Ибрагимович: «Месси живет ради футбола, но «Золотой мяч» заслужил Левандовски»

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович считает, что «Золотой мяч»-2021 должен был получить форвард «Баварии» Роберт Левандовски.
– Месси или Роналду?
– Оба очень сильны. Выберу Месси, потому что мы играли вместе.
– Какие у вас были отношения?
– Профессиональные. Лео живет ради футбола. Но в этом году «Золотой мяч» заслужил Левандовски.
- Месси опередил Левандовски на 33 балла.
- Он выиграл 7-ю награду в карьере.
- Месси – первый игрок «ПСЖ», выигравший «Золотой мяч».
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Левандовски могут вручить «Золотой мяч» за 2020 год
Источник: Corriere della Sera