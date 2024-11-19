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    Дюков подвел итоги 2024 года для сборной России

    Президент РФС Александр Дюков резюмировал 2024 год для сборной России.

    «К сожалению, по независящим причинам не удалось провести некоторые игры. Но были и сильные соперники – Сербия. В этих матчах был показан качественный футбол, забито много мячей. Молодые получили практику, познакомились с требованиями в сборной. Поработать с Валерием Карпиным идeт на пользу. Были разные соперники. Были те, кто уступает по классу нам, но в этом нет ничего странного.

    Удалось поработать над позиционным нападением. Вы видите по количеству болельщиков, что сборная нужна и важна», – сказал Дюков.

    Все матчи России в 2024 году.

    • Россия – Сербия – 4:0;
    • Беларусь – Россия – 0:4;
    • Вьетнам – Россия – 0:3;
    • Россия – Бруней – 11:0;
    • Россия – Сирия – 4:0.

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    Источник: «Чемпионат»

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    19.11.2024 23:06
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