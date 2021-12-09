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  • Лига чемпионов. «Барселона» крупно проиграла «Баварии» и впервые за 21 год не вышла в плей-офф; «Бенфика» победила «Динамо» К

Лига чемпионов. «Барселона» крупно проиграла «Баварии» и впервые за 21 год не вышла в плей-офф; «Бенфика» победила «Динамо» К

9 декабря 2021, 00:53
11

«Барселона» разгромно проиграла «Баварии» в последнем туре группового этапа Лиги чемпионов, из-за чего не вышла в плей-офф Лиги чемпионов. Последний раз каталонцы не преодолевали группу ЛЧ в сезоне-2000/01.

«Бавария» второй раз в истории победила во всех матчах группы Лиги чемпионов.

В 1/8 финала Лиги чемпионов проходит «Бенфика», обыгравшая дома «Динамо» из Киева. У португальцев отличился украинец Роман Яремчук.

«Барселона» выступит в плей-офф Лиги Европы, киевское «Динамо» финишировало в группе последним.

Лига чемпионов. Группа Е. 6-й тур

Бавария (Германия) – Барселона (Испания) – 3:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Мюллер, 34; 2:0 – Сане, 43; 3:0 – Мусиала, 62.

Бенфика (Португалия) – Динамо (Украина) – 2:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Яремчук, 16; 2:0 – Жилберто, 22.

Результаты Лиги чемпионов

Турнирные таблицы Лиги чемпионов

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Германия. Бундеслига Бавария Барселона Бенфика Динамо К
Комментарии (11)
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Sergicious
1639000638
Бавария 19-21 годов лучшая в истории футбола. Дисциплина, физуха и ум. Немцы машины. Мюллеру респект, стабильно Барсе забивает
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Nikoo
1639000949
Ожидаемо,к сожалению барса сейчас средняк и уровень Лига Европы
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FanatSerj
1639001080
мда уж, так и напрашивается "Лионель мы всё просрали"...
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Sergicious
1639001213
Как надоели эти комментаторы. Пусть свою симпатию к Барсе спрячут куда подальше. Берут вылизывают со всех сторон, жалеют и поддерживают. Пусть комментируют на нейтральной основе, а не будто ты их поддерживаешь
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Горкин Блеванов
1639010145
Позор ! А сколько народных денег потрачено , саудовские бабушки рыдают, а можно было раздать пенсионеркам Барселоны или алкашам из Тарасофки, а вместо этого милльярды ушли на зарплаты этим пешеходам !
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Горкин Блеванов
1639010470
В одной Лиге с Зенитом, надеюсь попадётся нам весной
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Benifacto
1639012317
ждал от барсы бой, учитывая что Бенфика забила раньше....но эту Барсу укатает и Зенит....их вазили весь матч как лахов.....
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Ганнибал Лектор
1639018805
Кореша Левандовского сполна отомстили Барселоне за голден Болл-2021. И поxpeн, что Месси уже полгода там не играет
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Fusballer
1639028814
Даже голы Левандовского не понадобились.
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JTherry
1639033069
Барса - постоянный клиент для позора от Баварии...
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