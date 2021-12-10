Определились все возможные соперники «Зенита» по стыкам Лиги Европы

Стали известны все возможные соперники «Зенита» по стыковым матчам Лиги Европы.
Клуб из Петербурга сыграет за право выйти в 1/8 финала турнира с одной из команд, занявшей второе место в группе Лиги Европы.
«Зенит» может встретиться с «Рейнджерс», «Реал Сосьедадом», «Наполи», «Олимпиакосом», «Лацио», «Брагой», «Бетисом» или загребским «Динамо».
- Жеребьевка матчей на вылет состоится в понедельник, 13 декабря, в 15:00 мск.
- «Зенит» при жеребьевке будет несеяным, а команды, занявшие 2-е места в группах ЛЕ — сеяными.
- Сеяные первые матчи проведут на выезде, ответные — дома.
- Матчи пройдут 17 и 24 февраля.
Стали известны все участники плей-офф Лиги Европы
Источник: Бомбардир.ру