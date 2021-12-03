Захарян: «Если бы «Золотой мяч» вручался только игрокам РПЛ, то его взял бы Шиманьски»

Вольный перевод с армянского?
"Странный вы народ, (футболисты), как собаки-жучки. Ни имени, ни роду, одни кликухи поганые."полу(с)
Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян рассказал, каких игроков считает лучшими в чемпионате России.
– Если бы «Золотой мяч» вручался бы только игрокам РПЛ, кто бы его получил за прошлый сезон?
– В тройке бы точно были Шиманьски, Тюкавин и Джикия. Себа бы забрал.
– А «Голден бой» – ты?
– Не, без меня. Тюкава бы взял.
– Левандовски чуть «Золотой мяч» не взял в этом году.
– Кстати да, я тоже был за Левандовски, думал он возьмет. Но Месси тоже заслужил.
Захарян: «Мысли об отъезде в Европу посещают. Но сейчас кайфую в «Динамо»