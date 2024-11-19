Раздраженная реакция Карпина на призыв фанатов вызвать Дзюбу в сборную

Главному тренеру сборной России Валерию Карпину сообщили, что фанаты во время матча с Сирией (4:0) просили вернуть в команду Артема Дзюбу.

«Болельщики призывали вернуть Дзюбу по ходу матча? Я не слышал. Как я мог прислушаться к болельщикам, если я не слышал?

Баннер? Я что, на трибуну смотрю, что ли, во время игры?» – сказал Карпин.

Форварда не было в национальной команде с 2021 года – с тех пор, как ее возглавил Карпин.

Ему не хватает одного гола, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории российской сборной.

Сейчас 36-летний Дзюба делит рекорд по голам с Александром Кержаковым. Оба забили по 30 мячей.

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