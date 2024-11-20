Глушаков отреагировал на слова Дзюбы: «Никто не испортил «Спартак» и спартаковский дух»

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков сказал, что красно-белые всегда будут считаться народной командой.

– Артем Дзюба считает, что дух народной команды – спартаковское наследие – испортили в «Спартаке». Согласны со мнением эксперта?

– «Спартак» был и всегда будет народной командой, а его наследие – болельщики, которые поддерживают команду. Никто не испортил «Спартак» и спартаковский дух.

Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 по 2019 годы, провел 173 матча, забил 23 гола.

Ранее экс-форвард красно-белых Артем Дзюба сказал: «В глубине души все равно с детства люблю «Спартак». И, к моему огромному сожалению, вообще все, что заложил в клуб Старостин – дух народной команды, гладиатора – все похерили».

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