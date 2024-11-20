Андрей Мостовой раскрыл ежемесячные расходы

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой сообщил, на что тратит деньги.

– Следишь за своими расходами? Это больше полумиллиона в месяц?

– Да, больше. Я только в первый день месяца сумму даже больше трачу, чтобы родителям отправить, семье перевести, кредиты оплатить и так далее.

– Занимаешься ли инвестициями? Есть ли мысли о том, как распорядиться капиталом?

– Есть пару небольших бизнесов. Но самое простое – это недвижимость.

27-летний Мостовой стоит 3,5 миллиона евро.

Игрок в «Зените» 5 лет.

На счету Андрея 16 матчей за сборную России, 3 гола.

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