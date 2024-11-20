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    • Черчесов объяснил, почему посоветовал Дзюбе перейти в «Акрон»

    Черчесов объяснил, почему посоветовал Дзюбе перейти в «Акрон»

    Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов расказал о совете, который дал нападающему Артему Дзюбе.

    «Когда Артем Дзюба спрашивал моего мнения, нужно ли ему идти в «Акрон», ответил положительно, потому что это играющая команда. Дзюба и контратаки сегодня уже малосовместимые вещи.

    «Там будут играть, мяч тебе в штрафную приносить, сможешь делать свою прямую работу», – сказал ему. Он игрок штрафной – либо ударит, либо сбросит, либо еще что-то сделает», – сказал Черчесов.

    • Летом Дзюба стал свободным агентом после отказа «Локомотива» продлить с ним контракт. 12 сентября, перед закрытием трансферного окна, он перешел в «Акрон».
    • В нынешнем сезоне 36-летний Дзюба провел 8 матчей, забил 2 гола и сделал 3 передачи.

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    Источник: «Спорт день за днём»

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    20.11.2024 13:50
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    Комментарии (1)
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    Александр-Каратеев-yandex
    1732104624
    Потому что это был лучший из худших вариантов, его никто не хотел подписывать, да и предложений было немного.
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