Бавария - Барселона

Баварию с победой !!! Прощай, Барса ...
|1 тур
|14 сентября, вторник
|22:00
|Барселона
|0:3
|Бавария
|Группа E
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Бавария
|6
|6
|0
|0
|22:3
|+19
|18
|2.
|Бенфика
|6
|2
|2
|2
|7:9
|-2
|8
|3.
|Барселона
|6
|2
|1
|3
|2:9
|-7
|7
|4.
|Динамо К
|6
|0
|1
|5
|1:11
|-10
|1
Баварию с победой !!! Прощай, Барса ...
Год назад болельщики Барсы надеялись, что Реал вылетит в ЛЕ, в итоге тогда не получилось. Но в этом году Барса в ЛЕ вылетает)). Вот тебе и бумеранг)
)) Барса настолько насолила хейтерам все эти годы, что всё никак не могут успокоиться... вроде многие взрослые)
Нормальные болелы ни над кем не издеваются...они получают удовольствие от игры своей команды....ничто не вечно... у всех клубов, тем более у клубов с именем и с историей, как у организма есть периоды взлета и спада... это как колесо обозрения на котором посетитель проходит все точки колеса... период спада кто то проходит менее болезненно, кто-то больше... и не важно кто бегает шас у Барсы, важно как она выйдет из кризиса...а это случиться...ведь не впервые же...
Ну вот и УСЕ.Барса в лигу Европе тупить будет по весне
Баварцы по-любому должны сегодня побеждать !!! причем с любым счетом. Барса впервые опустится в ЛЕ !!! как ни печально ...
Бавария выноси!
Бенфика побеждай!
Ну тут на другое и рассчитывать было сложно...
Мюллер: «То, что произошло на «Золотом мяче», прискорбно, подобно тому, что произошло с Рибери в 2013 году.
Это побудило меня сделать все, чтобы вернуть Лигу чемпионов в Мюнхен и показать миру, на что способен немецкий футбол. И следующая возможность доказать это — матч с «Барсой».
Кажется кого-то ждёт разгром
Барса будет страдать в чужой пахмель