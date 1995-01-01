Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: можете ли вы стать вратарем сборной?
    Тест: можете ли вы стать вратарем сборной?
    2 Узнаете футболиста через десятки фото-фильтров? Instagram-тест
    Узнаете футболиста через десятки фото-фильтров? Instagram-тест
    3 Тест: угадай игрока «Ростова» по факту
    Тест: угадай игрока «Ростова» по факту

    Определились все возможные соперники «Зенита» по стыкам Лиги Европы

    Стали известны все возможные соперники «Зенита» по стыковым матчам Лиги Европы.

    Клуб из Петербурга сыграет за право выйти в 1/8 финала турнира с одной из команд, занявшей второе место в группе Лиги Европы.

    «Зенит» может встретиться с «Рейнджерс», «Реал Сосьедадом», «Наполи», «Олимпиакосом», «Лацио», «Брагой», «Бетисом» или загребским «Динамо».

    • Жеребьевка матчей на вылет состоится в понедельник, 13 декабря, в 15:00 мск.
    • «Зенит» при жеребьевке будет несеяным, а команды, занявшие 2-е места в группах ЛЕ — сеяными.
    • Сеяные первые матчи проведут на выезде, ответные — дома.
    • Матчи пройдут 17 и 24 февраля.

    Стали известны все участники плей-офф Лиги Европы

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 07:59
    Комментарии30
    ...
    • ...
      Рейтинг: +8752

      Alekxei Z. 29 минут назад

      Собрались очень приличные командочки , Зениту придётся попотеть.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15332

      Garrincha58 30 минут назад

      соперники почти не проходимые но и спартаковцам в 1/8 попадутся ещё круче так что особо не радуйтесь

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15332

      Garrincha58 32 минуты назад

      на 99% попадётся итальянская или испанская команда так как в обоих корзинах их большинство, а как известно команды из одной страны не могут встречаться друг с другом так что Лацио Наполи Реал С или Бетис

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +223

      v.v.navashinsky 33 минуты назад

      Нормальные соперники.Главное,в каком состоянии будут команды к 17 февраля.И сможет ли "Зенит" проснуться после зимней спячки к этим матчам.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +32

      (Меня за банили) 1 час назад

      Тут прям напрашивается Наполи. Аж кричит - НАПОЛИ!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4703

      TOMSON 1 час назад

      Ничеси ЛЕ.. Даже от Загреба отлететь можно, про других и говорить не приходится.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19084

      JTherry 1 час назад

      будет забавно, если жребий пошлет зениту Наполи с лысым Спалом...) напалмом выжжет из ЛЕ или будет пи*дить, что "вести себя не умеют"..?)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +120

      Glebson 1 час назад

      По силам каждого пройти

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +736

      Лфшт 1 час назад

      Пясда бомжам

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +849

      ВасяК 1 час назад

      Даёшь Наполи!!!

      5
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    92008
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68285
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru