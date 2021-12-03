Захарян: «Мысли об отъезде в Европу посещают. Но сейчас кайфую в «Динамо»

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян ответил на вопросы о своем потенциальном переходе в европейский клуб.

– В интервью КраСаве ты сказал, что к тебе пока не обращались европейские клубы. Спустя три месяца все так же?

– Да. Ко мне все еще никто не обращался из Европы. Только разговоры об этом, но предложений не было.

– Представим, что тебя хотят по одной команде из топ-5 лиг. Какую бы лигу выбрал?

– Испанию. Мне всегда нравился их техничный футбол.

– Многие интересуются, когда мы увидим тебя в «Барсе»?

– Я сам не знаю, если честно, ха-ха. Как будет предложение, станет ясно.

– Есть два мнения. Первое – тебе нужно как можно раньше уезжать в Европу. Второе – еще год-два поиграть в России, окрепнуть в «Динамо». К чему ты ближе?

– У меня контракт с «Динамо». Я играю за свой клуб и кайфую. Конечно, меня посещают мысли об отъезде в Европу, но сейчас об этом не думаю – сконцентрирован на «Динамо».

Если в общем – чем раньше уедешь, тем лучше. Быстрее привыкнешь к новой стране, к быту.