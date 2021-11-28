«Спартак» сыграет с «Уфой» без Мозеса, Бакаева, Игнатова

«Спартак» сообщил, что в преддверии матча 16-го тура РПЛ против «Уфы» не может рассчитывать на трех игроков основы. Речь идет о Викторе Мозесе, Зелимхане Бакаеве и Михаиле Игнатове.
«Футболисты продолжат готовиться к следующим играм по индивидуальной программе, так как испытывают дискомфорт. Такое решение было принято совместно тренерским и медицинским штабами.
В то же время Йоррит Хендрикс вернулся в строй и прилетел в Уфу вместе с командой», – написали москвичи.
- Матч состоится завтра, 29 ноября.
- «Спартак» не побеждает в Уфе с 2017 года.
- На этой неделе «Спартак» победил в Лиге Европы «Наполи» (2:1).
Источник: официальный сайт «Спартака»