Дюков подвел итоги 2024 года для сборной России

Президент РФС Александр Дюков резюмировал 2024 год для сборной России.
«К сожалению, по независящим причинам не удалось провести некоторые игры. Но были и сильные соперники – Сербия. В этих матчах был показан качественный футбол, забито много мячей. Молодые получили практику, познакомились с требованиями в сборной. Поработать с Валерием Карпиным идeт на пользу. Были разные соперники. Были те, кто уступает по классу нам, но в этом нет ничего странного.
Удалось поработать над позиционным нападением. Вы видите по количеству болельщиков, что сборная нужна и важна», – сказал Дюков.
Все матчи России в 2024 году.
- Россия – Сербия – 4:0;
- Беларусь – Россия – 0:4;
- Вьетнам – Россия – 0:3;
- Россия – Бруней – 11:0;
- Россия – Сирия – 4:0.
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