники «Зенита» по стыковым матчам в Лиге Европы. Есть ли команды, с которыми вы хотели бы сыграть или, наоборот, избежать встречи?

– На мой взгляд, все команды делятся на две группы. Есть те, которые выглядят более сильно на бумаге – это испанские, итальянские клубы. С некоторыми из них мы играли, либо против них уже играли российские клубы.

Вторая группа – это также непростые соперники. Но мы дошли уже до того этапа, где не бывает легких команд, к тому же мы будем играть после зимней паузы. Только «Динамо» Загреб столкнется с аналогичной проблемой, когда им нужно будет возобновлять сезон после перерыва.

Плюс существуют свои нюансы при подготовке к матчам Лиги Европы. Мы рады, что вышли туда и посмотрим, что нужно будет сделать в перерыве, чтобы достойно выступить на всех фронтах.

Нам предстоит впереди много игр – в Кубке России, чемпионате, Лиге Европы, кому-то еще играть за свои сборные. Непростой календарь.