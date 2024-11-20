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    • Колосков призвал не питать иллюзий относительно допуска России к отбору на ЧМ-2026

    Колосков призвал не питать иллюзий относительно допуска России к отбору на ЧМ-2026

    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о возможных сроках возвращения сборной России к участию в международных турнирах.

    – Реально ли после жеребьевки [квалификации ЧМ-2026] получить от УЕФА wild card на участие в отборочном турнире?

    – Иллюзий питать не надо. Надо исходить от истоков, а это следующее: после начала СВО ФИФА и УЕФА запретили нам участвовать в официальных соревнованиях под их эгидой. Не потому, что СВО началась, а из‑за невозможности провести соревнования с участием российских команд – никто не хочет в Европе играть с нами.

    Так что пока идет СВО, ни о каких послаблениях речи быть не может. Когда она закончится, думаю, еще потребуется минимум два года, после чего Россия будет допущена до официальных соревнований.

    – РФС делает правильно, борясь за право играть в квалификации чемпионата мира?

    – Правильно. Это абсолютно нормальные шаги со стороны РФС, потому что РФС по‑прежнему остается полноправным членом УЕФА.

    Год назад исполком УЕФА допустил юношескую сборную России до 17 лет в виде исключения, но через неделю президент УЕФА объявил, что невозможно организовать соревнования. Никто в Европе играть с нами не хочет.

    – Добрые отношения РФС с главой УЕФА и руководителями отдельных национальных ассоциаций повлиять на решение не могут?

    – Нет, конечно. Попытки РФС вернуть наш футбол должны быть, активность на международной арене необходима, чтобы у УЕФА и ФИФА не было ощущения, что нам безразлично отстранение.

    • Жеребьевка европейского отбора ЧМ-2026 пройдет 13 декабря. Первые матчи состоятся в марте 2025 года.
    • Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных соревнований с февраля 2022 года.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    20.11.2024 09:00
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    Комментарии (2)
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    baggio80
    1732087673
    Скажем так не чего эту тему поднимать пока не будет конкретных разговоров а вот эти ваши я так вижу я думаю
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    ilich55
    1732088621
    "активность на международной арене необходима, чтобы у УЕФА и ФИФА не было ощущения, что нам безразлично отстранение." Ничего более унизительного, тупого и нудного, чем стелиться перед УЕФА и ФИФА я не слыхал....... Может нам ещё и слезу пустить?
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