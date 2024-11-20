Черчесов высказался о его невключении в список кандидатов на пост тренера «Спартака» при Амарале

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов прокомментировал уход Томаша Амарала с поста спортивного директора «Спартака». 1 мая португалец говорил, что Черчесова нет в его списке кандидатов на пост главного тренера красно-белых.

«Я его не знаю, никогда с ним не разговаривал, оценивать его работу не могу. Раз принято решение о том или ином тренере, нужно дать какое-то время поработать. И я бы сам в такой ситуации выступил бы за то, чтобы принятые решения получали время на оценку. В том числе это касается и самого Амарала.

А относиться к Амаралу по принципу, что он плохой или хороший в связи с тем, общается он со мной или нет – не мое. Не захотел Черчесова, значит, не захотел. А надо было?», – сказал Черчесов.

«Спартак» объявил об уходе Амарала с поста спортивного директора 10 ноября.

Предыдущий главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль был уволен 14 апреля. До конца сезона-2023/24 его заменял Владимир Слишкович. Летом красно-белых возглавил серб Деян Станкович.

Черчесов был главным тренером «Спартака» в 2007-2008 годах и выиграл с командой серебряные медали.

До назначения на этот пост Черчесов с июня 2006-го работал спортивным директором красно-белых.

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