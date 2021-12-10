Определились все возможные соперники «Зенита» по стыкам Лиги Европы

Стали известны все возможные соперники «Зенита» по стыковым матчам Лиги Европы.

Клуб из Петербурга сыграет за право выйти в 1/8 финала турнира с одной из команд, занявшей второе место в группе Лиги Европы.

«Зенит» может встретиться с «Рейнджерс», «Реал Сосьедадом», «Наполи», «Олимпиакосом», «Лацио», «Брагой», «Бетисом» или загребским «Динамо».

Жеребьевка матчей на вылет состоится в понедельник, 13 декабря, в 15:00 мск.

«Зенит» при жеребьевке будет несеяным, а команды, занявшие 2-е места в группах ЛЕ — сеяными.

Сеяные первые матчи проведут на выезде, ответные — дома.

Матчи пройдут 17 и 24 февраля.

Стали известны все участники плей-офф Лиги Европы