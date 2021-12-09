Лига чемпионов. «Барселона» крупно проиграла «Баварии» и впервые за 21 год не вышла в плей-офф; «Бенфика» победила «Динамо» К

«Барселона» разгромно проиграла «Баварии» в последнем туре группового этапа Лиги чемпионов, из-за чего не вышла в плей-офф Лиги чемпионов. Последний раз каталонцы не преодолевали группу ЛЧ в сезоне-2000/01.

«Бавария» второй раз в истории победила во всех матчах группы Лиги чемпионов.

В 1/8 финала Лиги чемпионов проходит «Бенфика», обыгравшая дома «Динамо» из Киева. У португальцев отличился украинец Роман Яремчук.

«Барселона» выступит в плей-офф Лиги Европы, киевское «Динамо» финишировало в группе последним.

Лига чемпионов. Группа Е. 6-й тур

Бавария (Германия) – Барселона (Испания) – 3:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Мюллер, 34; 2:0 – Сане, 43; 3:0 – Мусиала, 62.

Бенфика (Португалия) – Динамо (Украина) – 2:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Яремчук, 16; 2:0 – Жилберто, 22.

Результаты Лиги чемпионов

Турнирные таблицы Лиги чемпионов