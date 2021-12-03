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    Захарян: «Если бы «Золотой мяч» вручался только игрокам РПЛ, то его взял бы Шиманьски»

    Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян рассказал, каких игроков считает лучшими в чемпионате России.

    – Если бы «Золотой мяч» вручался бы только игрокам РПЛ, кто бы его получил за прошлый сезон?

    – В тройке бы точно были Шиманьски, Тюкавин и Джикия. Себа бы забрал.

    – А «Голден бой» – ты?

    – Не, без меня. Тюкава бы взял.

    – Левандовски чуть «Золотой мяч» не взял в этом году.

    – Кстати да, я тоже был за Левандовски, думал он возьмет. Но Месси тоже заслужил.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2745

      Блямба 7 минут назад

      Вольный перевод с армянского?
      "Странный вы народ, (футболисты), как собаки-жучки. Ни имени, ни роду, одни кликухи поганые."полу(с)

      0
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      Рейтинг: +8649

      Alekxei Z. 23 минуты назад

      Ребёнок !
      Кто бы ему дал , поляку ???
      Без питерских никуда. Пропадём.
      20 лет они нас водят . Ещё 10-ть и ( как у Моисея ) все забудут как жили до них. К этому идём.

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      Рейтинг: +2606

      Валерий2705 27 минут назад

      Вы только и можете на уровне РПЛ "что то брать". А на международной арене только за щеку.

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      Рейтинг: +8649

      Alekxei Z. > Валерий2705 20 минут назад

      А ты бы смог за слова свои ответить , Валера ?
      "За щеку" ... Что опыт есть ?
      Распустились здесь, "герои дырявые".

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