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  • Захарян – о сборной России в стыках: «Пройдем поляков и второй раунд сможем»

Захарян – о сборной России в стыках: «Пройдем поляков и второй раунд сможем»

3 декабря 2021, 18:46
5

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян высказался о шансах сборной России попасть на ЧМ-2022 через стыковые матчи.

– Пройдем поляков в первом раунде стыков?

– Да и второй сможем.

– То есть ты уверен?

– Ну конечно. А что, там какие-то другие люди играют?

– Ну вот, Левандовски в сборной Польши...

– Тренер нам скажет, как его сдержать. У нас тоже есть козыри.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Динамо Захарян Арсен
Комментарии (5)
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vladimir-7
1638547064
Какие у вас есть козыри? Ты сам-то еще простая шестерка.
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Spirit_78
1638558372
Сразу видно: молодой, горячий, ещё в Мариборах не обжигался.
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Борисыч1
1638583612
Сдержать можно любого. Навскидку могу назвать два случая: - 1. Ломич не просто сдержал Халка, а посадил его на жёлтую, довёл до истерики, и ТШ вынужден был убрать Халка с поля. 2. Молодой Витя Свежов бы посажен персонально "собакой" на Тимощука, Тимощук тогда вёл игру Зенита, давал направление атакам. Результат - матч Зенитом проигран, Тимощук на карточках. Не сомневаюсь, что вывести Левандовского из игры возможно, ломать не строить.
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alex1951
1638792402
Самый лучший из армян - это Арсик Захарян...... Карпуше бы его уверенность...... Как тренер (не нам его учить) - у него должны быть развязаны руки. То есть ,все ,что требуется для блага сборной -должно ему незамедлительно предоставляться ,исполняться.....На карте ...престиж страны. А это и дураку ясно. Щас очко играет даже больше ,чем перед игрой с хорватами. Тогда многие к 80ой минуте были в Катаре уверены 95% на 5%......
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