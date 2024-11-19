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    • Миранчук во время приезда в сборную посетил семью в Славянске-на-Кубани: «Дедушка плакал»

    Миранчук во время приезда в сборную посетил семью в Славянске-на-Кубани: «Дедушка плакал»

    Полузащитник сборной России Алексей Миранчук во время ноябрьского сбора посетил родной Славянск-на-Кубани.

    «Конечно, я заезжал домой в Славянск-на-Кубани! Провeл время с бабушкой и дедушкой, они были очень рады. Мама даже потом позвонила и сказала, что дедушка плакал, сказал: «Спасибо, что Лeша уделил время и приехал».

    Но тут, мне кажется, даже благодарить не за что. Я сам хотел их увидеть, сильно скучаю по ним. Часа два, наверное, поговорили, и я вернулся на базу. Когда уже знал, что играем в Краснодаре, думал попросить у Валерия Георгиевича доехать до родных», – сказал Миранчук.

    • В товарищеском матче с Сирией Алексей забил гол.
    • Миранчук возвращается в «Атланту», где через 5 дней сыграет в 1/4 финала МЛС против «Орландо».
    • Брат Миранчука Антон не был вызван на сбор.

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    Источник: «Чемпионат»

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    19.11.2024 22:23
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    Комментарии (2)
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    qwertyйцукен
    1732046171
    сказал: «Спасибо, что Лeша уделил время и приехал».====== Ну так ежели за последние 15 лет тока один раз приехал....Канеш дед плакать будет и спасибо со слезами на глазах и комом в горле....Вот оно чо.
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    Питерский князь
    1732047537
    А друзья как? Эрекционное кольцо, не просили? Держите в курсе! :)))
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