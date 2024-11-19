Миранчук во время приезда в сборную посетил семью в Славянске-на-Кубани: «Дедушка плакал»

Полузащитник сборной России Алексей Миранчук во время ноябрьского сбора посетил родной Славянск-на-Кубани.

«Конечно, я заезжал домой в Славянск-на-Кубани! Провeл время с бабушкой и дедушкой, они были очень рады. Мама даже потом позвонила и сказала, что дедушка плакал, сказал: «Спасибо, что Лeша уделил время и приехал».

Но тут, мне кажется, даже благодарить не за что. Я сам хотел их увидеть, сильно скучаю по ним. Часа два, наверное, поговорили, и я вернулся на базу. Когда уже знал, что играем в Краснодаре, думал попросить у Валерия Георгиевича доехать до родных», – сказал Миранчук.

В товарищеском матче с Сирией Алексей забил гол.

Миранчук возвращается в «Атланту», где через 5 дней сыграет в 1/4 финала МЛС против «Орландо».

Брат Миранчука Антон не был вызван на сбор.

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