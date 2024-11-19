Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    • Главная
    • Новости
    • Раздраженная реакция Карпина на призыв фанатов вызвать Дзюбу в сборную

    Раздраженная реакция Карпина на призыв фанатов вызвать Дзюбу в сборную

    Главному тренеру сборной России Валерию Карпину сообщили, что фанаты во время матча с Сирией (4:0) просили вернуть в команду Артема Дзюбу.

    «Болельщики призывали вернуть Дзюбу по ходу матча? Я не слышал. Как я мог прислушаться к болельщикам, если я не слышал?

    Баннер? Я что, на трибуну смотрю, что ли, во время игры?» – сказал Карпин.

    • Форварда не было в национальной команде с 2021 года – с тех пор, как ее возглавил Карпин.
    • Ему не хватает одного гола, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории российской сборной.
    • Сейчас 36-летний Дзюба делит рекорд по голам с Александром Кержаковым. Оба забили по 30 мячей.

    Смотрите фильм про Клуб болельщиков ЦСКА с инвалидностью на RUTUBE

    Новости по теме
    «Рубин» высмеял пропажу часов Смолова, использовав резонансное видео с Дзюбой 1
    Пиняев повторил достижение Дзюбы в сборной России
    Фанаты на матче Россия – Сирия потребовали вернуть Дзюбу в сборную – в ситуацию вмешалась служба безопасности 5
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.11.2024 22:56
    Рекомендуем
    Комментарии (3)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    qwertyйцукен
    1732046782
    Ему не хватает одного гола, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории российской сборной.===Так и не хватит одного гола, Пущай дальше дрочит.Гы гы
    Ответить
    VVM1964
    1732048177
    Да по фигу - с такими соперниками ни его, ни достижение Кержакова, как лучшие, долго не продержаться )...
    Ответить
    САДЫЧОК
    1732051957
    Это Дзюба подкупил чуваков чтобы кричали! Ни один болельщик не воспринимает этого Дзюбу!
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 