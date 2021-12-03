Захарян – о сборной России в стыках: «Пройдем поляков и второй раунд сможем»

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян высказался о шансах сборной России попасть на ЧМ-2022 через стыковые матчи.

В полуфинале россияне дома встретятся с Польшей.

В случае победы команда Валерия Карпина примет Швецию или Чехию.

примет Швецию или Чехию. Игры состоятся 24 и 29 марта.

– Пройдем поляков в первом раунде стыков?

– Да и второй сможем.

– То есть ты уверен?

– Ну конечно. А что, там какие-то другие люди играют?

– Ну вот, Левандовски в сборной Польши...

– Тренер нам скажет, как его сдержать. У нас тоже есть козыри.

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