Андрей Мостовой раскрыл ежемесячные расходы

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой сообщил, на что тратит деньги.
– Следишь за своими расходами? Это больше полумиллиона в месяц?
– Да, больше. Я только в первый день месяца сумму даже больше трачу, чтобы родителям отправить, семье перевести, кредиты оплатить и так далее.
– Занимаешься ли инвестициями? Есть ли мысли о том, как распорядиться капиталом?
– Есть пару небольших бизнесов. Но самое простое – это недвижимость.
- 27-летний Мостовой стоит 3,5 миллиона евро.
- Игрок в «Зените» 5 лет.
- На счету Андрея 16 матчей за сборную России, 3 гола.
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