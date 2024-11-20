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    Андрей Мостовой раскрыл ежемесячные расходы

    Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой сообщил, на что тратит деньги.

    – Следишь за своими расходами? Это больше полумиллиона в месяц?

    – Да, больше. Я только в первый день месяца сумму даже больше трачу, чтобы родителям отправить, семье перевести, кредиты оплатить и так далее.

    – Занимаешься ли инвестициями? Есть ли мысли о том, как распорядиться капиталом?

    – Есть пару небольших бизнесов. Но самое простое – это недвижимость.

    • 27-летний Мостовой стоит 3,5 миллиона евро.
    • Игрок в «Зените» 5 лет.
    • На счету Андрея 16 матчей за сборную России, 3 гола.

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    Источник: Metaratings

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    20.11.2024 15:20
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    Комментарии (3)
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    Spartak_forv@
    1732106566
    Пожалуй,первый по-настоящему честный ответ по данной тебе,причем-мотивированный...
    Ответить
    ZAITZEFF2011
    1732111136
    Почему журналюгам вдруг стало модно писать сколько получают футболисты? Пусть про себя пишут как и сколько за заказные и фейковые статьи получают.
    Ответить
    Интерес
    1732114210
    Чем больше их спрашивают,тем острее вопрос :за что им такое "наказание"? За 4-0 с Сирией???
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