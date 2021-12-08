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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Бавария - Барселона
Бавария - Барселона: обзор матча 08 декабря 2021
Бавария
08.12.2021, среда, 23:00
Лига чемпионов, группа E, 6 тур
3 : 0
Завершен
Барселона
34'
Т. Мюллер
43'
Л. Сане
62'
Д. Мусиала
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бавария - Барселона
86'
Замена
Ю. Демир
️️️️
Гави
Желтая карточка
О. Ричардс
82'
Замена
Т. Ньянзу
️️️️
Н. Зюле
77'
Замена
М. Тилльман
️️️️
Р. Левандовски
77'
73'
Замена
Ф. Коутиньо
️️️️
У. Дембеле
73'
Замена
Р. Пуч
️️️️
Ф. де Йонг
Замена
О. Ричардс
️️️️
А. Дэвис
71'
Замена
Б. Сарр
️️️️
К. Коман
71'
ГОЛ! 3:0!
Д. Мусиала
Пас отдал
А. Дэвис
62'
Замена
М. Рока
️️️️
К. Толиссо
60'
46'
Замена
Н. Гонсалес
️️️️
С. Дест
ГОЛ! 2:0!
Л. Сане
Пас отдал
К. Коман
43'
ГОЛ! 1:0!
Т. Мюллер
Пас отдал
Р. Левандовски
34'
31'
Замена
О. Мингеса
️️️️
Ж. Альба
16'
Желтая карточка
Р. Араухо
3'
Желтая карточка
С. Бускетс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
8
Корентен Толиссо
ЦП
10
Джамал Мусиала
АП
10
Лерой Сане
ПВ
13
Томас Мюллер
ЦФ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
33
Рональд Араухо
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
8
Серджино Дест
ПЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
6
Гави
ЦП
21
Френки де Йонг
ЦП
10
Усман Дембеле
ПВ
10
Мемфис Депай
ЦФ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Бавария
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
26
Свен Ульрайх
ВР
3
Омар Ричардс
ЛЗ
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
21
Марк Рока
ОП
10
Малик Тилльман
АП
Барселона
1
Иньяки Пенья
ВР
33
Нето
ВР
3
Алекс Бальде
ЛЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
6
Нико Гонсалес
ЦП
10
Рики Пуч
ЦП
22
Юсуф Демир
ЦФ
26
Люк де Йонг
ЦФ
4-1-3-2
1
Нойер
19
Дэвис
2
Упамекано
25
Зюле
28
Павар
8
Толиссо
21
Коман
10
Мусиала
10
Сане
9
Левандовски
13
Мюллер
3-3-2-1-1
1
тер Стеген
33
Араухо
3
Пике
2
Лангле
8
Дест
5
Бускетс
18
Альба
6
Гави
21
де Йонг
10
Дембеле
10
Депай
19
Дэвис
3
Ричардс
3
Ричардс
19
Дэвис
25
Зюле
23
Ньянзу
23
Ньянзу
25
Зюле
21
Коман
70
Сарр
70
Сарр
21
Коман
8
Толиссо
21
Рока
21
Рока
8
Толиссо
9
Левандовски
10
Тилльман
10
Тилльман
9
Левандовски
8
Дест
6
Гонсалес
6
Гонсалес
8
Дест
10
Дембеле
11
Коутиньо
11
Коутиньо
10
Дембеле
18
Альба
30
Мингеса
30
Мингеса
18
Альба
21
де Йонг
10
Пуч
10
Пуч
21
де Йонг
6
Гави
22
Демир
22
Демир
6
Гави
Остались в запасе
Бавария
Барселона
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
26
Свен Ульрайх
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
1
Иньяки Пенья
ВР
33
Нето
ВР
3
Алекс Бальде
ЛЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
26
Люк де Йонг
ЦФ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Остались в запасе
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
26
Свен Ульрайх
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
Остались в запасе
1
Иньяки Пенья
ВР
33
Нето
ВР
3
Алекс Бальде
ЛЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
26
Люк де Йонг
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Статистика матча Бавария - Барселона
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Сабах
1 : 4
25.11.2026
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Информация о матче
Стадион:
Альянц Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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