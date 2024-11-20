Булыкин сказал, в чем состоит проблема российского футбола

Бывший нападающий «Локомотива» и «Динамо» Дмитрий Булыкин считает, что в российском футболе недостаточно доверяют молодым игрокам.

«Проблема российского футбола в недоверии к молодым игрокам. Во всей Европе юным футболистам дают игровое время, чтобы потом выгодно продать. Между местным и иностранцем всегда выберут первого. Они стараются везде своих поддерживать.

Не верю, что у нас нет талантливых ребят. Просто их не раскручивают и не дают шанс. И получается так, что наши футболисты поздно взрослеют. Хотя можно им доверять раньше.

Хороший пример Алексея Батракова. В «Локомотиве» дали шанс, и игрок начал давать результат. Поэтому, если доверять молодым футболистам, таких как Батраков в России будет много», – сказал Булыкин.

Батраков дебютировал в составе «Локомотива» в этом году. Провел за основной состав 25 матчей, забил 12 голов, отдал 8 передач.

19-летний также сыграл в 2 встречах за сборную России, отметился 1 забитым мячом.

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