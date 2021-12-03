Захарян: «Мысли об отъезде в Европу посещают. Но сейчас кайфую в «Динамо»

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян ответил на вопросы о своем потенциальном переходе в европейский клуб.
– В интервью КраСаве ты сказал, что к тебе пока не обращались европейские клубы. Спустя три месяца все так же?
– Да. Ко мне все еще никто не обращался из Европы. Только разговоры об этом, но предложений не было.
– Представим, что тебя хотят по одной команде из топ-5 лиг. Какую бы лигу выбрал?
– Испанию. Мне всегда нравился их техничный футбол.
– Многие интересуются, когда мы увидим тебя в «Барсе»?
– Я сам не знаю, если честно, ха-ха. Как будет предложение, станет ясно.
– Есть два мнения. Первое – тебе нужно как можно раньше уезжать в Европу. Второе – еще год-два поиграть в России, окрепнуть в «Динамо». К чему ты ближе?
– У меня контракт с «Динамо». Я играю за свой клуб и кайфую. Конечно, меня посещают мысли об отъезде в Европу, но сейчас об этом не думаю – сконцентрирован на «Динамо».
Если в общем – чем раньше уедешь, тем лучше. Быстрее привыкнешь к новой стране, к быту.
- 18-летний Захарян в текущем сезоне провел за «Динамо» 16 матчей, забил 3 гола и сделал 7 ассистов.
- Его рыночная стоимость – 9 миллионов евро.
- Контракт игрока с клубом рассчитан до 2024 года.