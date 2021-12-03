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    Захарян – о сборной России в стыках: «Пройдем поляков и второй раунд сможем»

    Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян высказался о шансах сборной России попасть на ЧМ-2022 через стыковые матчи.

    – Пройдем поляков в первом раунде стыков?

    – Да и второй сможем.

    – То есть ты уверен?

    – Ну конечно. А что, там какие-то другие люди играют?

    – Ну вот, Левандовски в сборной Польши...

    – Тренер нам скажет, как его сдержать. У нас тоже есть козыри.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 18:46
    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +4958

      Semenycch 35 минут назад

      У тебя по жизни мозгов нет или это просто по молодости?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23137

      vladimir-7 37 минут назад

      Какие у вас есть козыри? Ты сам-то еще простая шестерка.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3933

      neim > vladimir-7 2 минуты назад

      В ЦСКА давно таких "шестерок" не было. Последний - Чалов.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +120

      ДЫРЯВЫЕ 44 минуты назад

      Слова красивые)))) На деле бы!!!
      Удачи сборной!!!

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