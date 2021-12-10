Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Определились все возможные соперники «Зенита» по стыкам Лиги Европы

Определились все возможные соперники «Зенита» по стыкам Лиги Европы

10 декабря 2021, 07:59
40

Стали известны все возможные соперники «Зенита» по стыковым матчам Лиги Европы.

Клуб из Петербурга сыграет за право выйти в 1/8 финала турнира с одной из команд, занявшей второе место в группе Лиги Европы.

«Зенит» может встретиться с «Рейнджерс», «Реал Сосьедадом», «Наполи», «Олимпиакосом», «Лацио», «Брагой», «Бетисом» или загребским «Динамо».

  • Жеребьевка матчей на вылет состоится в понедельник, 13 декабря, в 15:00 мск.
  • «Зенит» при жеребьевке будет несеяным, а команды, занявшие 2-е места в группах ЛЕ — сеяными.
  • Сеяные первые матчи проведут на выезде, ответные — дома.
  • Матчи пройдут 17 и 24 февраля.

Стали известны все участники плей-офф Лиги Европы

Источник: Бомбардир.ру
Лига Европы Зенит Рейнджерс Реал Сосьедад Наполи Олимпиакос Лацио Брага Бетис Динамо Загреб
Комментарии (40)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Мага 13
1639112937
было бы прикольно попасть на Наполи и уже Зениту обыграть макаронников в обоих матчах) у лысого наверно крыша поедет от такого)))
Ответить
ВасяК
1639118645
Даёшь Наполи!!!
Ответить
Лфшт
1639119868
Пясда бомжам
Ответить
Glebaj
1639120357
По силам каждого пройти
Ответить
JTherry
1639120961
будет забавно, если жребий пошлет зениту Наполи с лысым Спалом...) напалмом выжжет из ЛЕ или будет пи*дить, что "вести себя не умеют"..?)))
Ответить
(Меня за банили)
1639121342
Тут прям напрашивается Наполи. Аж кричит - НАПОЛИ!!!
Ответить
Garrincha58
1639123140
на 99% попадётся итальянская или испанская команда так как в обоих корзинах их большинство, а как известно команды из одной страны не могут встречаться друг с другом так что Лацио Наполи Реал С или Бетис
Ответить
Ганнибал Лектор
1639126307
Не хотелось бы итальянцев, Загреб и Сосьедад. Хотя команд уровня Челси нет, поэтому надо играть, выигрывать и двигаться дальше. Удачи Зениту!
Ответить
ateist90
1639133303
С любым соперником будет трудно, но от того и интересно сыграть!
Ответить
ААМ
1639136419
Играть можно со всеми.
Ответить
Главные новости
Орлов обвинил судью в удалении Дивеева в матче «Факел» – «Зенит»
17:51
1
«Аль-Хиляль» вслед за Малкомом избавился от обладателя «Золотого мяча»
17:43
1
Ведерников из «Оренбурга» прошелся по игрокам «Спартака»: «Солари любит полежать, бедный Даку бегал в соплях»
17:30
7
Бителло отреагировал на слова Тюкавина о бразильцах в «Динамо»
17:17
1
«Ростов» обратился в ЭСК РФС по двум эпизодам матча с «Краснодаром»
16:38
10
Новая информация о переходе Головина в «Зенит»
16:28
10
Фото«Ливерпуль» оформил трансфер за 145 миллионов
16:00
2
Макси Лопес – о вечеринках в Москве: «Ты спускался в подвал, и перед тобой открывался невероятный мир»
15:56
4
В «ПСЖ» приняли решение по обладателю «Золотого мяча»
15:43
Фото«Манчестер Сити» объявил о переходе бразильца, которого не смог купить «Зенит»
15:23
Все новости
Все новости
Итоги жеребьевки общего этапа Лиги Европы
28 августа
1
Определились все участники общего этапа Лиги Европы-2026/27
27 августа
Клуб с российским вратарем попал в общий этап Лиги Европы
12 августа
14 клубов дебютируют в еврокубках в сезоне-2026/27
9 июня
Стали известны 45 участников Лиги Европы-2026/27, среди них «Ювентус» и «Милан»
2 июня
Футболист сборной России выиграл еврокубок в третьем сезоне подряд
31 мая
2
Определились участники Суперкубка УЕФА
30 мая
2
Определились все клубы, напрямую попавшие в общий этап Лиги Европы
28 мая
«Милан» и «Ювентус» не попали в ЛЧ и вошли в число 12 клубов с прямыми путевками в ЛЕ
25 мая
1
Реакция Мостового на победу «Астон Виллы» Эмери в Лиге Европы
21 мая
1
ФотоСимволическая сборная сезона Лиги Европы
21 мая
Назван лучший игрок сезона в Лиге Европы
21 мая
Только два футболиста выиграли Лигу чемпионов, Лигу Европы и Лигу конференций
21 мая
4
Тренер «Фрайбурга» объяснил поражение в финале Лиги Европы
21 мая
1
Эмоции Эмери после победы в Лиге Европы
21 мая
11
Санчо стал автором уникального достижения
21 мая
Эмери – 4-й тренер в истории с 5 победами в еврокубках
21 мая
4
Лига Европы. «Астон Вилла» в финале разгромила «Фрайбург», Эмери в 5-й раз выиграл турнир
20 мая
13
Где смотреть матч «Фрайбург» – «Астон Вилла»: во сколько прямая трансляция: 20 мая 2026
19 мая
Известны 5 участников общего этапа ЛЕ, «Монако» Головина сохранил шанс на Лигу конференций
18 мая
Стал известен вещатель Лиги чемпионов в России до 2035 года
13 мая
9
Определились 19-й участник общего этапа Лиги чемпионов и 2 участника основной стадии ЛЕ
13 мая
Назначены судьи на все финалы еврокубков
12 мая
1
Реакция Эмери на шестой в карьере выход в финал Лиги Европы
8 мая
Определились финалисты Лиги Европы
8 мая
1
Лига Европы. «Астон Вилла» Эмери вышла в финал, разгромив «Ноттингем Форест»; «Фрайбург» взял реванш у «Браги»
7 мая
5
Где смотреть матч «Фрайбург» – «Брага»: во сколько прямая трансляция: 7 мая 2026
6 мая
Где смотреть матч «Астон Вилла» – «Ноттингем Форест»: во сколько прямая трансляция: 7 мая 2026
6 мая
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+