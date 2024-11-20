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    • Черчесов высказался о его невключении в список кандидатов на пост тренера «Спартака» при Амарале

    Черчесов высказался о его невключении в список кандидатов на пост тренера «Спартака» при Амарале

    Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов прокомментировал уход Томаша Амарала с поста спортивного директора «Спартака». 1 мая португалец говорил, что Черчесова нет в его списке кандидатов на пост главного тренера красно-белых.

    «Я его не знаю, никогда с ним не разговаривал, оценивать его работу не могу. Раз принято решение о том или ином тренере, нужно дать какое-то время поработать. И я бы сам в такой ситуации выступил бы за то, чтобы принятые решения получали время на оценку. В том числе это касается и самого Амарала.

    А относиться к Амаралу по принципу, что он плохой или хороший в связи с тем, общается он со мной или нет – не мое. Не захотел Черчесова, значит, не захотел. А надо было?», – сказал Черчесов.

    • «Спартак» объявил об уходе Амарала с поста спортивного директора 10 ноября.
    • Предыдущий главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль был уволен 14 апреля. До конца сезона-2023/24 его заменял Владимир Слишкович. Летом красно-белых возглавил серб Деян Станкович.
    • Черчесов был главным тренером «Спартака» в 2007-2008 годах и выиграл с командой серебряные медали.
    • До назначения на этот пост Черчесов с июня 2006-го работал спортивным директором красно-белых.

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    Источник: «Спорт день за днём»

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    20.11.2024 09:30
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    Комментарии (2)
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    FWSPM
    1732089549
    Не надо
    Ответить
    Интерес
    1732099470
    Фули вслед плевать? Он столько доброго сделал для "Спартака"!!! Вон какие два последних трансфера...нет -три,ещё тренера-обнимашку привёл.И гордо удалился,шурша пачкой денежных чеков.
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