Карпин не исключил уход из «Ростова»: «Подумаем»

Главного тренера сборной России и «Ростова» Валерия Карпина спросили, не думает ли он об отставке.
– Можете покинуть один из постов зимой? Есть такая вероятность?
– Один из – нет. Покинуть сборную нет варианта.
«Ростов»? Не задумывался и не хочу сейчас голову забивать этим, потому что смысла нет. Когда начинаешь думать об этом, то начинаешь терять концентрацию. Закончим последний матч, тогда подумаем, время будет.
- Карпин в «Ростове» с 2017 года.
- Команда идет в 8-й.
- У тренера 0 трофеев в карьере.
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