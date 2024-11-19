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    Карпин объяснил, зачем существует сборная России

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил, ради чего существует команда в условиях бана.

    «Ради чего живет сборная России? Ради того, чтобы по 30 тысяч людей ходили на игры. Если вам этого мало, то окей. Пусть будут еще очки в рейтинг ФИФА», – сказал Карпин.

    • Россию отстранили от официальных матчей в 2022 году.
    • Команда проводит только товарищеские встречи.
    • Все 5 матчей России в 2024 году выиграны ею с общим счетом 26:0.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.11.2024 22:29
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    Комментарии (5)
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    Питерский князь
    1732045534
    Ради того, для чего существует капитализм, для осваивания денег. Я тут смотрю фильм "Книга Элая". Момент из фильма, он спрашивает: "Чувствуешь? это соль, океан". Ну это про болельщиков срамтака. :))) А когда взрослеешь, смотришь новости и говоришь или думаешь: "Чувствуешь??? Это чушь"! :)))
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    momwig_
    1732048993
    Ты зарплату свою забыл, Валера. Остальное в принципе ....ня
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    insider_retro
    1732049275
    Неубедительно... Валера, говорящий лозунгами, - скучно...
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    aldo conte
    1732056690
    Разумнее было бы пока существует дисквалификация приостановить игры сборной. Кому нужны эти проходные игры? Они только расслабляют игроков сборной и болельщиков-домохозяеек: 12:0, 4:0 и т.д. Как только начнутся официальные игры с нормальными и равными по классу соперниками - всё станет на свои места и будет 0:4 и т.д.
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