Черчесов объяснил, почему посоветовал Дзюбе перейти в «Акрон»

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов расказал о совете, который дал нападающему Артему Дзюбе.

«Когда Артем Дзюба спрашивал моего мнения, нужно ли ему идти в «Акрон», ответил положительно, потому что это играющая команда. Дзюба и контратаки сегодня уже малосовместимые вещи.

«Там будут играть, мяч тебе в штрафную приносить, сможешь делать свою прямую работу», – сказал ему. Он игрок штрафной – либо ударит, либо сбросит, либо еще что-то сделает», – сказал Черчесов.

Летом Дзюба стал свободным агентом после отказа «Локомотива» продлить с ним контракт. 12 сентября, перед закрытием трансферного окна, он перешел в «Акрон».

В нынешнем сезоне 36-летний Дзюба провел 8 матчей, забил 2 гола и сделал 3 передачи.

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