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  • Захарян: «Мысли об отъезде в Европу посещают. Но сейчас кайфую в «Динамо»

Захарян: «Мысли об отъезде в Европу посещают. Но сейчас кайфую в «Динамо»

3 декабря 2021, 16:17
5

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян ответил на вопросы о своем потенциальном переходе в европейский клуб.

– В интервью КраСаве ты сказал, что к тебе пока не обращались европейские клубы. Спустя три месяца все так же?

– Да. Ко мне все еще никто не обращался из Европы. Только разговоры об этом, но предложений не было.

– Представим, что тебя хотят по одной команде из топ-5 лиг. Какую бы лигу выбрал?

– Испанию. Мне всегда нравился их техничный футбол.

– Многие интересуются, когда мы увидим тебя в «Барсе»?

– Я сам не знаю, если честно, ха-ха. Как будет предложение, станет ясно.

– Есть два мнения. Первое – тебе нужно как можно раньше уезжать в Европу. Второе – еще год-два поиграть в России, окрепнуть в «Динамо». К чему ты ближе?

– У меня контракт с «Динамо». Я играю за свой клуб и кайфую. Конечно, меня посещают мысли об отъезде в Европу, но сейчас об этом не думаю – сконцентрирован на «Динамо».

Если в общем – чем раньше уедешь, тем лучше. Быстрее привыкнешь к новой стране, к быту.

  • 18-летний Захарян в текущем сезоне провел за «Динамо» 16 матчей, забил 3 гола и сделал 7 ассистов.
  • Его рыночная стоимость – 9 миллионов евро.
  • Контракт игрока с клубом рассчитан до 2024 года.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Динамо Захарян Арсен
Комментарии (5)
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Garrincha58
1638538600
блин ничего из себя не представляет а инвертю даёт налево и направо
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Fusballer
1638539067
Ушлых агентишек ещё бы отвадить от тебя.
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Олег1204
1638540878
Иногда его преследовали умные мыли, но он оказался быстрее. Уехать в чемпионат Бельгии, Голландии, в середняк чемп Фанции или Германии и будут классные шансы на развитее и супер клуб. Вангую, если останется сдеградирует.
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rash1959
1638550652
Вот так всю карьеру и кайфуют в рпл, что в Европе они нах... не нужны.
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