Дюков подвел итоги 2024 года для сборной России

Президент РФС Александр Дюков резюмировал 2024 год для сборной России.

«К сожалению, по независящим причинам не удалось провести некоторые игры. Но были и сильные соперники – Сербия. В этих матчах был показан качественный футбол, забито много мячей. Молодые получили практику, познакомились с требованиями в сборной. Поработать с Валерием Карпиным идeт на пользу. Были разные соперники. Были те, кто уступает по классу нам, но в этом нет ничего странного.

Удалось поработать над позиционным нападением. Вы видите по количеству болельщиков, что сборная нужна и важна», – сказал Дюков.

Все матчи России в 2024 году.

Россия – Сербия – 4:0;

Беларусь – Россия – 0:4;

Вьетнам – Россия – 0:3;

Россия – Бруней – 11:0;

Россия – Сирия – 4:0.

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