«Спартак» сыграет с «Уфой» без Мозеса, Бакаева, Игнатова

«Спартак» сообщил, что в преддверии матча 16-го тура РПЛ против «Уфы» не может рассчитывать на трех игроков основы. Речь идет о Викторе Мозесе, Зелимхане Бакаеве и Михаиле Игнатове.

«Футболисты продолжат готовиться к следующим играм по индивидуальной программе, так как испытывают дискомфорт. Такое решение было принято совместно тренерским и медицинским штабами.

В то же время Йоррит Хендрикс вернулся в строй и прилетел в Уфу вместе с командой», – написали москвичи.