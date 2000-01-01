Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: вы помните Евро-2016?
    Тест: вы помните Евро-2016?
    2 Знаете ли вы игроков лучшего клуба Англии? Тест «Бомбардира» про «Лестер»
    Знаете ли вы игроков лучшего клуба Англии? Тест «Бомбардира» про «Лестер»
    3 Угадай прозвища английских команд. Дьявольски сложный тест от «Бомбардира»
    Угадай прозвища английских команд. Дьявольски сложный тест от «Бомбардира»

    Лига чемпионов. «Барселона» крупно проиграла «Баварии» и впервые за 21 год не вышла в плей-офф; «Бенфика» победила «Динамо» К

    «Барселона» разгромно проиграла «Баварии» в последнем туре группового этапа Лиги чемпионов, из-за чего не вышла в плей-офф Лиги чемпионов. Последний раз каталонцы не преодолевали группу ЛЧ в сезоне-2000/01.

    В 1/8 финала Лиги чемпионов проходит «Бенфика», обыгравшая дома «Динамо» из Киева. У португальцев отличился украинец Роман Яремчук.

    «Барселона» выступит в плей-офф Лиги Европы, киевское «Динамо» финишировало в группе последним.

    Лига чемпионов. Группа Е. 6-й тур

    Бавария (Германия) – Барселона (Испания) – 3:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Мюллер, 34; 2:0 – Сане, 43; 3:0 – Мусиала, 62.

    Бенфика (Португалия) – Динамо (Украина) – 2:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Яремчук, 16; 2:0 – Жилберто, 22.

    Результаты Лиги чемпионов

    Турнирные таблицы Лиги чемпионов

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:53
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +113

      Nikoo 1 минуту назад

      Ожидаемо,к сожалению барса сейчас средняк и уровень Лига Европы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2185

      Радио1000шумеров 3 минуты назад

      Барселона - штатные мальчики для битья у Баварии.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +75

      Sergicious 6 минут назад

      Бавария 19-21 годов лучшая в истории футбола. Дисциплина, физуха и ум. Немцы машины. Мюллеру респект, стабильно Барсе забивает

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    91904
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68280
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru