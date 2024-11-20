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    «Краснодар» рассматривает трансфер защитника «Рубина»

    «Краснодар» готов заплатить отступные «Рубину» за переход 19-летнего защитника Ильи Рожкова, сообщает Legalbet.

    При этом казанцы готовят футболисту новое предложение по контракту с улучшенными условиями с целью сохранить игрока в составе.

    • В текущем сезоне Рожков сыграл 16 матчей за «Рубин» во всех турнирах, отметившись 2 голами и 1 передачей.
    • Соглашение защитника с казанским клубом рассчитано до лета 2027 года.
    • Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,2 миллиона евро.

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    Источник: Legalbet

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    20.11.2024 14:16
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    Комментарии (3)
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    Spartak_forv@
    1732104599
    Хорошо.Крайние защи в РПЛ на вес золота.Даже средние
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