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Бавария - Барселона

08.12.2021, Среда, 23:00 мск Трансляция: Матч ТВ Лига чемпионов, 6 тур Бавария - Барселона
Лига чемпионов (2021/2022), группа E
1 тур
14 сентября, вторник 22:00 Барселона 0:3 Бавария
Лига чемпионов (2019/2020)
1/4 финала
14 августа, пятница 22:00 Барселона 2:8 Бавария
Лига чемпионов (2014/2015)
1/2 финала
ответный матч		 12 мая, вторник 21:45 Бавария 3:2 Барселона
Лига чемпионов (2014/2015)
1/2 финала
первый матч		 6 мая, среда 21:45 Барселона 3:0 Бавария
Товарищеские матчи 2013

24 июля, среда 20:30 Бавария 2:0 Барселона
Лига чемпионов (2012/2013)
1/2 финала
ответный матч		 1 мая, среда 22:45 Барселона 0:3 Бавария
Лига чемпионов (2012/2013)
1/2 финала
первый матч		 23 апреля, вторник 22:45 Бавария 4:0 Барселона
Audi Cup 2011
Финал,
27 июля, среда 22:45 Бавария 0:2 Барселона
Лига Чемпионов (2008/2009)
1/4 финала
ответный матч		 14 апреля, вторник 22:45 Бавария 1:1 Барселона
1/4 финала
ответный матч		 8 апреля, среда 22:45 Барселона 4:0 Бавария
Группа E И В Н П Мячи Разница Очки
1. Бавария 6 6 0 0 22:3 +19 18
2. Бенфика 6 2 2 2 7:9 -2 8
3. Барселона 6 2 1 3 2:9 -7 7
4. Динамо К 6 0 1 5 1:11 -10 1
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    Рейтинг: +2560

    andrej-lucevich 9 декабря 2021, 09:17

    Баварию с победой !!! Прощай, Барса ...

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    Рейтинг: +2844

    Nerlinger 9 декабря 2021, 07:38

    А где у баварии немцы в составе ? Всего 3-е ... Немецкий футбол вымирает ???

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    Рейтинг: +190

    Sergicious 9 декабря 2021, 00:51

    Год назад болельщики Барсы надеялись, что Реал вылетит в ЛЕ, в итоге тогда не получилось. Но в этом году Барса в ЛЕ вылетает)). Вот тебе и бумеранг)

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    Рейтинг: +115

    Tempos 9 декабря 2021, 00:13

    )) Барса настолько насолила хейтерам все эти годы, что всё никак не могут успокоиться... вроде многие взрослые)

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    Рейтинг: +115

    Tempos > FENIX-SL 9 декабря 2021, 01:31

    Нормальные болелы ни над кем не издеваются...они получают удовольствие от игры своей команды....ничто не вечно... у всех клубов, тем более у клубов с именем и с историей, как у организма есть периоды взлета и спада... это как колесо обозрения на котором посетитель проходит все точки колеса... период спада кто то проходит менее болезненно, кто-то больше... и не важно кто бегает шас у Барсы, важно как она выйдет из кризиса...а это случиться...ведь не впервые же...

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    Рейтинг: +617

    nelez 8 декабря 2021, 23:56

    Барса как средняк , должен играть в евролиге-в турнире средняков , и в турнирной таблице ла лиги должен стоять в середине.
    Надеюсь и в евролиге вылетит 8/1 финале

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    Рейтинг: +67942

    portero 8 декабря 2021, 23:46

    Ну вот и всё!
    Другой уровень команд нынче....
    Барсе работы непочатый край.

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    Рейтинг: +890

    3meeeD 8 декабря 2021, 23:44

    Ну вот и УСЕ.Барса в лигу Европе тупить будет по весне

    2
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    Рейтинг: +2560

    andrej-lucevich 8 декабря 2021, 21:48

    Баварцы по-любому должны сегодня побеждать !!! причем с любым счетом. Барса впервые опустится в ЛЕ !!! как ни печально ...

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    Рейтинг: +190

    Sergicious 8 декабря 2021, 14:30

    Бавария выноси!
    Бенфика побеждай!

    2
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    Рейтинг: +67942

    portero > Sergicious 8 декабря 2021, 23:47

    Ну тут на другое и рассчитывать было сложно...

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    Рейтинг: +617

    nelez 3 декабря 2021, 12:49

    Мюллер: «То, что произошло на «Золотом мяче», прискорбно, подобно тому, что произошло с Рибери в 2013 году.

    Это побудило меня сделать все, чтобы вернуть Лигу чемпионов в Мюнхен и показать миру, на что способен немецкий футбол. И следующая возможность доказать это — матч с «Барсой».

    Кажется кого-то ждёт разгром

    Барса будет страдать в чужой пахмель

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