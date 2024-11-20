Черчесов: «У меня ощущение, что «Зениту» достается от судей»

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов высказался о чемпионской гонке в РПЛ.

– «Зенит» действительно забуксовал или притворяется?

– Только если в плане игры. Пару очков потеряли, когда не должны были. Например, ничья с «Химками». Кстати, мощный старт «Зенита» я вполне предполагал, потому что буквально перед началом сезона приезжал в Петербург, видел их на тренировках, команда была хорошо готова. Потом пошли травмы, и в механизме как будто-то сломалось. Но думаю, сейчас «Зенит» закончит до перерыва на первом-втором месте, потом поработает в межсезонье и будет двигаться вперед.

– А «Краснодар»?

– Они собирают свои очки, где-то и залетает удачно, как у Кордобы в Самаре почти с центра поля. Да, он ударил хорошо, но ведь мог и не залететь, такое рассчитать нелегко.

Кстати, недавно тут читал, что больше всех от судейских ошибок пострадал «Зенит». У меня тоже по паре игр возникло ощущение, что как-то Питеру достается. Где-то не свистнули, где-то не посмотрели…

«Зенит» идет в РПЛ 2-м.

Команда выиграла 6 последних сезонов.

В мае «Зенит» отпразднует 100-летие.

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