Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: каким скромным клубам проигрывали гранды в Кубке России?
    Тест: каким скромным клубам проигрывали гранды в Кубке России?
    2 Тест: узнаете ли вы новый «Манчестер Юнайтед»?
    Тест: узнаете ли вы новый «Манчестер Юнайтед»?
    3 Тест: как хорошо вы знаете игру FIFA?
    Тест: как хорошо вы знаете игру FIFA?

    Захарян: «Мысли об отъезде в Европу посещают. Но сейчас кайфую в «Динамо»

    Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян ответил на вопросы о своем потенциальном переходе в европейский клуб.

    – В интервью КраСаве ты сказал, что к тебе пока не обращались европейские клубы. Спустя три месяца все так же?

    – Да. Ко мне все еще никто не обращался из Европы. Только разговоры об этом, но предложений не было.

    – Представим, что тебя хотят по одной команде из топ-5 лиг. Какую бы лигу выбрал?

    – Испанию. Мне всегда нравился их техничный футбол.

    – Многие интересуются, когда мы увидим тебя в «Барсе»?

    – Я сам не знаю, если честно, ха-ха. Как будет предложение, станет ясно.

    – Есть два мнения. Первое – тебе нужно как можно раньше уезжать в Европу. Второе – еще год-два поиграть в России, окрепнуть в «Динамо». К чему ты ближе?

    – У меня контракт с «Динамо». Я играю за свой клуб и кайфую. Конечно, меня посещают мысли об отъезде в Европу, но сейчас об этом не думаю – сконцентрирован на «Динамо».

    Если в общем – чем раньше уедешь, тем лучше. Быстрее привыкнешь к новой стране, к быту.

    • 18-летний Захарян в текущем сезоне провел за «Динамо» 16 матчей, забил 3 гола и сделал 7 ассистов.
    • Его рыночная стоимость – 9 миллионов евро.
    • Контракт игрока с клубом рассчитан до 2024 года.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:17
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1595

      Олег1204 35 минут назад

      Иногда его преследовали умные мыли, но он оказался быстрее.

      Уехать в чемпионат Бельгии, Голландии, в середняк чемп Фанции или Германии и будут классные шансы на развитее и супер клуб. Вангую, если останется сдеградирует.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10488

      Fusballer 1 час назад

      Ушлых агентишек ещё бы отвадить от тебя.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8649

      Alekxei Z. 1 час назад

      Успокойтесь. Не тревожьте парня. Последние 1-2 месяца ничего особенного он не показывает. Играет как все , без блеска.
      Старайтесь огородить от "медных труб ".

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15222

      Garrincha58 1 час назад

      блин ничего из себя не представляет а инвертю даёт налево и направо

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    91766
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68274
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru