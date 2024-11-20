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    Булыкин сказал, в чем состоит проблема российского футбола

    Бывший нападающий «Локомотива» и «Динамо» Дмитрий Булыкин считает, что в российском футболе недостаточно доверяют молодым игрокам.

    «Проблема российского футбола в недоверии к молодым игрокам. Во всей Европе юным футболистам дают игровое время, чтобы потом выгодно продать. Между местным и иностранцем всегда выберут первого. Они стараются везде своих поддерживать.

    Не верю, что у нас нет талантливых ребят. Просто их не раскручивают и не дают шанс. И получается так, что наши футболисты поздно взрослеют. Хотя можно им доверять раньше.

    Хороший пример Алексея Батракова. В «Локомотиве» дали шанс, и игрок начал давать результат. Поэтому, если доверять молодым футболистам, таких как Батраков в России будет много», – сказал Булыкин.

    • Батраков дебютировал в составе «Локомотива» в этом году. Провел за основной состав 25 матчей, забил 12 голов, отдал 8 передач.
    • 19-летний также сыграл в 2 встречах за сборную России, отметился 1 забитым мячом.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    20.11.2024 12:18
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    Комментарии (3)
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    ScarlettOgusania
    1732096140
    проблема молодых российских игроков в нестабильности: отыграл один сезон на хорошем уровне и спёкся, следующий сезон - почивает на лаврах предыдущего... пусть Булыкин назовёт хоть одного игрока, который бы стабильно выступал на протяжении хотя бы двух-трёх сезонов подряд, кстати, яркий пример - сам Булыкин...)) ни один тренер не будет гнобить игрока на лавке, если он показывает результат...
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    Spartak_forv@
    1732106375
    Если у команды задача-стать чемпионом,то специально "давать шанс" молодым они не будут, максимум на 10-15 минут в концовке,но основу будут составлять те,кто сильнее и опытнее здесь и сейчас.В свою очередь,у команд, которые борются за выживание,тоже нет причин "наигрывать молодых",когда каждое очко на вес золота. "Во всей Европе юным футболистам дают игровое время,чтобы потом выгодно продать." Ну так у нас последние лет 15 это не особо распространено -выгодных продаж россиян было крайне мало,и это разовые истории,а не система.Тем более,если сейчас сильного россиянина продать,непонятно,где искать ему замену,потому сильных российских игроков наоборот пытаются сохранять
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    zigbert
    1732119401
    Батраков скорее исключение чем правило. Особенно если молодой игрок не сумел проявить себя в отведенное ему время.
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