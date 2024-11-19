Карпин объяснил, зачем существует сборная России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил, ради чего существует команда в условиях бана.

«Ради чего живет сборная России? Ради того, чтобы по 30 тысяч людей ходили на игры. Если вам этого мало, то окей. Пусть будут еще очки в рейтинг ФИФА», – сказал Карпин.

Россию отстранили от официальных матчей в 2022 году.

Команда проводит только товарищеские встречи.

Все 5 матчей России в 2024 году выиграны ею с общим счетом 26:0.

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