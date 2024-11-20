Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    • Главная
    • Новости
    • Черчесов: «У меня ощущение, что «Зениту» достается от судей»

    Черчесов: «У меня ощущение, что «Зениту» достается от судей»

    Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов высказался о чемпионской гонке в РПЛ.

    – «Зенит» действительно забуксовал или притворяется?

    – Только если в плане игры. Пару очков потеряли, когда не должны были. Например, ничья с «Химками». Кстати, мощный старт «Зенита» я вполне предполагал, потому что буквально перед началом сезона приезжал в Петербург, видел их на тренировках, команда была хорошо готова. Потом пошли травмы, и в механизме как будто-то сломалось. Но думаю, сейчас «Зенит» закончит до перерыва на первом-втором месте, потом поработает в межсезонье и будет двигаться вперед.

    – А «Краснодар»?

    – Они собирают свои очки, где-то и залетает удачно, как у Кордобы в Самаре почти с центра поля. Да, он ударил хорошо, но ведь мог и не залететь, такое рассчитать нелегко.

    Кстати, недавно тут читал, что больше всех от судейских ошибок пострадал «Зенит». У меня тоже по паре игр возникло ощущение, что как-то Питеру достается. Где-то не свистнули, где-то не посмотрели…

    • «Зенит» идет в РПЛ 2-м.
    • Команда выиграла 6 последних сезонов.
    • В мае «Зенит» отпразднует 100-летие.

    Смотрите фильм про Клуб болельщиков ЦСКА с инвалидностью на RUTUBE

    Новости по теме
    Кандела ответил, какое место в чемпионате Франции занимал бы «Зенит» 6
    Семак философски высказался о гегемонии «Зенита» 21
    Андрей Мостовой ответил, до какого момента в сезоне РПЛ будет держаться интрига
    Источник: «Спорт день за днем»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:34
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 