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    Ибрагимович: «Месси живет ради футбола, но «Золотой мяч» заслужил Левандовски»

    Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович считает, что «Золотой мяч»-2021 должен был получить форвард «Баварии» Роберт Левандовски.

    – Месси или Роналду?

    – Оба очень сильны. Выберу Месси, потому что мы играли вместе.

    – Какие у вас были отношения?

    – Профессиональные. Лео живет ради футбола. Но в этом году «Золотой мяч» заслужил Левандовски.

    • Месси опередил Левандовски на 33 балла.
    • Он выиграл 7-ю награду в карьере.
    • Месси – первый игрок «ПСЖ», выигравший «Золотой мяч».

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    Источник: Corriere della Sera

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +498

      jek718875 54 минуты назад

      Молоток ИБРАГИМ ОВИЧ,поделом сказал

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