Захарян: «Если бы «Золотой мяч» вручался только игрокам РПЛ, то его взял бы Шиманьски»

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян рассказал, каких игроков считает лучшими в чемпионате России.

– Если бы «Золотой мяч» вручался бы только игрокам РПЛ, кто бы его получил за прошлый сезон?

– В тройке бы точно были Шиманьски, Тюкавин и Джикия. Себа бы забрал.

– А «Голден бой» – ты?

– Не, без меня. Тюкава бы взял.

– Левандовски чуть «Золотой мяч» не взял в этом году.

– Кстати да, я тоже был за Левандовски, думал он возьмет. Но Месси тоже заслужил.

Захарян: «Мысли об отъезде в Европу посещают. Но сейчас кайфую в «Динамо»