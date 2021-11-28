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    «Спартак» сыграет с «Уфой» без Мозеса, Бакаева, Игнатова

    «Спартак» сообщил, что в преддверии матча 16-го тура РПЛ против «Уфы» не может рассчитывать на трех игроков основы. Речь идет о Викторе Мозесе, Зелимхане Бакаеве и Михаиле Игнатове.

    «Футболисты продолжат готовиться к следующим играм по индивидуальной программе, так как испытывают дискомфорт. Такое решение было принято совместно тренерским и медицинским штабами.

    В то же время Йоррит Хендрикс вернулся в строй и прилетел в Уфу вместе с командой», – написали москвичи.

    • Матч состоится завтра, 29 ноября.
    • «Спартак» не побеждает в Уфе с 2017 года.
    • На этой неделе «Спартак» победил в Лиге Европы «Наполи» (2:1).

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Спартака»

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    Сегодня, 18:13
    Комментарии7
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      Рейтинг: +3800

      R_a_i_n 1 час назад

      Ну все, Хендрикс в составе. Центр теперь просто заблистает.

      1
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      Рейтинг: +91648

      zigbert > R_a_i_n 53 минуты назад

      Чем можно его отметить так это неплохим ударом. А вот скорости ему явно не хватает. Да и взаимодействие с партнерами по команде у Хендрикса получается неудачно. Лишь в предсезонке ему удалось хоть как то блеснуть.

      1
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      Рейтинг: +91648

      zigbert 1 час назад

      Бакаева и Игнатова еще можно заменить а вот отсутствие Мозеса создаст проблемы.

      3
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      Рейтинг: +3800

      R_a_i_n > zigbert 1 час назад

      Не проблемы, а проблемище!

      1
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      Рейтинг: +3539

      ySS 1 час назад

      За всё надо платить. Потери серьёзные.
      Ещё немаловажно в каком состоянии Умяров с Литвиновым

      2
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      Рейтинг: +4287

      алдан2014 2 часа назад

      Можем потеря однозначно

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      Рейтинг: +496

      alefreddy 2 часа назад

      Хендрикс всех заменит однозначно

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