Карпин не исключил уход из «Ростова»: «Подумаем»

Главного тренера сборной России и «Ростова» Валерия Карпина спросили, не думает ли он об отставке.

– Можете покинуть один из постов зимой? Есть такая вероятность?

– Один из – нет. Покинуть сборную нет варианта.

«Ростов»? Не задумывался и не хочу сейчас голову забивать этим, потому что смысла нет. Когда начинаешь думать об этом, то начинаешь терять концентрацию. Закончим последний матч, тогда подумаем, время будет.

Карпин в «Ростове» с 2017 года.

Команда идет в 8-й.

У тренера 0 трофеев в карьере.

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