Ибрагимович: «Месси живет ради футбола, но «Золотой мяч» заслужил Левандовски»

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович считает, что «Золотой мяч»-2021 должен был получить форвард «Баварии» Роберт Левандовски.

– Месси или Роналду?

– Оба очень сильны. Выберу Месси, потому что мы играли вместе.

– Какие у вас были отношения?

– Профессиональные. Лео живет ради футбола. Но в этом году «Золотой мяч» заслужил Левандовски.

Месси опередил Левандовски на 33 балла.

опередил Левандовски на 33 балла. Он выиграл 7-ю награду в карьере.

Месси – первый игрок «ПСЖ», выигравший «Золотой мяч».

Отец Месси – критикам сына: «Бла-бла-бла... Продолжайте»

Левандовски могут вручить «Золотой мяч» за 2020 год